GNW-Adhoc: KFSHRC kündigt strategische Partnerschaft für den NYC C3 Summit Davos of Healthcare 2024 an

^RIAD, Saudi-Arabien, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zur Stärkung seiner

globalen Präsenz wird das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre

(KFSHRC) als wichtigster Partner am NYC C3 Summit Davos of Healthcare 2024

teilnehmen, der am Montag in New York City beginnt. Unter dem Motto?Tech-Driven

Healthcare Evolution & Breakthroughs: Addressing Future Global Challenges &

Impact of Advanced Technologies" (Technologiegetriebene Entwicklungen und

Durchbrüche im Gesundheitswesen: Bewältigung künftiger globaler

Herausforderungen und Auswirkungen fortschrittlicher Technologien) soll der

Gipfel den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den USA und der arabischen

Welt im Gesundheitssektor fördern.

In Zusammenarbeit mit der Generalversammlung der Vereinten Nationen (United

Nations General Assembly, UNGA) wird der Gipfel mit Begrüßungsreden von Dr.

Björn Zoéga, Deputy Chief Executive Officer des KFSHRC, dem Co-Vorsitzenden des

C3 Summit, Professor Dr. Ghassan Abou-Alfa, und dem Gründer und Managing Partner

des Gipfels, Ransel Potter, eröffnet. Dr. Zoéga wird auf die Bedeutung der

globalen Zusammenarbeit für die Weiterentwicklung der Gesundheitssysteme und die

Stärkung der globalen Widerstandsfähigkeit gegenüber zukünftigen

Herausforderungen im Gesundheitswesen eingehen.

Im Rahmen des Programms wird Dr. Feras Khaliel, Leiter des

Herztransplantationsprogramm des KFSHRC, die Eröffnungsrede mit dem Titel?The

Potential of Technology Driven Health and Wellbeing" (Das Potenzial

technologiegestützter Gesundheitsfürsorge) halten. Dr. Edward Cupler, Executive

Director of Research and Innovation, wird über?A Rising Biotechnology

Powerhouse" (Ein aufstrebendes Biotech -Zentrum) sprechen. Außerdem wird Dr.

Salah Baz, Executive Director des Genomics Centre, über die Anwendung der

Genomik in der Patientenversorgung referieren.

Zum ersten Mal wird der diesjährige C3 Summit im UNGA Guide 2024 als als

internationales Spitzentreffen im Gesundheitswesen aufgeführt. Der Gipfel wird

Führungskräfte, Entscheidungsträger, Bildungsexperten und Gesundheitsexperten

aus der arabischen Welt und den USA zusammenbringen, um wichtige Themen wie die

zukünftige Gestaltung von Gesundheitszentren, frühkindliche Bildung für

ganzheitliches Wohlbefinden, moderne Ansätze zur Krebsfrüherkennung und

transformative Strategien für die integrierte Gesundheitsversorgung von Müttern

zu diskutieren.

Die Teilnahme des KFSHRC unterstreicht sein Engagement für die Zusammenarbeit

mit globalen Gesundheitsinstitutionen und den Wissensaustausch durch

hochkarätige internationale Konferenzen und Veranstaltungen. Sie unterstreicht

auch die wegweisende Erfahrung des KFSHRC und bekräftigt sein kontinuierliches

Engagement für höchste Qualitäts- und Innovationsstandards im Einklang mit der

saudischen Vision 2030 und dem Programm zur Transformation des

Gesundheitssektors.

Das KFSHRC wurde zum zweiten Mal in Folge als bestes akademisches Medizinzentrum

im Nahen Osten und in Afrika und auf Platz 20 unter den 250 besten akademischen

Medizinzentren weltweit eingestuft und im Ranking von Brand Finance 2024 als

wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt.

Außerdem wurde es im selben Jahr von der Zeitschrift Newsweek als eines der 250

besten Krankenhäuser der Welt aufgeführt.

Medienkontakt:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa (mailto:mediacoverage@kfshrc.edu.sa)

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2530807c-f773-46d4-

b6d9-b2edad140922

