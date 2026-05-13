Gillanders Arbuthnot: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Gillanders Arbuthnot lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,82 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,960 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,03 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,04 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 4,43 INR gegenüber 12,52 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,31 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 4,43 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at