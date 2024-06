Gewinne in Zürich: SMI am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Am Mittwoch legt der SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,67 Prozent auf 12 154,08 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,403 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,015 Prozent auf 12 074,72 Punkte an der Kurstafel, nach 12 072,92 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 12 061,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 162,96 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der SMI bereits um 0,148 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 11 753,70 Punkten. Der SMI wurde vor drei Monaten, am 12.03.2024, mit 11 762,05 Punkten bewertet. Der SMI lag vor einem Jahr, am 12.06.2023, bei 11 301,25 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,81 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 295,18 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,40 Prozent auf 51,28 CHF), Partners Group (+ 2,15 Prozent auf 1 188,50 CHF), Geberit (+ 1,79 Prozent auf 557,40 CHF), Holcim (+ 1,75 Prozent auf 81,54 CHF) und Sika (+ 1,49 Prozent auf 272,80 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Lonza (-1,92 Prozent auf 485,60 CHF), Swisscom (-0,44 Prozent auf 496,80 CHF), Givaudan (+ 0,11 Prozent auf 4 361,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,15 Prozent auf 260,00 CHF) und Roche (+ 0,21 Prozent auf 242,10 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 605 302 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 255,003 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,53 zu Buche schlagen. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at