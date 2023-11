Gewinne in Zürich: SPI präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Zum Handelsschluss notierte der SPI im SIX-Handel 0,20 Prozent fester bei 13 894,80 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 1,829 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,344 Prozent schwächer bei 13 819,84 Punkten in den Mittwochshandel, nach 13 867,52 Punkten am Vortag.

Bei 13 953,24 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 819,84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,161 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, lag der SPI bei 14 162,69 Punkten. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 08.08.2023, bei 14 598,76 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 08.11.2022, bei 13 844,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 sank der Index bereits um 1,06 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 451,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell ASMALLWORLD (+ 9,38 Prozent auf 1,75 CHF), ONE swiss bank (+ 7,41 Prozent auf 2,90 CHF), Evolva (+ 6,03 Prozent auf 3,34 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5,84 Prozent auf 14,50 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (+ 5,62 Prozent auf 5,26 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Spexis (-71,20 Prozent auf 0,06 CHF), Arundel (-30,56 Prozent auf 0,15 CHF), Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (-23,81 Prozent auf 0,00 CHF) und Idorsia (-9,18 Prozent auf 2,20 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Meyer Burger-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 10 560 917 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 268,405 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,85 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OC Oerlikon-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

