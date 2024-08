Gewinne in Zürich: SMI steigt zum Start

SMI-Handel am Montag.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,04 Prozent höher bei 12 194,17 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,418 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,162 Prozent schwächer bei 12 168,98 Punkten, nach 12 188,73 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 12 194,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 167,45 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, lag der SMI bei 12 173,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, einen Stand von 12 037,99 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der SMI-Kurs bei 10 839,06 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 9,17 Prozent. Bei 12 434,03 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 1,13 Prozent auf 78,84 CHF), Geberit (+ 0,77 Prozent auf 524,40 CHF), Richemont (+ 0,72 Prozent auf 133,60 CHF), Partners Group (+ 0,67 Prozent auf 1 197,00 CHF) und Sika (+ 0,47 Prozent auf 259,00 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-0,26 Prozent auf 78,00 CHF), Givaudan (-0,22 Prozent auf 4 177,00 CHF), UBS (-0,19 Prozent auf 26,30 CHF), Roche (-0,14 Prozent auf 280,90 CHF) und Novartis (-0,01 Prozent auf 99,46 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 150 575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 242,022 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

