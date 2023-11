Gewinne in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Mittag

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,28 Prozent auf 13 688,62 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,317 Prozent auf 13 693,70 Punkte an der Kurstafel, nach 13 650,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 13 697,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 13 617,86 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,29 Prozent. Vor einem Monat, am 09.10.2023, stand der NASDAQ Composite noch bei 13 484,24 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 09.08.2023, einen Stand von 13 722,02 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.11.2022, wurde der NASDAQ Composite auf 10 353,18 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 31,79 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 14 446,55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 265,04 Zählern erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Century Aluminum (+ 7,22 Prozent auf 6,91 USD), MicroStrategy (+ 6,75 Prozent auf 506,54 USD), Arundel (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), Lifetime Brands (+ 5,99 Prozent auf 6,19 USD) und Cogent Communications (+ 5,42 Prozent auf 69,27 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Cutera (-33,23 Prozent auf 2,15 USD), Ebix (-19,55 Prozent auf 3,93 USD), Computer Programs and Systems (-15,29 Prozent auf 11,17 USD), Astronics (-11,90 Prozent auf 14,58 USD) und Sangamo Therapeutics (-11,82 Prozent auf 0,34 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 984 546 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,655 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die New York Community Bancorp-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die CRESUD-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 51,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

