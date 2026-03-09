Globalstar Aktie
WKN DE: A0LBTE / ISIN: US3789734080
Globalstar Draws Investor Interest as Satellite Networks Extend Connectivity Beyond Cellular Coverage
On February 13, 2026, 140 Summer Partners LP disclosed a new position in Globalstar (NASDAQ:GSAT), acquiring 917,500 shares in an estimated $56.00 million trade based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 13, 2026, 140 Summer Partners LP acquired 917,500 shares of Globalstar (NASDAQ:GSAT) in the most recent quarter. The quarter-end stake was valued at $56.00 million, reflecting the acquisition during the period.This was a new position; Globalstar now accounts for 4.14% of the fund’s 13F reportable assets under managementContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
