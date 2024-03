GNW-Adhoc: AV-Comparatives präsentiert die Top Cybersecurity Produkte für 2024 - Antivirus Test

^AV-C/GN

In einer Ära, in der digitale Bedrohungen unaufhörlich zunehmen und sich

weiterentwickeln, ist es von größter Bedeutung, Sicherheitslösungen zu finden,

die mit ihnen Schritt halten können. Hierzu gibt es eine Fülle von Optionen, von

denen jede beeindruckende Behauptungen über ihre Wirksamkeit aufstellt. Das

Erkunden der verschiedenen Antivirus- und anderen Security-Programme kann jedoch

auch leicht zu einer Herausforderung werden.

In Anbetracht dieses Bedarfs an Klarheit ist AV-Comparatives (https://www.av-

comparatives.org/de) stolz darauf, die "Übersicht über IT-Sicherheitsprodukte

(https://www.av-comparatives.org/de/security-products-overview/)" präsentieren

zu können. Dieser bietet einen Überblick über die aktuellen Hersteller von

Security-Software, welche ein Zertifikat von AV-Comparatives besitzen, das

wirksame Produkte für Microsoft Windows in den Kategorien Heimanwender und

Unternehmen garantiert. Dies kann eine wertvolle Hilfe sein, um sich im

Labyrinth der Sicherheitsprodukte zurechtzufinden und ein seriöses Produkt zu

finden, das den eigenen Anforderungen entspricht.

Empfohlene Endpoint Security, Antivirus, XDR und EDR für Business und Enterprise

Anwender 2024

Avast (https://www.avast.com/), Bitdefender

(https://www.bitdefender.com/), Checkpoint (https://www.checkpoint.com/), Cisco

(https://www.cisco.com/), Crowdstrike (https://www.crowdstrike.com/), Elastic

(https://www.elastic.co/), ESET (https://www.eset.com/), G Data

(https://www.gdatasoftware.com/), K7 (https://k7computing.com/), Kaspersky

(https://www.kaspersky.com), Microsoft (https://www.microsoft.com/de-

at/security/business/siem-and-xdr/microsoft-defender-office-365), Palo Alto

(https://www.paloaltonetworks.com/), Sophos (https://www.sophos.com/), Trellix

(https://www.trellix.com/), Vipre (https://vipre.com/), VMware

(https://www.vmware.com/security.html)

Einen detaillierten Überblick über das Abschneiden der Antivirenprodukte für den

Schutz von Unternehmensendgeräten in einem 365-Langzeit AV-Test finden Sie hier

https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-2023-august-

november/

EDR- und XDR-Lösungen finden Sie hier:

https://www.av-comparatives.org/tests/endpoint-prevention-response-epr-test-

2023/

Empfohlene Antivirenprodukte für Privatanwender 2024:

Avast (https://www.avast.com/), AVG (https://www.avg.com/), Bitdefender

(https://www.bitdefender.com/), ESET (https://www.eset.com/), G Data

(https://www.gdatasoftware.com/), K7, Kaspersky (https://www.kaspersky.com),

McAfee (https://www.mcafee.com/), Microsoft (https://www.microsoft.com/de-

at/microsoft-365/microsoft-defender-for-individuals), TotalAV

(https://www.totalav.com), Total Defense (https://www.totaldefense.com/).

A detailed overview how the consumer antivirus products performed in a 365 long

term av-test can be found here:

https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2023/

AV-Comparatives führt seit über 20 Jahren branchenführende, strenge

und unabhängige Tests (https://www.av-comparatives.org/de/consumer/test-

methods/) von Antivirus- und anderer Security-Software durch. Sowohl für

Privatanwender- als auch für Unternehmensprodukte führen wir eine Main-Test

Series durch (bestehend aus vier separaten Haupttests), und den Endpoint

Prevention & Response (EPR)-Test für anwendbare Unternehmensprodukte.

AV-Comparatives lädt weitere IT-Security-Anbieter zu seinem

Zertifizierungsprozess ein. https://www.av-comparatives.org/contact/

Um in der Consumer Main-Test Series, Business Main-Test Series oder im EPR-Test

zertifiziert zu werden, müssen die Produkte einen hohen Standard in allen

Aspekten des Tests oder der Series erreichen. Die Zertifizierung durch AV-

Comparatives ist somit eine Garantie dafür, dass eine Sicherheitslösung auch

wirklich den Herstellerangaben gerecht wird. Die Liste mit 50 Produkten gibt an,

welche Produkte über eine aktuelle Zertifizierung (gültig für ein Jahr)

verfügen, so dass die Nutzer über aktuelle Informationen verfügen, auf die sie

ihre Entscheidungen stützen können. Auch Anbieter mit früheren Zertifizierungen

sind zur Information der Leser aufgeführt.

AV-Comparatives ist überzeugt, dass es für die Anpassung an die sich ständig

verändernde Bedrohungslandschaft von entscheidender Bedeutung ist, über die

neuesten Fortschritte im Bereich der IT-Sicherheit informiert zu bleiben. Die

Übersicht über IT-Sicherheitsprodukte soll die Nutzer auf diesem Weg begleiten

und unterstützen.

Für diejenigen, die mehr Details über zertifizierte Produkte erfahren möchten,

bietet die Website von AV-Comparatives detaillierte Berichte über alle

Einzeltests und die jeweiligen Ergebnisse, die jedes der getesteten Produkte

erzielt hat.

Tests von Sicherheitsprodukten für andere Plattformen wie Mac und Android und

andere Produkttypen wie VPNs werden ebenfalls von AV-Comparatives angeboten.

Auch hier können detaillierte Testberichte auf der Website des Instituts

abgerufen werden.

AV-Comparatives setzt sich weiterhin dafür ein, wertvolle Erkenntnisse und

Ressourcen bereitzustellen, um Einzelpersonen und Unternehmen in ihrem Streben

nach robuster Cybersicherheit zu unterstützen.

Über

AV-Comparatives ist eine unabhängige Organisation, die systematische Tests zur

Untersuchung der Wirksamkeit von Security-Softwareprodukten und mobilen

Security-Lösungen anbietet. Mit Hilfe eines der weltweit größten Malwaresammel-

Systeme hat sie eine reale Umgebung für wirklich genaue Tests geschaffen. AV-

Comparatives bietet Einzelpersonen, Nachrichtenorganisationen und

wissenschaftlichen Einrichtungen frei zugängliche Testergebnisse. Die

Zertifizierung durch AV-Comparatives ist ein weltweit anerkanntes, offizielles

Gütesiegel für die Performance von Software.

Kontakt: https://www.av-comparatives.org/de/contact/

°