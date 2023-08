GNW-Adhoc: ADC Therapeutics berichtet Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2023 und gibt aktuelle Geschäftsinformationen bekannt

^ZYNLONTA(®1)-Nettoumsatz für das 2. Quartal 2023 steigt im Jahresvergleich um

11 %; Implementierung einer neuen Vermarktungsstrategie im Quartal zur

Unterstützung des Wachstums

Der Betriebsaufwand sank im Jahresvergleich um 20 %(2) aufgrund von

Portfoliopriorisierung und organisatorischen Effizienzsteigerungen

Pipeline schreitet voran, erste Daten aus den klinischen Studien von LOTIS-7,

ADCT-601 gegen AXL und ADCT-901 gegen KAAG1 werden für 2024 erwartet

Das Unternehmen veranstaltet heute um 8:30 Uhr EDT eine Telefonkonferenz

LAUSANNE, Schweiz, Aug. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE:

ADCT) hat heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023 bekanntgegeben

und über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

?Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, in den nächsten 12 Monaten den

potenziellen Wert mehrerer laufender Initiativen zu erschließen", so Ameet

Mallik, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics.?Im zweiten Quartal haben

wir unsere Unternehmens- und Kapitalallokationsstrategie umgesetzt, die unsere

Prozesse gestrafft und unsere kurzfristigen klinischen Katalysatoren in den

Vordergrund gestellt hat. Wir haben ein neues kommerzielles Vermarktungsmodell

eingeführt, die Investitionen in wichtige Pipeline-Programme erhöht, unsere

Organisation effizienter gestaltet und unsere Kapitalressourcen gestärkt. Unsere

laufenden klinischen Studien zu ZYNLONTA in früheren Linien und Kombinationen

sowie unsere Pipeline-Programme, die sich in einem früheren Stadium befinden,

werden voraussichtlich im Jahr 2024 wichtige Meilensteine erreichen. Wir freuen

uns darauf, Sie über unsere Fortschritte auf dem Laufenden zu halten."

Jüngste Höhepunkte und Entwicklungen

ZYNLONTA(®) (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl)

* ZYNLONTA erzielte im zweiten Quartal 2023 einen Nettoumsatz von 19,2 Mio.

USD, was einem Anstieg von 11 % gegenüber dem zweiten Quartal 2022

entspricht. Das Wachstum wurde teilweise durch höhere Brutto-Netto-

Erlösschmälerungen aufgrund der neuen Medicare Part B Richtlinie für nicht

mehr benötigte Medikamente, die am 1. Januar 2023 in Kraft tritt, und durch

Verträge mit Gruppeneinkaufsorganisationen ausgeglichen. Im Vergleich zum

Vorquartal stieg der Nettoumsatz um 1,3 % und das Volumen um 3,4 %.

* Der Partner des Unternehmens, Sobi, hat mit der Einführung in Deutschland im

zweiten Quartal 2023 den ersten kommerziellen Verkauf von ZYNLONTA in Europa

abgeschlossen. Der erste kommerzielle Verkauf in der Europäischen Union

löste eine Meilensteinzahlung in Höhe von 75 Mio. USD an das Unternehmen

durch HealthCare Royalty Partners im Rahmen des Lizenzvertrags aus.

* Der von Overland ADCT BioPharma eingereichte Lizenzantrag für Biologika für

ZYNLONTA wurde von der nationalen Gesundheitsbehörde Chinas (NMPA) für die

Indikation rezidiviertes oder refraktäres diffuses großzelliges B-Zell-

Lymphom (DLBCL) nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien zur

Einreichung angenommen. Der Lizenzantrag für Biologika wurde von der NMPA

eine vorrangige Prüfung gewährt.

* Im zweiten Quartal hat der Partner des Unternehmens, die Mitsubishi Tanabe

Pharma Corporation (MTPC), die Phase I/II-Übergangsstudie für ZYNLONTA in

Japan begonnen.

* Das Unternehmen gab seinen Plan bekannt, die Phase-II-Studie LOTIS-9, in der

ZYNLONTA in Kombination mit Rituximab bei untauglichen oder gebrechlichen

Patienten mit zuvor unbehandeltem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom

(DLBCL) untersucht wird, abzubrechen. Die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food

and Drug Administration) hat die Studie für die Aufnahme neuer Patienten

teilweise gestoppt, wird aber Patienten, die bereits behandelt werden und

einen klinischen Nutzen haben, erlauben, die Therapie nach einer erneuten

Prüfung weiterzuführen. Nach Abschluss der Behandlung aller Patienten, die

erneut an der Studie teilnehmen, wird das Unternehmen die notwendigen

Schritte unternehmen, um die Studie zu beenden.

* Das unabhängige Datenüberwachungskomitee (IDMC) von LOTIS-5 hat die

unverblindeten Daten auf einer regulär anberaumten Sitzung Ende Juli

überprüft und festgestellt, dass die Studie wie geplant fortgesetzt werden

sollte. Sie haben auch festgestellt, dass die Studien LOTIS-9 und LOTIS-5

sehr unterschiedliche Patientengruppen ansprechen.

Pipeline

* ADCT-601 (gegen AXL): Die Dosiseskalation in der Phase-Ib-Studie schreitet

voran, und die maximal verträgliche Dosis wurde noch nicht erreicht. Die

Studie wurde angepasst, um sich auf Patienten mit nicht-kleinzelligem

Lungenkrebs (NSCLC) und Patienten mit Sarkomen zu konzentrieren. Der

immunhistochemische (IHC) Assay wird derzeit abschließend validiert.

* ADCT-901 (gegen KAAG1): Die Anpassung des Phase-I-Prüfplans zur Untersuchung

verschiedener Dosierungsschemata wurde abgeschlossen und bei der FDA

eingereicht und wird in Kürze bei den Zulassungsbehörden in Europa

eingereicht. Sobald die Genehmigung durch das Institutional Review Board

(IRB) vorliegt, plant das Unternehmen, die nächste Dosierungsstufe zu

erreichen. Der IHC-Assay befindet sich in der abschließenden Validierung.

* ADCT-602 (gegen CD22): Die Dosisausweitung in der Phase-I-Studie in

Zusammenarbeit mit dem MD Anderson Cancer Center schreitet voran, und es

wurden weitere klinische Prüfzentren ausgewählt.

Prognose

Das Unternehmen hält die folgenden Richtlinien auf der Grundlage seines

aktuellen Geschäftsplans ein:

* ZYNLONTA erwartet für das Geschäftsjahr 2023 ein zweistelliges

Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Dies beinhaltet einen Brutto-zu-

Netto-Anstieg im Vergleich zu 2022 von:

* Ungefähr 2 bis 3 Prozentpunkte im Zusammenhang mit der Auftragsvergabe

durch Gruppeneinkaufsorganisationen

* Mittlere bis hohe einstellige Prozentpunkte, die sich aus dem

Infrastructure Investment and Jobs Act ergeben, der die Hersteller

bestimmter Arzneimittel, die in Einzeldosisbehältern vermarktet werden

und für die im Rahmen von Medicare Part B gesondert gezahlt werden, ab

dem 1. Januar 2023 zu einer jährlichen Erstattung für weggeworfene

Arzneimittel verpflichtet

* Fortgesetzter Rückgang der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2023 und 2024

im Vergleich zu 2022 als Ergebnis der Umsetzung der neuen

Unternehmensstrategie erwartet

* Erwarteter Cash Runway bis Mitte 2025

Bevorstehende erwartete Meilensteine

ZYNLONTA

* Steigerung des Nettoumsatzes von ZYNLONTA im Jahresvergleich um einen

zweistelligen Prozentsatz und Erreichen der kommerziellen Profitabilität der

Marke im Jahr 2023

* Aktualisierte Daten aus dem Sicherheitsteil der Phase-III-Studie LOTIS-5 im

2. Halbjahr 2023

* Abschluss der Rekrutierung für die LOTIS-5-Studie im Jahr 2024

* Erste Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten aus der LOTIS-7-Studie im Jahr 2024

Pipeline

ADCT-901 (gegen KAAG1)

* Erste Daten aus der Phase-I-Studie im 1. Halbjahr 2024

ADCT-601 (gegen AXL)

* Erste Daten aus der Phase-I-Studie im 1. Halbjahr 2024

ADCT-602 (gegen CD22)

* Zusätzliche Daten aus der Phase-I-Studie im 1. Halbjahr 2024

Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2023

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum

30. Juni 2023 auf 347,5 Mio. USD, im Vergleich zu 326,4 Mio. USD zum

31. Dezember 2022. Im Juni 2023 erhielt das Unternehmen eine Meilensteinzahlung

in Höhe von 75,0 Mio. USD von Healthcare Royalty Partners, die durch den ersten

kommerziellen Verkauf in der EU ausgelöst wurde. Das Unternehmen geht davon aus,

dass sich seine Cash Runway bis Mitte 2025 erstrecken wird.

Produkterlöse

Die Nettoprodukterlöse beliefen sich in dem am 30. Juni 2023 zu Ende gegangenen

Quartal auf 19,2 Mio. USD, im Vergleich zu 17,3 Mio. USD im gleichen Quartal

2022. Die Nettoprodukterlöse beziehen sich auf die Verkäufe von ZYNLONTA in den

USA. Der Anstieg von 1,9 Mio. USD im Quartal war in erster Linie auf ein höheres

Umsatzvolumen zurückzuführen, das teilweise durch höhere Brutto-Netto-Abzüge

ausgeglichen wurde.

Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E)

Die F&E-Aufwendungen beliefen sich in dem am 30. Juni 2023 zu Ende gegangenen

Quartal auf 31,9 Mio. USD, im Vergleich zu 48,5 Mio. USD im gleichen Quartal

2022. Die F&E-Aufwendungen sanken aufgrund geringerer Investitionen in Cami

(Camidanlumab Tesirin) aufgrund des Abschlusses der Phase-II-Studie im Jahr

2022 und der Entscheidung des Unternehmens, einen Partner für die

Weiterentwicklung des Programms zu suchen, sowie aufgrund geringerer

Investitionen in andere Entwicklungsprogramme. Die F&E-Aufwendungen im zweiten

Quartal 2023 sanken auch aufgrund geringerer aktienbasierter

Vergütungsaufwendungen infolge von Schwankungen des Aktienkurses, freiwilligen

Kündigungen und des im Mai 2023 durchgeführten Personalabbaus, der zu

organisatorischen Effizienzsteigerungen führte. Diese Effizienzsteigerungen

ermöglichten es dem Unternehmen, die Investitionen in priorisierte Portfolio-

Programme zu erhöhen.

Aufwendungen für Vertrieb und Marketing (V&M)

Die V&M-Aufwendungen betrugen 14,5 Mio. USD in dem am 30. Juni 2023 zu Ende

gegangenen Quartal, im Vergleich zu 17,7 Mio. USD im gleichen Quartal 2022. Der

Rückgang der V&M-Aufwendungen im Quartal war in erster Linie auf niedrigere

aktienbasierte Vergütungsaufwendungen zurückzuführen, die sich aus Schwankungen

des Aktienkurses und dem Verfall von Prämien im Zusammenhang mit freiwilligen

Kündigungen und der im zweiten Quartal durchgeführten geschäftlichen

Neuausrichtung ergaben.

Allgemeine und administrative Aufwendungen

Die allgemeinen und administrativen Aufwendungen beliefen sich in dem am 30.

Juni 2023 zu Ende gegangenen Quartal auf 11,4 Mio. USD, im Vergleich zu 18,2

Mio. USD im gleichen Quartal 2022. Die allgemeinen und administrativen

Aufwendungen sanken im zweiten Quartal 2023 vor allem aufgrund geringerer

aktienbasierter Vergütungsaufwendungen infolge von Schwankungen des

Aktienkurses, des Wechsels eines Vorstandsmitglieds, freiwilliger Kündigungen

und des im Mai 2023 durchgeführten Personalabbaus.

Nettoverlust und bereinigter Nettoverlust

Der Nettoverlust betrug 47,1 Mio. USD oder 0,58 USD pro unverwässerter und

verwässerter Aktie für das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangenen Quartal. Dies

steht im Vergleich zu einem Nettoverlust von 64,4 Mio. USD oder einem

Nettoverlust von 0,84 USD pro unverwässerter und verwässerter Aktie im gleichen

Quartal 2022.

Der bereinigte Nettoverlust belief sich auf 30,3 Mio. USD oder einen bereinigten

Nettoverlust von 0,37 USD pro unverwässerter und verwässerter Aktie für das am

30. Juni 2023 zu Ende gegangene Quartal. Dies steht im Vergleich zu einem

bereinigten Nettoverlust von 56,3 Mio. USD oder einem bereinigten Nettoverlust

von 0,73 USD pro unverwässerter und verwässerter Aktie im gleichen Quartal 2022.

Der Rückgang des Nettoverlustes und des bereinigten Nettoverlustes für das am

30. Juni 2023 zu Ende gegangene Quartal im Vergleich zum gleichen Quartal 2022

ist auf niedrigere F&E-Aufwendungen und höhere Produktumsätze im zweiten Quartal

2023 zurückzuführen. Der Rückgang des Nettoverlustes war auch auf niedrigere

aktienbasierte Vergütungsaufwendungen zurückzuführen, die teilweise durch

sonstige Finanzaufwendungen ausgeglichen wurden, die sich aus einer kumulativen

Nachholanpassung im Zusammenhang mit der Bewertung der aufgeschobenen

Lizenzgebührenverpflichtung mit Healthcare Royalty Partners ergaben, die im

zweiten Quartal 2023 verbucht wurde, sowie aus Änderungen des beizulegenden

Zeitwerts unserer Derivate auf Wandelanleihen, die im zweiten Quartal 2022

verbucht wurden.

Details zur Telefonkonferenz

Das Management von ADC Therapeutics wird heute um 8:30 Uhr ET eine

Telefonkonferenz und einen Live-Audio-Webcast veranstalten, um die

Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2023 zu besprechen und ein Unternehmens-

Update zu geben. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich

bitte hier

(https://register.vevent.com/register/BI581b6554385045709fe499d1bc7a8b80).

Registrierte Teilnehmer erhalten die Einwahlnummer und die eindeutige PIN. Es

wird empfohlen, sich 10 Minuten vor der Veranstaltung anzumelden, aber Sie

können sich auch jederzeit vorher anmelden. Ein Live-Webcast der

Telefonkonferenz wird unter?Events & Presentations" (Veranstaltungen und

Präsentationen) im Investorenbereich der ADC Therapeutics-Website unter

ir.adctherapeutics.com (https://ir.adctherapeutics.com/overview/default.aspx)

verfügbar sein. Der archivierte Webcast wird für 30 Tage nach der

Telefonkonferenz verfügbar sein.

Über ZYNLONTA(®) (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl)

ZYNLONTA(®) ist ein CD19-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK). Sobald

ZYNLONTA an eine CD19-exprimierende Zelle gebunden ist, wird es von der Zelle

internalisiert, wobei Enzyme eine Pyrrolobenzodiazepin (PBD)-Nutzlast

freisetzen. Die wirksame Nutzlast bindet an die Nebenrille der DNA mit geringer

Verzerrung, so dass sie für DNA-Reparaturmechanismen weniger sichtbar ist. Dies

führt letztendlich zu einem Stillstand des Zellzyklus und zum Tod der

Tumorzellen.

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) und die Europäische Arzneimittel-

Agentur (EMA) haben ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) für die Behandlung

erwachsener Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem (r/r) großzelligem B-

Zell-Lymphom nach zwei oder mehr systemischen Therapielinien, einschließlich

nicht anderweitig spezifiziertem diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL),

DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgeht, und auch hochgradigem

B-Zell-Lymphom zugelassen. Die Studie umfasste ein breites Spektrum stark

vorbehandelter Patienten (im Median drei vorherige Therapielinien) mit schwer

behandelbarer Krankheit, darunter Patienten, die auf die Erstlinientherapie

nicht ansprachen, Patienten, die auf alle vorherigen Therapielinien refraktär

waren, Patienten mit Doppel-/Dreifach-Hit-Genetik und Patienten, die vor ihrer

Behandlung mit ZYNLONTA eine Stammzelltransplantation und eine CAR-T-Therapie

erhielten. Diese Indikation ist von der FDA im Rahmen eines beschleunigten

Zulassungsverfahrens und in der Europäischen Union im Rahmen einer bedingten

Zulassung auf der Grundlage der Gesamtansprechrate zugelassen. Die weitere

Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des

klinischen Nutzens in einer Bestätigungsstudie abhängig gemacht werden.

ZYNLONTA wird auch als therapeutische Option in Kombinationsstudien bei anderen

B-Zell-Tumoren und früheren Therapielinien untersucht.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein Biotechnologieunternehmen im kommerziellen

Stadium, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK)

der nächsten Generation das Leben von Menschen mit Krebs verbessert. Das

Unternehmen entwickelt seine proprietäre PBD-basierte ADC-Technologie weiter, um

das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und

soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19-abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC

Therapeutics ist von der FDA für die Behandlung des rezidivierten oder

refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien

systemischer Therapie zugelassen. ZYNLONTA befindet sich auch in der Entwicklung

in Kombination mit anderen Wirkstoffen. Zusätzlich zu ZYNLONTA hat ADC

Therapeutics mehrere AWK in der laufenden klinischen und präklinischen

Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt

über Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area und New Jersey. Für

weitere Informationen besuchen Sie bitte https://adctherapeutics.com/

(https://www.adctherapeutics.com/) und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter

(https://twitter.com/adctherapeutics) und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/adc-therapeutics/).

ZYNLONTA(®) ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Verwendung von Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

Zusätzlich zu den Finanzinformationen, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt

wurden, enthält dieses Dokument auch bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen, die auf

der Sichtweise des Managements auf die Leistung basieren:

* Bereinigter Nettoverlust

* Bereinigter Nettoverlust pro Aktie

Das Management verwendet solche Kennzahlen intern, um unsere operative Leistung

zu überwachen und zu bewerten, zukünftige Betriebspläne zu erstellen und

strategische Entscheidungen über die Kapitalallokation zu treffen. Wir sind der

Ansicht, dass diese bereinigten Finanzkennzahlen Investoren und anderen Personen

nützliche Informationen bieten, um unsere operativen Ergebnisse in der gleichen

Weise wie unser Management zu verstehen und zu bewerten, und dass sie die

Vergleichbarkeit der operativen Leistung sowohl in vergangenen als auch in

zukünftigen Berichtszeiträumen erleichtern. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen sind nur

bedingt als Finanzkennzahlen geeignet und sollten zusätzlich zu den nach IFRS

erstellten Informationen und nicht isoliert oder als Ersatz für diese betrachtet

werden. Bei der Erstellung dieser ergänzenden Nicht-IFRS-Kennzahlen schließt das

Management in der Regel bestimmte IFRS-Posten aus, die nach Ansicht des

Managements keinen Hinweis auf unsere laufende operative Leistung geben. Darüber

hinaus betrachtet die Geschäftsleitung diese IFRS-Posten nicht als normale,

wiederkehrende Cash-Betriebsausgaben; diese Posten entsprechen jedoch

möglicherweise nicht der IFRS-Definition von ungewöhnlichen oder nicht

wiederkehrenden Posten. Da Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen keine standardisierten

Definitionen und Bedeutungen haben, können sie sich von den Nicht-IFRS-

Finanzkennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden, was ihre Nützlichkeit als

vergleichende Finanzkennzahlen verringert. Aufgrund dieser Einschränkungen

sollten Sie diese bereinigten Finanzkennzahlen neben anderen IFRS-

Finanzkennzahlen betrachten.

Die folgenden Posten sind vom bereinigten Nettoverlust und dem bereinigten

Nettoverlust je Aktie ausgeschlossen:

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen: Wir schließen den Aufwand für

aktienbasierte Vergütungen aus unseren bereinigten Finanzkennzahlen aus, da der

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen, der nicht zahlungswirksam ist, von

Periode zu Periode aufgrund von Faktoren schwankt, die nicht in unserem

Einflussbereich liegen, wie z. B. der Aktienkurs zum Zeitpunkt der Ausgabe der

aktienbasierten Vergütungen. Der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen war und

wird auch in absehbarer Zukunft ein wiederkehrender Aufwand in unserem Geschäft

und ein wichtiger Bestandteil unserer Vergütungsstrategie sein.

Bestimmte andere Posten: Wir schließen aus unseren bereinigten Finanzkennzahlen

bestimmte andere wesentliche Posten aus, von denen wir glauben, dass sie nicht

die Performance unseres Geschäfts darstellen. Solche Posten werden von der

Geschäftsleitung auf individueller Basis sowohl nach quantitativen als auch nach

qualitativen Aspekten ihrer Natur bewertet. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu

erheben, sind Beispiele für bestimmte andere wesentliche Posten, die von unseren

bereinigten Finanzkennzahlen ausgenommen sind: Änderungen des Marktwerts von

Derivaten und Optionsscheinverpflichtungen und der effektive Zinsaufwand im

Zusammenhang mit der Kreditvereinbarung mit Deerfield und der vorrangig

besicherten Kreditfazilität sowie der effektive Zinsaufwand und eine kumulative

Nachholanpassung im Zusammenhang mit der aufgeschobenen

Lizenzgebührverpflichtung im Rahmen der Lizenzkaufvereinbarung mit HealthCare

Royalty Partners.

In der beigefügten Überleitung von IFRS-Kennzahlen zu Nicht-IFRS-Kennzahlen

finden Sie Erläuterungen zu den Beträgen, die bei der Ermittlung der Nicht-IFRS-

Kennzahlen ausgeschlossen und einbezogen wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-

Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. In

einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie?können",

?werden",?sollten",?würden",?erwarten",?beabsichtigen",?planen",

?antizipieren",?glauben",?schätzen",?vorhersagen",?potenziell",?scheinen",

?anstreben",?zukünftig",?fortsetzen" oder?erscheinen" oder der Verneinung

dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen, obwohl nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten,

die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen

können, gehören unter anderem: der Erfolg der aktualisierten

Unternehmensstrategie des Unternehmens, einschließlich der operativen Effizienz,

des Kapitaleinsatzes und der Portfoliopriorisierung; die Fähigkeit des

Unternehmens, die für 2023 prognostizierten Nettoproduktumsätze für ZYNLONTA(®)

und den Rückgang der Gesamtbetriebskosten für 2023 und 2024 zu erreichen, die

erwartete Cash Runway bis Mitte 2025, die Effektivität der neuen kommerziellen

Vermarktungsstrategie, der Wettbewerb durch neue Technologien, die Fähigkeit des

Unternehmens, die Vermarktung von ZYNLONTA(®) in den Vereinigten Staaten

fortzusetzen, und künftige Einnahmen aus diesem Produkt; die Fähigkeit der

schwedischen Orphan Biovitrum AB (Sobi(®)), ZYNLONTA(®) im Europäischen

Wirtschaftsraum erfolgreich zu vermarkten, sowie die Marktakzeptanz, eine

angemessene Kostenerstattung und künftige Einnahmen aus diesem Produkt; die

Genehmigung der von Overland ADCT BioPharma eingereichten Lizenz für die

Zulassung von Biologika für ZYNLONTA in China durch die NMPA und künftige

Einnahmen daraus, die Fähigkeit unserer strategischen Partner, einschließlich

der Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, die behördliche Zulassung für

ZYNLONTA(®) in ausländischen Gerichtsbarkeiten zu erhalten, sowie der Zeitpunkt

und die Höhe künftiger Einnahmen und Zahlungen an uns aus solchen

Partnerschaften; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte in

Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu vermarkten; die

Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die Auswirkungen des Infrastructure

Investment and Jobs Act; der Zeitplan und die Ergebnisse der Forschungsprojekte

oder klinischen Studien des Unternehmens oder seiner Partner, einschließlich

LOTIS 5 und 7, ADCT 901, 601 und 602, die Auswirkungen, wenn überhaupt, der

Abbruch der LOTIS-9-Studie, Maßnahmen der FDA oder ausländischer

Zulassungsbehörden in Bezug auf die Produkte oder Produktkandidaten des

Unternehmens, der Zeitplan und das Ergebnis von Zulassungsanträgen für die

Produkte oder Produktkandidaten des Unternehmens; die Fähigkeit, klinische

Studien im erwarteten Zeitrahmen abzuschließen, wenn überhaupt; prognostizierte

Einnahmen und Ausgaben; die Verschuldung des Unternehmens, einschließlich

Healthcare Royalty Management und Blue Owl- und Oaktree-Fazilitäten, und die

Beschränkungen, die den Aktivitäten des Unternehmens durch diese Verschuldung

auferlegt werden, die Fähigkeit, diese Verschuldung zurückzuzahlen und die

erheblichen Barmittel, die zur Bedienung dieser Verschuldung erforderlich sind;

und die Fähigkeit des Unternehmens, finanzielle und andere Ressourcen für seine

Forschungs-, Entwicklungs-, klinischen und kommerziellen Aktivitäten zu

erhalten. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, finden Sie im Abschnitt

?Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F und in den

anderen regelmäßigen Berichten und Einreichungen des Unternehmens bei der

Securities and Exchange Commission. Diese Aussagen sind mit bekannten und

unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu

führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder

Aussichten erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder

Aussichten abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck

gebracht oder impliziert wurden. Das Unternehmen warnt Anleger davor, sich auf

die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem

Datum dieser Pressemitteilung anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich

vorgeschrieben ist.

ADC Therapeutics SA

Condensed Consolidated Interim Statement of Operations (Unaudited)

(in KUSD except for per share data)

For the Three Months For the Six Months

Ended Ended

June 30, June 30,

------------------------ ----------------------

2023 2022 2023 2022

---------- ------------- ----------- ----------

Product revenues, net 19,197 17,291 38,150 33,789

License revenues and

royalties 86 - 125 30,000

---------- ------------- ----------- ----------

Total revenue 19,283 17,291 38,275 63,789

---------- ------------- ----------- ----------

Operating expense

Cost of product sales (1,319) (2,266) (1,909) (2,795)

Research and development

expenses (31,944) (48,537) (71,424) (97,489)

Selling and marketing

expenses (14,456) (17,659) (29,807) (36,029)

General and administrative

expenses (11,353) (18,240) (26,496) (37,251)

---------- ------------- ----------- ----------

Total operating expense (59,072) (86,702) (129,636) (173,564)

---------- ------------- ----------- ----------

Loss from operations (39,789) (69,411) (91,361) (109,775)

---------- ------------- ----------- ----------

Other income (expense)

Financial income 2,372 16 4,547 18,324

Financial expense (15,857) (8,801) (26,145) (18,018)

Non-operating (expense)

income (453) 12,875 (456) 26,317

---------- ------------- ----------- ----------

Total other (expense) income (13,938) 4,090 (22,054) 26,623

---------- ------------- ----------- ----------

Loss before taxes (53,727) (65,321) (113,415) (83,152)

Income tax benefit 6,610 947 6,872 2,117

---------- ------------- ----------- ----------

Net loss (47,117) (64,374) (106,543) (81,035)

---------- ------------- ----------- ----------

Net loss attributable to:

Owners of the parent (47,117) (64,374) (106,543) (81,035)

---------- ------------- ----------- ----------

Net loss per share, basic and

diluted (0.58) (0.84) (1.31) (1.05)

ADC Therapeutics SA

Condensed Consolidated Interim Balance Sheet (Unaudited)

(in KUSD)

June 30, December 31,

2023 2022

------------- -------------

ASSETS

Current assets

Cash and cash equivalents 347,510 326,441

Accounts receivable, net 23,866 72,971

Inventory 19,428 18,564

Other current assets 22,004 28,039

------------- -------------

Total current assets 412,808 446,015

------------- -------------

Non-current assets

Property, plant and equipment 5,400 3,261

Right-of-use assets 10,971 6,720

Intangible assets 13,536 14,360

Interest in joint venture 28,322 31,152

Deferred tax asset 34,822 26,757

Other long-term assets 1,443 903

------------- -------------

Total non-current assets 94,494 83,153

------------- -------------

Total assets 507,302 529,168

------------- -------------

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Current liabilities

Accounts payable 11,691 12,351

Other current liabilities 53,397 73,035

Lease liabilities, short-term 1,632 1,097

Senior secured term loans, short-term 13,861 12,474

------------- -------------

Total current liabilities 80,581 98,957

------------- -------------

Non-current liabilities

Senior secured term loans, long-term 97,356 97,240

Warrant obligations 535 1,788

Deferred royalty obligation, long-term 299,279 212,353

Deferred gain of joint venture 23,539 23,539

Lease liabilities, long-term 10,762 6,564

Other long-term liabilities 3,839 -

------------- -------------

Total non-current liabilities 435,310 341,484

------------- -------------

------------- -------------

Total liabilities 515,891 440,441

------------- -------------

Equity attributable to owners of the parent

Share capital 7,312 7,312

Share premium 1,007,755 1,007,452

Treasury shares (557) (679)

Other reserves 164,175 155,683

Cumulative translation adjustments (46) (356)

Accumulated losses (1,187,228) (1,080,685)

------------- -------------

Total equity attributable to owners of the parent (8,589) 88,727

------------- -------------

------------- -------------

Total liabilities and equity 507,302 529,168

------------- -------------

ADC Therapeutics SA

Reconciliation of IFRS Measures to Non-IFRS Measures (Unaudited)

(in KUSD except for share and per share data)

Three Months Ended June 30, Six Months Ended June 30,

----------------------------------------- ------------------------------------------

% %

in KUSD 2023 2022 Change Change 2023 2022 Change Change

---------- ---------- ---------- -------- ----------- ----------- ---------- -------

Total

operating

expense (59,072) (86,702) 27,630 (32) % (129,636) (173,564) 43,928 (25) %

Adjustments:

Share-based

compensation

expense (i) 1,118 13,818 (12,700) (92) % 9,192 27,728 (18,536) (67) %

---------- ---------- ---------- -------- ----------- ----------- ---------- -------

Adjusted

total

operating

expenses (57,954) (72,884) 14,930 (20) % (120,444) (145,836) 25,392 (17) %

---------- ---------- ---------- -------- ----------- ----------- ---------- -------

Three Months Ended June Six Months Ended June

30, 30,

------------------------- ------------------------

in KUSD (except for share

and per share data) 2023 2022 2023 2022

------------ ------------ ------------ -----------

Net loss (47,117) (64,374) (106,543) (81,035)

Adjustments:

Share-based compensation

expense (i) 1,118 13,818 9,192 27,728

Convertible loans,

derivatives, change in fair

value income (ii) - (14,455) - (30,310)

Senior secured term loans,

warrants, change in fair

value expense (income) (ii) 39 - (617) -

Effective interest expense

on convertible loans (iii) - 3,126 - 6,148

Deerfield warrants

obligation, change in fair

value income (ii) (20) - (636) -

Effective interest expense

on senior secured term loan

facility (iii) 4,480 - 9,020 -

Deferred royalty obligation

interest expense (iv) 5,829 5,545 11,575 11,687

Deferred royalty obligation

cumulative catch-up

adjustment expense (income)

(iv) 5,417 - 5,288 (18,288)

------------ ------------ ------------ -----------

Adjusted net loss (30,254) (56,340) (72,721) (84,070)

------------ ------------ ------------ -----------

Net loss per share, basic

and diluted (0.58) (0.84) (1.31) (1.05)

------------ ------------ ------------ -----------

Adjustment to net loss per

share, basic and diluted 0.21 0.11 0.41 (0.04)

------------ ------------ ------------ -----------

Adjusted net loss per share,

basic and diluted (0.37) (0.73) (0.90) (1.09)

------------ ------------ ------------ -----------

Weighted average shares

outstanding, basic and

diluted 81,471,127 76,911,713 81,140,287 76,866,968

(i) Der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen entspricht den Kosten für die

an unsere Direktoren, Führungskräfte und Mitarbeiter ausgegebenen

Aktienzuteilungen. Der beizulegende Zeitwert der Prämien wird zum

Zeitpunkt der Gewährung der Prämie berechnet, einschließlich aller

Markt- und sonstigen Leistungsbedingungen, und wird über den

Erdienungszeitraum der Prämie durch eine Belastung der Gewinn- und

Verlustrechnung und eine entsprechende Erhöhung der sonstigen Rücklagen

im Eigenkapital erfasst. Diese Buchungen sind nicht zahlungswirksam.

(ii) Die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Derivate auf das

Wandeldarlehen, der Optionsscheine auf die vorrangig besicherte

Kreditfazilität und der Optionsscheinverpflichtung von Deerfield ergibt

sich aus der Bewertung am Ende jedes Rechnungszeitraums. Es gibt mehrere

Inputs für diese Bewertungen, aber diejenigen, die am wahrscheinlichsten

zu signifikanten Änderungen der Bewertungen führen, sind Änderungen im

Wert des zugrunde liegenden Instruments (d. h. Änderungen im Preis

unserer Stammaktien) und Änderungen in der erwarteten Volatilität dieses

Preises. Diese Buchungen sind nicht zahlungswirksam.

(iii) Der effektive Zinsaufwand für Wandeldarlehen und vorrangig besicherte

Laufzeitdarlehen bezieht sich auf den Wertzuwachs unserer Darlehen gemäß

der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten.

(iv) Der Zinsaufwand für abgegrenzte Lizenzgebühren bezieht sich auf die

Aufzinsung unserer abgegrenzten Lizenzgebührenverpflichtung gemäß dem

Lizenzkaufvertrag mit HCR und der kumulative Aufwand (Ertrag) für die

Nachholung der erwarteten Zahlungen an HCR auf der Grundlage einer

regelmäßigen Bewertung unserer zugrunde liegenden Umsatzprognosen.

KONTAKTE:

Anleger

Eugenia Litz

ADC Therapeutics

Eugenia.Litz@adctherapeutics.com (mailto:Eugenia.Litz@adctherapeutics.com)

+44 7879 627205

+1 908-723-2350

Medien

Nicole Riley

ADC Therapeutics

Nicole.Riley@adctherapeutics.com (mailto:Nicole.Riley@adctherapeutics.com)

+1 862-926-9040

________________

(1) Loncastuximab-Tesirin-Lpyl; (2) auf Nicht-IFRS-Basis bzw. 32 % auf IFRS-

Basis einschließlich Aufwand für aktienbasierte Vergütungen. Siehe Überleitung

von IFRS-Kennzahlen zu Nicht-IFRS-Kennzahlen in den beigefügten Finanztabellen.

°