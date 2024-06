GNW-Adhoc: Basilea verpartnert Onkologie-Wirkstoffkandidat Lisavanbulin mit Glioblastoma Foundation

^Allschwil, 20. Juni 2024

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches

Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patienten zu

helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind,

gab heute bekannt, dass es eine Vereinbarung (Asset Purchase Agreement) zum

Verkauf ihres onkologischen Wirkstoffkandidaten Lisavanbulin (BAL101553) an die

Glioblastoma Foundation Inc. abgeschlossen hat. Lisavanbulin wurde als

potenzielle Therapie für das Glioblastom, die häufigste Form primärer

Hirntumore, entwickelt.(1)

Dr. Marc Engelhardt, Chief Medical Officer von Basilea, sagte: «Das Glioblastom

ist eine der tödlichsten Arten von Hirntumoren und die verfügbaren

therapeutischen Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Die Lisavanbulin-Vereinbarung

mit der Glioblastoma Foundation ist für uns ein wichtiger Schritt, um

Patientinnen und Patienten auch weiterhin Zugang zu diesem vielversprechenden

Krebsmedikament zu ermöglichen, nachdem Basilea unterdessen seinen strategischen

Fokus auf Antiinfektiva verlegt hat.»

Dr. Gita Kwatra, Chief Executive Officer der Glioblastoma Foundation, sagte:

«Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Basilea und dass wir die Entwicklung

von Lisavanbulin für Glioblastom-Patienten übernehmen. Lisavanbulin hat in

präklinischen PDX-Modellen eine ausgezeichnete Aktivität gegen Glioblastome

gezeigt, ebenso wie Wirksamkeit in Phase-1- und Phase-2-Studien. Wir sind fest

davon überzeugt, dass Lisavanbulin bei einer Untergruppe von Glioblastom-

Patienten wirksam sein wird, und wir freuen uns darauf, klinische Studien mit

Lisavanbulin in den USA zu beginnen.»

Im Rahmen der Vereinbarung verkauft und überträgt Basilea alle Rechte an

Lisavanbulin zu einem nicht publizierten initialen Kaufpreis an die Glioblastoma

Foundation. Darüber hinaus wird Basilea in einem fixen zweistelligen

Prozentbereich an den zukünftigen Erlösen aus möglichen kommerziellen

Partnerschaften beteiligt. Die Glioblastoma Foundation wird das Post-Trial-

Access-Programm für Patientinnen und Patienten aus früheren klinischen Studien

fortsetzen, damit diese weiterhin Lisavanbulin erhalten. Ausserdem wird die

Glioblastoma Foundation weiter den therapeutischen Nutzen von Lisavanbulin für

die Behandlung von Glioblastomen erforschen.

Über Lisavanbulin (BAL101553)

Lisavanbulin (BAL101553, das Prodrug des Wirkstoffs BAL27862)(2) wurde in

klinischen Phase-1- und Phase-2-Studien für die potenzielle Behandlung von

Glioblastom untersucht.(3)(, )(4)(, )(5) In präklinischen Studien zeigte

Lisavanbulin In-vitro- und In-vivo-Wirksamkeit in verschiedenen

behandlungsresistenten Krebsmodellen, darunter auch solchen Tumoren, die auf

konventionelle Medikamente und Strahlentherapie nicht

ansprachen.(6)(, )(7)(, )(8)

Lisavanbulin verteilt sich effizient im Hirngewebe und zeigte Antikrebs-

Aktivität in Glioblastom-Modellen.(9)(,) (10) Die aktive Wirksubstanz BAL27862

bindet an die Colchicin-Bindungsstelle von Tubulin, was spezifische Auswirkungen

auf die Anordnung der Mikrotubuli hat.(11) Dadurch kommt es zur Aktivierung des

sogenannten?Spindle-Assembly-Checkpoints", der das Absterben von Tumorzellen

fördert.(12) Lisavanbulin hat von der US Food and Drug Administration (FDA) den

Orphan-Drug-Status für die Behandlung von bösartigen Gliomen (Hirntumoren),

einschliesslich Glioblastomen, erhalten.

Über die Glioblastoma Foundation

Die Glioblastoma Foundation mit Sitz in Durham, North Carolina (USA), hat es

sich zur Aufgabe gemacht, den Behandlungsstandard von Glioblastomen

(Hirntumoren) zu verändern und unterstützt die Entwicklung neuer Medikamente und

Therapien auf diesem Gebiet. Da jedes Glioblastom anders ist, gibt es

wahrscheinlich kein einzelnes Medikament, das bei allen Patientinnen und

Patienten wirkt. Deshalb müssen Therapien für Glioblastome individuell angepasst

werden. Die Glioblastoma Foundation unterstützt die Entwicklung solch gezielter

Therapien gegen Glioblastome. Die Organisation bietet auch Unterstützung für

Patienten und sensibilisiert für das Thema Glioblastom. Weitere Informationen

finden Sie unter glioblastomafoundation.org

(https://www.glioblastomafoundation.org).

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes

biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel

ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um

Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze

erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente

für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von

invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen.

Zudem verfügen wir ein über Portfolio präklinischer und klinischer

Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange

kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com

(https://www.basilea.com).

°