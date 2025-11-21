|
21.11.2025 06:31:44
Global-E Online: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Global-E Online hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 220,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
