GNW-Adhoc: Euro Manganese gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und Sondersitzung bekannt

^VANCOUVER, British Columbia, March 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese

Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (die?Gesellschaft" oder

?EMN") freut sich, bekanntgeben zu können, dass die Aktionäre für alle

Geschäftsangelegenheiten gestimmt haben, die ihnen auf der

Jahreshauptversammlung und Sondersitzung der Aktionäre (die?Versammlung"), die

am 29. Februar 2024 stattgefunden hat, vorgelegt wurden. Einzelheiten zu den

Abstimmungsergebnissen der Versammlung sind nachstehend aufgeführt.

In Bezug auf die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft wurden alle

fünf zur Wiederwahl stehenden Kandidaten für das Management wie unten

beschrieben durch Abstimmung mit Stimmzetteln gewählt:

+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+

| |Gesamtzahl der | | | | |

| | abgegebenen | | | Stimm- | % Stimm- |

|Nominierte(r) | Stimmen |Stimmen dafür|% dafür|enthaltung|enthaltung|

+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+

|John Webster | 108.781.419 | 106.340.951 | 97,76 |2.440.468 | 2,24 |

+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+

|Matthew P. James | 108.781.419 | 106.333.331 | 97,75 |2.448.088 | 2,25 |

+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+

|David B. | | | | | |

|Dreisinger | 108.781.419 | 106.256.256 | 97,68 |2.525.163 | 2,32 |

+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+

|Gregory P. Martyr | 108.781.419 | 106.261.136 | 97,68 |2.520.283 | 2,32 |

+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+

|Thomas M. Stepien | 108.781.419 | 106.254.136 | 97,68 |2.527.283 | 2,32 |

+------------------+---------------+-------------+-------+----------+----------+

Andere Geschäftsangelegenheiten der Versammlung, über die jeweils ebenfalls

durch Stimmzettel abgestimmt wurde, wurden wie folgt genehmigt:

+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+

| |Gesamtzahl | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimm- |

| |der Stimmen| dafür |dafür| dagegen |dagegen|enthaltung|

+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+

|Beschluss 2 - | | | | | | |

|Genehmigung einer Erhöhung der| | | | | | |

|Vergütung für nicht | | | | | | |

|geschäftsführende | | | | | | |

|Verwaltungsratsmitglieder((1))|108.781.419|105.582.010|97,06|3.044.277| 2,80 | 155.132 |

+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+

|Beschluss 3 - | | | | | | |

|Bestellung von | | | | | | |

|PricewaterhouseCoopers LLP zum| | | | | | |

|Abschlussprüfer der | | | | | | |

|Gesellschaft |109.400.917|108.119.136|98,83| 0 | 0 |1.281.781 |

+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+

|Beschluss 4 - | | | | | | |

|Erneute Genehmigung des | | | | | | |

|Aktienoptionsplans der | | | | | | |

|Gesellschaft((2)) |108.781.419|106.088.759|97,52|2.337.857| 2,15 | 354.803 |

+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+

|Beschluss 5 - | | | | | | |

|Genehmigung von Änderungen am | | | | | | |

|Aktienoptionsplan der | | | | | | |

|Gesellschaft((3)) |108.781.419|106.204.889|97,63|2.345.346| 2,16 | 231.184 |

+------------------------------+-----------+-----------+-----+---------+-------+----------+

((1) In Übereinstimmung mit den Regeln der Australian Securities Exchange (die

?)(ASX)(") stimmten die Aktionäre der Gesellschaft auch der Erhöhung der

Vergütung der nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder zu, um die

Aufnahme eines zusätzlichen nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds

von einem strategischen Brancheninvestor im Laufe des Jahres zu ermöglichen

und/oder um die Geschlechtervielfalt im Verwaltungsrat zu verbessern, und zwar

mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei die 3.747.510 von den

Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft abgegebenen Stimmen von der

Abstimmung ausgeschlossen wurden. Unter Berücksichtigung dieses Ausschlusses

betrug die Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen 105.033.909, von denen

101.834.500 Stimmen für den Beschluss abgegeben wurden, was 96,95 % der

insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht, und 3.044.277 Stimmen gegen den

Beschluss abgegeben wurden, was 2,90 % der insgesamt abgegebenen Stimmen

entspricht.)

((2) Gemäß den Regeln der ASX genehmigten die Aktionäre der Gesellschaft auch

den Aktienoptionsplan der Gesellschaft mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen,

wobei die 3.747.510 Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft von

der Abstimmung ausgeschlossen wurden. Unter Berücksichtigung dieses Ausschlusses

betrug die Gesamtzahl der für diesen Beschluss abgegebenen Stimmen 105.033.909,

von denen 102.341.249 Stimmen für den Beschluss abgegeben wurden, was 97,44 %

der insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht, und 2.337.857 Stimmen gegen den

Beschluss abgegeben wurden, was 2,23 % der insgesamt abgegebenen Stimmen

entspricht.)

((3) Gemäß den Regeln der ASX genehmigten die Aktionäre der Gesellschaft auch

die Änderungen am Aktienoptionsplan der Gesellschaft mit der Mehrheit der

abgegebenen Stimmen, wobei die 3.747.510 Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder

der Gesellschaft von der Abstimmung ausgeschlossen wurden. Unter

Berücksichtigung dieses Ausschlusses betrug die Gesamtzahl der für diesen

Beschluss abgegebenen Stimmen 105.033.909, von denen 102.457.379 Stimmen für den

Beschluss abgegeben wurden, was 97,55 % der insgesamt abgegebenen Stimmen

entspricht, und 2.345.346 Stimmen gegen den Beschluss abgegeben wurden, was

2,23 % der insgesamt abgegebenen Stimmen entspricht.)

Insgesamt haben 108.781.419 Stammaktien, das sind ca. 27,02 % der ausgegebenen

und ausstehenden, auf der Versammlung stimmberechtigten Stammaktien der

Gesellschaft im Zusammenhang mit der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

(Beschluss 1) sowie den oben genannten Beschlüssen 2, 4 und 5 abgestimmt.

Insgesamt haben im Zusammenhang mit Beschluss 3 oben 109.400.917 Stammaktien

abgestimmt, was ungefähr 27,17 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien

der Gesellschaft entspricht, die auf der Versammlung stimmberechtigt waren. Die

Ergebnisse aller auf der Versammlung besprochenen Angelegenheiten sind im

Bericht über die Abstimmungsergebnisse enthalten, der von der Gesellschaft auf

SEDAR unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) eingereicht wurde.

Gemäß ASX Listing Rule 3.13.2(e) werden die folgenden Informationen für die

Gesamtzahl der Wertpapiere bereitgestellt, für die vor der Versammlung gültige

Stimmrechtsvollmachten eingegangen sind:

+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

| | | | | |Stellvertreter|

| | Gesamtzahl | Anweisung an | Anweisung an | Anweisung an | darf nach |

| | der |Stellvertreter,|Stellvertreter,|Stellvertreter,| eigenem |

| |eingegangenen| dafür zu | dagegen zu |mit Enthaltung | Ermessen |

|Nominierte(r) | Vollmachten | stimmen | stimmen | zu stimmen | abstimmen |

+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

|Beschluss 1 - | | | | | |

|Wahl der | | | | | |

|Verwaltungsratsmitglieder: | | | | | |

+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

|John Webster | 108.781.419 | 106.340.951 | - | 2.440.468 | 0 |

+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

|Matthew P. James | 108.781.419 | 106.333.331 | - | 2.448.088 | 0 |

+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

|David B. Dreisinger | 108.781.419 | 106.256.256 | - | 2.525.163 | 0 |

+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

|Gregory P. Martyr | 108.781.419 | 106.261.136 | - | 2.520.283 | 0 |

+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

|Thomas M. Stepien | 108.781.419 | 106.254.136 | - | 2.527.283 | 0 |

+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

|Beschluss 2 - | | | | | |

|Genehmigung einer Erhöhung der| | | | | |

|Vergütung für nicht | | | | | |

|geschäftsführende | | | | | |

|Verwaltungsratsmitglieder((1))| 105.033.909 | 101.834.500 | 3.044.277 | 155.132 | 0 |

+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

|Beschluss 3 - | | | | | |

|Bestellung von | | | | | |

|PricewaterhouseCoopers LLP zum| | | | | |

|Abschlussprüfer der | | | | | |

|Gesellschaft | 109.400.917 | 108.119.136 | - | 1.281.781 | 0 |

+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

|Beschluss 4 - | | | | | |

|Erneute Genehmigung des | | | | | |

|Aktienoptionsplans der | | | | | |

|Gesellschaft((1)) | 105.033.909 | 102.341.249 | 2.337.857 | 354.803 | 0 |

+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

|Beschluss 5 - | | | | | |

|Genehmigung von Änderungen am | | | | | |

|Aktienoptionsplan der | | | | | |

|Gesellschaft((1)) | 105.033.909 | 102.457.379 | 2.345.346 | 231.184 | 0 |

+------------------------------+-------------+---------------+---------------+---------------+--------------+

((1) Schließt 3.747.510 Stimmen aus, die von den Verwaltungsratsmitgliedern der

Gesellschaft per Stimmrechtsvollmacht abgegeben wurden.)

Über Euro Manganese

Euro Manganese ist ein Batteriematerialunternehmen, sich zum Ziel gesetzt hat,

ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie

zu werden. Die Gesellschaft treibt die Erschließung des Chvaletice-

Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und geht der Möglichkeit

nach, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec, herzustellen.

Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und

Sanierungsprojekt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine

wiederverwertet werden. Es ist darüber hinaus die einzige bedeutende

Manganquelle in der Europäischen Union, was die Gesellschaft strategisch

positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu

versorgen und den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft

zu unterstützen.

Euro Manganese ist sowohl an der TSXV als auch an der ASX notiert und wird auch

an der OTCQX gehandelt.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder

Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Anfragen

Dr. Matthew James Fausto Taddei

President & CEO Vice President, Corporate Development

+1-604-681-1010 Durchwahl 101 & Corporate Secretary

+1-604-681-1010 Durchwahl 105

E-Mail: info@mn25.ca

(mailto:info@mn25.ca)

Website: www.mn25.ca

(http://www.mn25.ca/)

Anschrift der Gesellschaft: #709 -700 West Pender St., Vancouver, British

Columbia, Kanada, V6C 1G8

