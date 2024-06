GKB unterstützt Anlagelösung der Kantonalbanken zugunsten der Bildung

Die Kantonalbanken lancierten am 24. Juni 2024 eine gemeinsam getragene Anlagelösung zugunsten der Bildung. Der Swisscanto Mischfonds schüttet jährlich einen Teil des Fondsvolumens an «Education Cannot Wait», dem Fonds der Vereinten Nationen für Bildung in Notsituationen, aus. Kundinnen und Kunden können damit eine nachhaltige Finanzmarktanlage mit Spendentätigkeit verbinden. Die Kantonalbanken unterstützen das neue Produkt mit einem Startkapital von 10 Millionen Franken. Weiter zum vollständigen Artikel bei Graubündner Kantonalbank Zum vollständigen Artikel