Gewinne in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen

Beim SPI stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:39 Uhr um 0,13 Prozent höher bei 15 362,55 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,987 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,017 Prozent leichter bei 15 340,02 Punkten in den Handel, nach 15 342,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 387,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 321,46 Punkten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 1,10 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 581,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.12.2023, verzeichnete der SPI einen Wert von 14 586,00 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 13.03.2023, mit 13 831,10 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 5,44 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 387,47 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 14 455,60 Punkten.

Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Autoneum (+ 13,48 Prozent auf 149,80 CHF), Peach Property Group (+ 10,18 Prozent auf 8,98 CHF), Kudelski (+ 7,55 Prozent auf 1,50 CHF), Rieter (+ 6,99 Prozent auf 110,20 CHF) und PolyPeptide (+ 5,27 Prozent auf 20,98 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Arundel (-22,70 Prozent auf 0,14 CHF), Molecular Partners (-8,91 Prozent auf 3,22 CHF), Basilea Pharmaceutica (-6,07 Prozent auf 35,60 CHF), Meyer Burger (-5,50 Prozent auf 0,06 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-5,24 Prozent auf 7,60 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 15 068 163 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI mit 256,424 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte

2024 präsentiert die Orascom Development-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Varia US Properties-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

