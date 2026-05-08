Global Payments legte Quartalsergebnis vor

Global Payments präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,59 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Payments ein EPS von 1,24 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,97 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Global Payments einen Umsatz von 2,41 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at