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CAC 40-Performance 16.04.2026 15:58:58

Gewinne in Paris: CAC 40 nachmittags mit Gewinnen

Gewinne in Paris: CAC 40 nachmittags mit Gewinnen

Der CAC 40 gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt.

Um 15:42 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,54 Prozent stärker bei 8 319,57 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,443 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,144 Prozent stärker bei 8 286,50 Punkten, nach 8 274,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 331,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 281,55 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,73 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.03.2026, stand der CAC 40 noch bei 7 935,97 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 8 258,94 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 329,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,52 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 188 470 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,987 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

2026 weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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