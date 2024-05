GNW-Adhoc: BMW Brilliance liefert 6-millionstes Fahrzeug aus

^SHENYANG, China, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 8. Mai ist in der

nordostchinesischen Stadt Shenyang, der Hauptstadt der Provinz Liaoning, ein

BMW i5 Elektroauto vom Band gelaufen. Nach Angaben des Informationsbüros der

Stadtverwaltung von Shenyang ist dies das 6-millionste Fahrzeug, das von BMW

Brilliance Automotive (BBA), dem Joint Venture der BMW Group in China,

produziert wurde.

Dies geschah nur 15 Monate, nachdem das 5-millionste Auto des Joint Ventures

produziert worden war.

Der deutsche Automobilhersteller kündigte im April weitere Investitionen in die

Produktionsstätte in Shenyang in Höhe von 20 Milliarden Yuan (rund

2,8 Milliarden US-Dollar) an.

Nach Angaben des Automobilherstellers wird die Investition für die

Modernisierung und Innovation des 2003 gegründeten Dadong-Werks von BBA

verwendet.

Im Jahr 2023 lieferte die BMW Group insgesamt mehr als 820.000 Fahrzeuge der

Marken BMW und MINI auf dem chinesischen Markt aus, was rund 32 Prozent des

weltweiten Absatzes entsprach.

Quelle: Informationsbüro der Volksregierung der Stadt Shenyang

°