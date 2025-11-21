Givbux: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Givbux ließ sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Givbux die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 65,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Givbux 0,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at