Global-E Online: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Global-E Online hat am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 220,8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176,0 Millionen USD in den Büchern standen.

