Global Payments: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Global Payments hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,78 USD gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Global Payments 2,01 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,60 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at