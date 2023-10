Gewinne in Zürich: SPI am Mittag mit Kursplus

Der SPI legt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,65 Prozent auf 13 595,93 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,802 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,423 Prozent fester bei 13 565,43 Punkten, nach 13 508,31 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 13 602,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 13 542,13 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, verzeichnete der SPI einen Stand von 14 368,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wies der SPI einen Wert von 14 943,64 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, bei 13 733,76 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Minus von 3,19 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 451,76 Punkte.

Die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Tornos SA (+ 10,11 Prozent auf 5,88 CHF), GAM (+ 9,50 Prozent auf 0,44 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 9,30 Prozent auf 0,10 CHF), BVZ (+ 4,71 Prozent auf 890,00 CHF) und Relief Therapeutics (+ 4,62 Prozent auf 2,04 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-13,19 Prozent auf 10,00 CHF), ObsEva (-7,05 Prozent auf 0,05 CHF), Evolva (-4,76 Prozent auf 3,00 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-4,59 Prozent auf 0,42 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI sticht die Meyer Burger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3 702 232 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 264,426 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die Achiko-Aktie hat mit 0,00 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index bietet die OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at