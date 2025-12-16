16.12.2025 06:31:29

GIFT legte Quartalsergebnis vor

GIFT hat sich am 15.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 30,49 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 24,55 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 9,76 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,88 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 109,34 JPY gegenüber 93,98 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 35,88 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 28,47 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

