Gewinne in Zürich: SPI präsentiert sich mittags fester

Der SPI verbucht am Freitagmittag Zuwächse.

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,34 Prozent stärker bei 15 996,16 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,092 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,246 Prozent auf 15 981,15 Punkte an der Kurstafel, nach 15 941,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 15 996,16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 931,23 Zählern.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,260 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, wurde der SPI mit einer Bewertung von 15 844,47 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, erreichte der SPI einen Wert von 15 442,86 Punkten. Der SPI stand vor einem Jahr, am 28.06.2023, bei 14 728,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,79 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 309,66 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 3,88 Prozent auf 53,50 CHF), CPH Group (+ 3,65 Prozent auf 68,20 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,62 Prozent auf 11,74 CHF), Orascom Development (+ 2,40 Prozent auf 3,84 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 2,30 Prozent auf 8,44 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Molecular Partners (-7,38 Prozent auf 5,90 CHF), StarragTornos (-6,54 Prozent auf 50,00 CHF), Gurit (-3,60 Prozent auf 53,50 CHF), Pierer Mobility (ex KTM Industries) (-3,29 Prozent auf 27,95 CHF) und Klingelnberg (-2,50 Prozent auf 17,55 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI weist die Meyer Burger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 210 777 210 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 248,265 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die Talenthouse-Aktie hat mit 0,54 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index bietet die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

