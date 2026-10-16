GFA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GFA veröffentlichte am 15.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -211,520 JPY. Im Vorjahr waren 18,99 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 36,85 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,64 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,19 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at