GNW-Adhoc: Bitget und Foresight Ventures investieren zur Beschleunigung des Wachstums von Telegram-basierten Projekten 30 Millionen Dollar in TON-Blockchain

^VICTORIA, Seychellen, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget

(https://www.bitget.com/), die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-

Firma, und Foresight Ventures, eine führende Web3-Investmentfirma, haben eine

strategische Investition von 30 Mio. USD in die TON (The Open Network)-

Blockchain angekündigt. Diese Investition wird durch den Erwerb von TON-Token

getätigt und zielt darauf ab, die Akzeptanz von Tap-to-Earn, GameFi und neu

aufkommenden Trends innerhalb des TON-Ökosystems weiter zu beschleunigen.

Die TON-basierten Projekte stellen einen starken Anwendungsfall für die

Massenübernahme durch das Telegram-Ökosystem dar, das in den letzten Jahren ein

beträchtliches Wachstum verzeichnet hat, da es seine Angebote für Web3-Startups

ausweitet. Laut einem aktuellen TON-Bericht von Bitget Research ist die TON-

Blockchain, die von den 950 Millionen Nutzern von Telegram profitiert, schnell

zu einer der am schnellsten wachsenden Blockchains des Jahres 2024 geworden. Das

Wachstum der On-Chain-Transaktionen, der TVL des Ökosystems und des DEX-

Handelsvolumens hat sich mehr als verzehnfacht, und virale dApps wie Catizen,

DOGS und Tomarket haben Millionen von Nutzern angezogen.

Das Engagement für die TON-Blockchain kommt zu einer Zeit, in der Bitget ein

bemerkenswertes Wachstum seiner Nutzerbasis zu verzeichnen hat. Durch die

Fokussierung auf die Entwicklung des Ökosystems und die Ausweitung seiner

Dienste hat Bitget seine weltweite Nutzerzahl im dritten Quartal 2024 auf 45

Millionen erhöht und damit in den letzten 12 Monaten fast verdoppelt. Dieser

Anstieg ist zum Teil auf die steigende Nachfrage nach innovativen Projekten

zurückzuführen, insbesondere nach solchen, die von Plattformen wie TON gefördert

werden.

Im Jahr 2024 trug Bitget Wallet mit TONNECT 2024 zum TON-Ökosystem bei, einer

großen Online-Veranstaltung, die darauf abzielt, das Wachstum von aufstrebenden

dApps im TON-Ökosystem zu beschleunigen. Dank des wachsenden Interesses der TON-

Nutzer an der dezentralen Bitget-Wallet führte Bitget Wallet kontinuierlich die

Charts aller Apps in Nigeria an und überholte damit weltbekannte Apps wie TikTok

und WhatsApp im App Store von Apple.

?Während Bitget weiterhin BUIDL um The Open Network herum entwickelt, bietet

unsere Investition in das TON-Ökosystem eine solide Grundlage für die Förderung

von Initiativen, die mit unserer Vision übereinstimmen. Durch die Integration

unserer Expertise in der Krypto-Infrastruktur mit der dezentralen Architektur

von TON sind wir gut positioniert, um die Entwicklung innovativer Produkte und

Lösungen zu stärken. Gemeinsam bringen wir die Krypto-Industrie näher an die

Massenakzeptanz als je zuvor", kommentiert Gracy Chen, CEO von Bitget.

?Das Wachstum des TON-Ökosystems stellt die größte Wachstumschance auf dem

Kryptowährungsmarkt in diesem Jahr und in den nächsten 3 bis 5 Jahren dar. In

den letzten sechs Monaten hat sich der TVL von TON um das 18-Fache erhöht und

beträgt nun 350 Mio. USD." Forest Bai, Mitbegründer und CEO von Foresight

Ventures, erklärte:?Das Ökosystem umfasst derzeit über 1.000 dApps, wobei viele

Anwendungen Millionen von Nutzern haben. Wir hoffen, Entwickler innerhalb des

TON-Ökosystems weiterhin durch Investitionen, Inkubation und

Marketingunterstützung unterstützen zu können."

Mit der Investition in Höhe von 30 Mio. USD werden sich Bitget und Foresight

Ventures stärker in die zukünftigen Entwicklungspläne von TON Blockchain

einbringen und die Entstehung und Markteinführung von weiteren Blockbuster-dApps

auf TON unterstützen.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse

(https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 25 Millionen Nutzern in mehr

als 100 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse der Unterstützung von

Nutzern verschrieben, die mit ihrer innovativen Copy-Trading-Funktion und

anderen Handelslösungen intelligenter handeln möchten. Das ehemals unter dem

Namen BitKeep firmierende Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en/) ist eine

erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen

und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser

und mehr, bietet. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie dem

legendären argentinischen Fußballspieler Lionel Messi und den türkischen

Nationalsportlern Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü?

(Goldmedaillengewinner im Boxen) und?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft)

inspiriert Bitget Menschen zur Nutzung von Kryptowährungen.

Über Foresight Ventures

Foresight Ventures ist der erste und einzige Krypto-Risikokapitalgeber, der eine

Brücke zwischen Ost und West schlägt. Mit einem forschungsorientierten Ansatz

und Niederlassungen in den USA und Singapur sind wir ein führendes Unternehmen

im Bereich Krypto-Investitionen und Inkubation. Zu unserem erstklassigen

Mediennetzwerk gehören The Block, Foresight News, BlockTempo und Coinness. Wir

investieren aggressiv in die gewagtesten Innovationen und engagieren uns für

Partnerschaften mit visionären Projekten und Spitzenteams, um ihnen zum Erfolg

zu verhelfen und die Zukunft des digitalen Finanzwesens und darüber hinaus neu

zu gestalten.

