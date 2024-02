Gewinne in Zürich: SPI zum Start des Freitagshandels freundlich

Beim SPI lassen sich am fünften Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,54 Prozent stärker bei 14 729,47 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,001 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,614 Prozent stärker bei 14 740,42 Punkten in den Handel, nach 14 650,45 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 14 752,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 729,47 Punkten erreichte.

SPI auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der SPI bereits um 0,432 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 571,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.11.2023, betrug der SPI-Kurs 13 899,51 Punkte. Der SPI wies vor einem Jahr, am 02.02.2023, einen Stand von 14 467,69 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 1,10 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 931,98 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Lonza (+ 3,32 Prozent auf 441,90 CHF), Idorsia (+ 3,20 Prozent auf 1,51 CHF), Meyer Burger (+ 3,13) Prozent auf 0,12 CHF), Relief Therapeutics (+ 3,11 Prozent auf 1,66 CHF) und Kudelski (+ 2,88 Prozent auf 1,25 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Kinarus (-5,26 Prozent auf 0,00 CHF), Orascom Development (-4,04 Prozent auf 4,51 CHF), ObsEva (-1,92 Prozent auf 0,05 CHF), Kühne + Nagel International (-1,69 Prozent auf 285,50 CHF) und Sensirion (-1,47 Prozent auf 67,00 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Meyer Burger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 691 070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 273,489 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Orascom Development-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,31 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OC Oerlikon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,30 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

