GMO Research präsentierte Quartalsergebnisse

GMO Research äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14,35 JPY. Im Vorjahresviertel waren 76,29 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,90 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GMO Research einen Umsatz von 1,37 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 41,83 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte GMO Research ein EPS von 112,10 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,82 Milliarden JPY – ein Plus von 35,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem GMO Research 5,03 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

