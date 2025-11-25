Diebold Nixdorf Aktie
Glendon Capital Dumps 370,000 Diebold Nixdorf Shares Worth $18.6 Million
Glendon Capital Management LP significantly reduced its stake in Diebold Nixdorf (NYSE:DBD) in the third quarter of 2025, according to a recent SEC filing. The fund dramatically reduced its position in the retail and financial technology company, trimming its position by almost 25%.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 12, 2025, Glendon Capital Management LP sold 370,396 shares of Diebold Nixdorf during the third quarter. The fund’s position declined from 1,548,740 to 1,178,344 shares, with estimated value change during the period of approximately $18.60 million. Consequently, the position now represents 3.66% of the fund’s reported U.S. equity assets.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
