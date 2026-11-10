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CAC 40-Performance im Fokus 10.11.2026 09:28:32

Gewinne in Paris: CAC 40 zum Start im Plus

Gewinne in Paris: CAC 40 zum Start im Plus

Machte sich der CAC 40 bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Dienstagmorgen an seine positive Performance an.

Am Dienstag legt der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext um 1,24 Prozent auf 8 335,14 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,450 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,884 Prozent höher bei 8 306,10 Punkten, nach 8 233,30 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 337,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 303,93 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Wert von 7 803,33 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 8 726,03 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 8 055,51 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,71 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 23 483 Aktien gehandelt. Mit 239,256 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Carrefour-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 446,40 -0,16% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 72,18 1,32% Pernod Ricard S.A.
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