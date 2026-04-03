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03.04.2026 06:31:29
Global Battery Metals legte Quartalsergebnis vor
Global Battery Metals veröffentlichte am 01.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.
Redaktion finanzen.at
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