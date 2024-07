GNW-Adhoc: Corza Medical schließt Übernahme des TachoSil-Produktionsbetriebs ab

^WESTWOOD, Massachusetts, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical

(https://corza.com/) hat die zuvor angekündigte Übernahme des TachoSil-

Produktionsbetriebs in Linz, Österreich, der Teil des globalen

Produktionsnetzwerks von Takeda ist, erfolgreich abgeschlossen. TachoSil

(https://corza.com/products/tachosil/) ist ein erstklassiges chirurgisches

Pflaster, das von medizinischem Fachpersonal auf der ganzen Welt verwendet

wird. Corza Medical hat die kommerziellen Rechte für TachoSil im Januar 2021

(https://corza.com/gtcr-and-gregory-t-lucier-announce-merger-of-surgical-

specialties-and-tachosil-to-create-corza-medical/) erworben. Durch die Übernahme

des Produktionsbetriebs wird Corza Medical in der Lage sein, seinen Kunden durch

die Kombination von operativer und kommerzieller Exzellenz weiterhin einen

außergewöhnlichen Wert zu bieten. Darüber hinaus kann das Unternehmen die

Prioritäten in der Produktion direkt steuern und so die Servicequalität und den

Support für seine Kunden weltweit verbessern.

?Die Übernahme des TachoSil-Produktionsbetriebs ist ein wichtiger Meilenstein

für Corza Medical. Wir freuen uns, die Übernahme erfolgreich abgeschlossen zu

haben und heißen die von Takeda übernommenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

herzlich willkommen", so Tom Testa (https://www.linkedin.com/in/tbtesta/), CEO

von Corza Medical.?Diese Übernahme wird es uns ermöglichen, unser

Produktangebot zu erweitern und unsere Kunden besser zu bedienen. Wir sind

entschlossen, in TachoSil zu investieren, um die Patientenversorgung zu

verbessern und Chirurgen weltweit innovative Lösungen anzubieten."

Gregory T. Lucier (https://www.linkedin.com/in/greglucier/),

Vorstandsvorsitzender von Corza Medical, fügte hinzu:?Die Investition in den

TachoSil-Produktionsbetrieb in Linz wird dazu beitragen, die Lieferkette zu

straffen und eine größere operative Kapazität für unser Biochirurgie-Geschäft zu

schaffen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit den Einrichtungen in Linz als

Teil unseres Geschäftsbetriebs den Support für unsere Kunden verbessern und das

Markenversprechen von Corza - bemerkenswerter Service, zuverlässige Leistung und

herausragender Wert - weiter einlösen werden, um die Bedürfnisse der

medizinischen Fachkräfte zu erfüllen."

?Durch die Übernahme des gesamten Herstellungsprozesses können wir unser

Wachstum beschleunigen, indem wir unsere Produktionskapazität erhöhen und neue

Länder bedienen. Wir freuen uns darauf, die Patientenversorgung auf der ganzen

Welt zu verbessern", so Thierry Leclercq (https://www.linkedin.com/in/thierry-

leclercq-589699135/), SVP, GM Biosurgery von Corza Medical.

Corza Medical ist ein Portfoliounternehmen von GTCR, einer führenden Private-

Equity-Gesellschaft, die das Unternehmen gemeinsam mit Gregory T. Lucier

gegründet und aufgebaut hat. Corza Medical verfügt über die Erfahrung und die

Ressourcen, um weiterhin in TachoSil zu investieren - zum Nutzen von Chirurgen,

Partnern und Patienten auf der ganzen Welt - und setzt sich für einen

bemerkenswerten Service, zuverlässige Leistung und einen herausragenden

wirtschaftlichen Wert für seine Kunden ein.

Über Corza Medical

Corza Medical ist ein weltweit führender Hersteller von innovativen

chirurgischen Technologien. Mit einem globalen Team von mehr als 3.000

Mitarbeitern, die Kliniker, Vertriebspartner und Medizintechnikunternehmen auf

der ganzen Welt unterstützen, bietet Corza medizinischen Fachkräften eine

Plattform für chirurgische Technologien mit vielen branchenführenden Marken,

darunter Fäden mit Widerhäkchen der Marke Quill(®), chirurgische Fäden der

Marken Sharpoint(®) Plus und Look(TM), wiederverwendbare ophthalmologische

Instrumente der Marke Katena(®) und ophthalmologische Einweginstrumente der

Marke Blink(TM), Produkte für Hornhauttransplantationen der Marke Barron,

mikrochirurgische Messer der Marke Sharpoint(®) sowie das TachoSil(®) Fibrin-

Versiegelungspflaster. Weitere Informationen finden Sie unter www.corza.com

(http://www.corza.com/).

Über GTCR

GTCR wurde 1980 gegründet und ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die

mit der?The Leaders Strategy(TM)" Pionierarbeit geleistet hat. Dabei geht es um

die Suche nach und die Zusammenarbeit mit führenden Managern in Kernbereichen,

um durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen marktführende

Unternehmen zu identifizieren, zu erwerben und aufzubauen. GTCR konzentriert

sich auf Investitionen in transformatives Wachstum von Unternehmen in den

Sektoren Dienstleistungen für Unternehmen und Verbraucher,

Finanzdienstleistungen und -technologie, Gesundheitswesen und Technologie sowie

Medien und Telekommunikation. Seit seiner Gründung hat GTCR mehr als 25 Mrd. USD

in über 270 Unternehmen investiert und verwaltet derzeit mehr als 40 Mrd. USD an

Eigenkapital. GTCR hat seinen Hauptsitz in Chicago und Niederlassungen in New

York und West Palm Beach. Weitere Informationen finden Sie unter www.gtcr.com

(https://www.gtcr.com/). Folgen Sie uns auf LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/gtcr-llc/).

