GlobalWafers legte Quartalsergebnis vor

GlobalWafers hat am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie generiert.

GlobalWafers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 442,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 474,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at