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12.08.2026 06:31:29
Global Connections legte Quartalsergebnis vor
Global Connections gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es stand ein EPS von 0,33 THB je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Connections noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 THB in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Global Connections im vergangenen Quartal 1,97 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Global Connections 1,40 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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