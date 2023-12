Gläubiger stimmen für Insolvenzplan des Gashändlers Greengas

KARLSRUHE/LEIPZIG (dpa-AFX) - Die Gläubiger des angeschlagenen Gashändlers BMP Greengas haben grünes Licht für eine Übernahme durch den Leipziger Erdgashandelskonzern VNG gegeben. Wie VNG und der aktuelle Anteilseigner EnBW in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Dienstag bekanntgaben, hat die Gläubigerversammlung am Amtsgericht Karlsruhe dem Insolvenzplan zugestimmt. Anfang August hatte BMP Greengas am Amtsgericht Karlsruhe ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet. Ziel des Unternehmens mit Sitz in München ist es, sich zu sanieren und an den Markt zurückzukehren.

Dieses Ziel sehen der aktuelle und der mögliche zukünftige Eigentümer durch den Insolvenzplan gewahrt. Das Ergebnis sei gleichermaßen im Interesse der Kunden, Lieferanten und rund 60 Beschäftigten. "Damit können auch weitere Verwerfungen im Markt für Biomethan verhindert werden, sodass der Markt sich weiter stabilisieren kann", hieß es. Noch stehe jedoch ein entsprechender Beschluss des Amtsgerichts aus, erst dann sei das Insolvenzverfahren beendet.

