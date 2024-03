Gewinne in Zürich: SMI am Mittwochmittag mit grünem Vorzeichen

Der SMI notiert aktuell im Plus.

Um 12:09 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,45 Prozent fester bei 11 515,11 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,267 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,063 Prozent auf 11 470,91 Punkte an der Kurstafel, nach 11 463,74 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 463,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 11 531,08 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 0,220 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2024, wurde der SMI auf 11 245,03 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der SMI einen Wert von 11 001,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, betrug der SMI-Kurs 11 147,25 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 3,09 Prozent nach oben. Bei 11 531,08 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,46 Prozent auf 76,52 CHF), UBS (+ 1,33 Prozent auf 25,96 CHF), Sika (+ 0,99 Prozent auf 256,30 CHF), Givaudan (+ 0,84 Prozent auf 3 731,00 CHF) und Richemont (+ 0,81 Prozent auf 142,65 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Sonova (-0,43 Prozent auf 274,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,05 Prozent auf 40,40 CHF), Novartis (+ 0,07 Prozent auf 90,60 CHF), Lonza (+ 0,15 Prozent auf 455,90 CHF) und Alcon (+ 0,29 Prozent auf 75,50 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 687 899 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 250,762 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

