Diebold Nixdorf Aktie

Diebold Nixdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856244 / ISIN: US2536511031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 17:33:56

Glendon Capital Dumps 370,000 Diebold Nixdorf Shares Worth $18.6 Million

Glendon Capital Management LP significantly reduced its stake in Diebold Nixdorf (NYSE:DBD) in the third quarter of 2025, according to a recent SEC filing. The fund dramatically reduced its position in the retail and financial technology company, trimming its position by almost 25%.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 12, 2025, Glendon Capital Management LP sold 370,396 shares of Diebold Nixdorf during the third quarter. The fund’s position declined from 1,548,740 to 1,178,344 shares, with estimated value change during the period of approximately $18.60 million. Consequently, the position now represents 3.66% of the fund’s reported U.S. equity assets.Top holdings after the filing:  Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Diebold Nixdorf AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Shmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Diebold Nixdorf AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-5th Shmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX etwas fester -- Börsen in Fernost letztlich überwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch leicht zu. Asiens wichtigste Börsen verbuchten mehrheitlich Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen