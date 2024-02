GNW-Adhoc: Aduro Clean Technologies wird in Viewpoint with Dennis Quaid gezeigt

^LONDON, Ontario, Feb. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.

(https://www.adurocleantech.com/?utm_source=Aduro Website

&utm_campaign=PR103&utm_medium=PressRelease) (?Aduro" oder das?Unternehmen")

(CSE: ACT) (OTCQX: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen,

das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie

Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das

21. Jahrhundert zu verwandeln, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen

in der kommenden Dokumentarserie Viewpoint with Dennis Quaid

(https://www.viewpointproject.com/features-adurocleantech/) vorgestellt wird. In

diesem speziellen Segment werden die innovativen Lösungen und nachhaltigen

Fortschritte von Aduro in den Bereichen Chemie und Energie vorgestellt.

Der Beitrag in Viewpoint with Dennis Quaid bietet Aduro eine viel beachtete

Plattform, um seine patentierte Hydrochemolytic(TM)-Technologie (HCT) einem

weltweiten Publikum vorzustellen. Bei dieser Gelegenheit wird das Engagement des

Unternehmens bei der Bewältigung einiger der drängendsten Umweltprobleme unserer

Zeit, wie der Verschmutzung durch Kunststoffabfälle und der nachhaltigen Nutzung

natürlicher Ressourcen, deutlich.

?Unsere Teilnahme an der Serie Viewpoint with Dennis Quaid stellt eine

bedeutende Gelegenheit dar, das transformative Potenzial unserer

Hydrochemolytic(TM)-Technologie auf einer angesehenen und weithin anerkannten

Plattform zu demonstrieren", so Ofer Vicus, CEO von Aduro.?Dieses Engagement

ist von unschätzbarem Wert für die Aufklärung der Öffentlichkeit und der

Industrie über die skalierbaren, nachhaltigen Lösungen, die wir für das

chemische Recycling von Kunststoffabfällen entwickeln."

Die Serie Viewpoint with Dennis Quaid ist bekannt für ihre aufschlussreichen

Erkundungen innovativer Technologien und Durchbrüche, die unsere Welt verändern.

Der Beitrag über Aduro wird einen Einblick in die Forschungs- und

Entwicklungsarbeit des Unternehmens sowie in die Skalierung der Technologie

geben und die realen Anwendungen und Vorteile von HCT bei der Erzeugung

nachhaltiger Ressourcen aus geringwertigen Rohstoffen aufzeigen.

?Die Aufnahme in diese Dokumentarserie unterstreicht die Relevanz und

Dringlichkeit der Arbeit von Aduro im Bereich des Umweltschutzes", fügte

Stefanie Steenhuis, Head of Brand & Marketing bei Aduro, hinzu.?Wir sind stolz

darauf, unsere Geschichte, unsere Fortschritte und unsere Vision für eine

nachhaltige Zukunft mit einem breiteren Publikum zu teilen."

Die Folge mit Aduro wird am 12. Februar 2024 an mehr als 170 Sender in den

gesamten USA verteilt, die sie ein Jahr lang zwischen regulären Sendungen nutzen

können, um die bahnbrechende Arbeit des Unternehmens in die Haushalte und zu den

Zuschauern in den gesamten USA zu bringen. Aduro hat außerdem einen Werbespot

erstellt, der am Donnerstag, 22. Februar 2024, zur Hauptsendezeit auf Fox

Business Network ausgestrahlt werden soll. Das Werbesegment wird im Februar

2024 viermal in den Top-100-Märkten der USA ausgestrahlt. Sie können sich den

Werbespot auf der Medienseite (https://www.adurocleantech.com/media) der Website

von Aduro ansehen.

Über Viewpoint with Dennis Quaid

Viewpoint with Dennis Quaid ist eine hochgelobte Serie im Kurzformat, die

aufschlussreiche Diskussionen zu einer breiten Palette von Themen bietet. Die

Sendung, die von dem bekannten Schauspieler Dennis Quaid moderiert wird, bietet

einzigartige Perspektiven durch ansprechende Inhalte und fachkundige Gäste.

Viewpoint with Dennis Quaid will die Zuschauer durch die Erforschung wichtiger

Themen und die Präsentation von Fortschritten in der Industrie informieren,

inspirieren und begeistern.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um

Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in

leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder

erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic(TM)-Technologie des

Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen

Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist

ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das

21. Jahrhundert verwandelt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com (mailto:ovicus@adurocleantech.com)

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com (mailto:ir@adurocleantech.com)

+1 604 362 7011

Arrowhead (https://arrowhead.bid/cnsx-act/)

Thomas Renaud, Managing Director

enquire@arrowheadbid.com (mailto:enquire@arrowheadbid.com)

+1 212 619 6889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die

sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder

Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des

Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind

zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die

aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit

verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und

Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse

erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den

zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind

zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und

dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein

unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen

Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich

von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige

Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien

liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse

, oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies

nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder

abgelehnt.

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6153e664-843b-4534-

a185-e47733c8bc8b

