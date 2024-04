Gewinne in Zürich: SPI am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Der SPI verzeichnet am Montagnachmittag Kursanstiege.

Der SPI klettert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,75 Prozent auf 15 163,89 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,909 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,395 Prozent auf 15 110,78 Punkte an der Kurstafel, nach 15 051,28 Punkten am Vortag.

Bei 15 060,69 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 15 171,35 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.03.2024, erreichte der SPI einen Stand von 15 328,51 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 15.01.2024, einen Stand von 14 594,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.04.2023, lag der SPI bei 14 859,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 4,08 Prozent zu. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 480,85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Temenos (+ 20,85 Prozent auf 74,20 CHF), Arundel (+ 11,11 Prozent auf 0,16 CHF), DocMorris (+ 5,38 Prozent auf 90,10 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,21 Prozent auf 0,20 CHF) und Sandoz (+ 3,57 Prozent auf 27,87 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ObsEva (-20,00 Prozent auf 0,01 CHF), Meyer Burger (-14,40 Prozent auf 0,01 CHF), Kinarus (-10,53 Prozent auf 0,00 CHF), Logitech (-6,87 Prozent auf 74,24 CHF) und SHL Telemedicine (-5,56 Prozent auf 5,10 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 252 254 128 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 250,361 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Im SPI hat die Talenthouse-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

