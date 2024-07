GNW-Adhoc: Hebei erweitert die Kapazität zur Einspeisung von "externer Elektrizität nach Hebei" zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs des Peking-Tianjin...

^SHIJIAZHUANG, China, July 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kürzlich wurde im Kreis

Xinhe in der Provinz Hebei der neu hinzugekommene Transformator Nr. 1 des 1.000

kV-Ultrahochspannungs-Umspannwerks Xingtai erfolgreich in Betrieb genommen,

wodurch die Gesamtkapazität des Transformators von 6 Mio. kVA auf 9 Mio. kVA

erhöht wurde, so State Grid Hebei Electric Power Co., Ltd. Dadurch wird die

Kapazität für die Einspeisung von Elektrizität aus Shanxi, Shaanxi und anderen

Regionen effektiv erhöht und die sichere und stabile Stromversorgung in der

Region Peking-Tianjin-Hebei während des Sommers gewährleistet.

Das 1.000-kV-UHV-Umspannwerk Xingtai dient als wichtiger Knotenpunkt im

Lastzentrum Peking-Tianjin-Hebei-Shandong und übernimmt die kritische Aufgabe

der?Stromübertragung vom Westen in den Osten und der gegenseitigen Versorgung

zwischen dem Süden und dem Norden". In diesem Jahr, mit der Anpassung des?West-

Ost-Stromübertragungskanals" stützt sich die gesamte?von extern eingespeiste

Elektrizität nach Hebei" ausschließlich auf die UHV-Stromübertragungskanäle.

Laut Wei Zhanning, dem stellvertretenden Direktor des UHV Construction

Management Center der State Grid Hebei Electric Power Construction Company, kann

der neu hinzugekommene Transformator Nr. 1 nicht nur die steigende

Stromnachfrage der Menschen und der Unternehmen während der sommerlichen

Hochsaison decken, sondern auch großflächige Stromausfälle aufgrund von

Transformatorausfällen wirksam verhindern und eine zuverlässige Stromversorgung

während der Spitzenzeiten gewährleisten.

Liang Lihui, der Stationsleiter des 1.000-kV-UHV-Umspannwerks Xingtai, erklärte:

?Seit Anfang dieses Jahres betrug die maximale Last, die wir von der

Stromübertragung aus externen Quellen erhalten haben, 4,35 Mio. kW. Nach der

Inbetriebnahme des neu hinzugekommenen Transformators Nr. 1 hat sich die

Kapazität für die Stromübertragung aus externen Quellen um 3 Mio. kW erhöht, was

den täglichen Strombedarf von 1,1 Mio. Stadtbewohnern während der sommerlichen

Hochsaison abdecken kann."

Quelle: State Grid Hebei Electric Power Co., Ltd.

