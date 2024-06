GNW-Adhoc: MCLA-129 von Merus zeigt in Posterpräsentation auf der ASCO®-Jahrestagung 2024 eine vielversprechende Wirksamkeit als Einzelwirkstoff bei METex14-...

^UTRECHT, Niederlande, und CAMBRIDGE, Massachusetts, June 03, 2024 (GLOBE

NEWSWIRE) -- Merus N.V. (https://merus.nl/) (Nasdaq: MRUS) (?Merus", das

?Unternehmen",?wir" oder?unser"), ein Unternehmen aus dem Bereich der

klinischen Onkologie, das innovative multispezifische Antikörper in voller Länge

(Biclonics(®) und Triclonics(®)) entwickelt, hat heute die Veröffentlichung

eines Posters zu MCLA-129 bekanntgegeben, das auf der Jahrestagung 2024 der

American Society of Clinical Oncology(®) (ASCO(®)) vorgestellt wurde, die vom

31. Mai bis 4. Juni 2024 in Chicago stattfindet.

?Diese Daten bestätigen weiterhin unsere Ansicht, dass MCLA-129 ein sehr aktives

Medikament ist und dass unsere Biclonics(®)-Plattform wirklich klinisch aktive

Medikamente für Krebspatienten entwickeln kann. Wir planen, noch in diesem Jahr

eine Kohorte zu starten, die MCLA-129 in Kombination mit Chemotherapie bei EGFRm

NSCLC in der Zweitlinie und darüber hinaus untersucht", so Dr. Bill Lundberg,

President und Chief Executive Officer von Merus.?Wir setzen die Bewertung von

MCLA-129 mit einer gezielten Investition fort und sind weiterhin an einer

Partnerschaft interessiert, um die weitere Entwicklung dieses wichtigen

Arzneimittelkandidaten zu ermöglichen."

Titel der Posterpräsentation: Efficacy and safety of MCLA-129, an anti-EGFR/c-

MET bispecific antibody, in non-small-cell lung cancer (NSCLC) with Hepatocyte

Growth Factor Receptor (c-MET) exon 14 skipping mutations (METex14) (Wirksamkeit

und Sicherheit von MCLA-129, einem bispezifischen Anti-EGFR/c-MET-Antikörper,

bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit Exon-14-Skipping-Mutationen

(METex14) des Hepatozyten-Wachstumsfaktor-Rezeptors (c-MET))

Zu den Beobachtungen in der Präsentation gehören:

* Zum Stichtag 16. Februar 2024 wurden 22 Patienten behandelt und 14 Patienten

(64 %) setzten die Behandlung fort.

* Alle Patienten erhielten MCLA-129 als Monotherapie in einer Dosis von

1500 mg alle 2 Wochen.

* Die Patienten erhielten im Durchschnitt 2 vorherige Therapielinien.

* 10 Patienten (45 %) waren Tyrosinkinase-Inhibitor (TKI)-naiv und 12

(55 %) hatten zuvor TKIs erhalten

* 7 Patienten wurden aus der Wirksamkeitspopulation ausgeschlossen. 4

Patienten brachen die Behandlung wegen unerwünschter Wirkungen nach = 2

Behandlungszyklen erhalten hatten, eine messbare Erkrankung vor Erfassung

der Ausgangswerte und >= 1 Scan nach Erfassung der Ausgangswerte.

* Ansprechrate insgesamt: 3 partielle Reaktionen (PRs) und 6 unbestätigte

PRs (uPRs) wurden nach den Kriterien für die Bewertung des Ansprechens

bei soliden Tumoren (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors v1.1)

nach Einschätzung des Prüfarztes beobachtet; 5 der 6 uPRs wurden

bestätigt und 1 uPR schritt nach dem Daten-Cutoff fort (8/15 bestätigte

PRs [53 %]).

* 6 von 8 TKI-naiven Krebserkrankungen sprachen an, eine davon war eine

anfängliche uPR, die nach Beendigung der Datenerfassung fortschritt.

* 3 von 7 Krebserkrankungen mit vorherigem MET-TKI sprachen an.

* Bei 12 Patienten (80 %) wurde eine Verringerung der Tumorgröße gegenüber

dem Ausgangswert festgestellt.

* Die frühe Sicherheitsbewertung bei 22 Patienten, die mit MCLA-129-

Monotherapie behandelt wurden, umfasste

* Infusionsbedingte Reaktionen (Verbundbegriff) bei 86 % (18 % >= Grad

(G)3).

* Ein Patient hatte eine behandlungsbedingte interstitielle

Lungenerkrankung (G2).

* Venöse Thromboembolien wurden bei 2 Patienten festgestellt (1 G3

möglicherweise behandlungsbedingt, der andere G2 und nicht

behandlungsbedingt).

Die vollständige Präsentation finden Sie auf der Seite mit Veröffentlichungen

auf unserer Website (https://merus.nl/technology/publications/).

MCLA-129 ist Gegenstand einer Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Betta

Pharmaceuticals Co. Ltd. (Betta), die es Betta erlaubt, MCLA-129 zu entwickeln

und potenziell exklusiv in China zu vermarkten, während Merus die weltweiten

Rechte außerhalb Chinas behält. Ein von Betta gesponserter Abstract mit dem

Titel: Efficacy and safety of MCLA-129, an EGFR/c-MET bispecific antibody, in

advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC) (Wirksamkeit und Sicherheit von

MCLA-129, einem bispezifischen Anti-EGFR/c-MET-Antikörper, bei fortgeschrittenem

nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC)) wurde zur Posterpräsentation auf der

ASCO 2024(®) angenommen.

Über Merus

Merus (https://merus.nl/about/) ist ein im klinischen Stadium tätiges

Onkologieunternehmen, das innovative humane bispezifische und trispezifische

Antikörpertherapeutika in voller Länge entwickelt, die als Multiclonics

(https://merus.nl/technology/multiclonics-platform/)(®)

(https://merus.nl/technology/multiclonics-platform/) bezeichnet werden.

Multiclonics(®) werden nach Industriestandardverfahren hergestellt und haben in

präklinischen und klinischen Studien mehrere der gleichen Eigenschaften wie

herkömmliche humane monoklonale Antikörper, z. B. eine lange Halbwertszeit und

eine geringe Immunogenität. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

die Website von Merus (https://merus.nl/), X

(https://twitter.com/MerusNV) und LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/merus).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Alle in dieser

Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten

beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden,

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die klinische

Entwicklung unserer klinischen Kandidaten, einschließlich MCLA-129, künftige

klinische Studienergebnisse oder Zwischenergebnisse, klinische Aktivität und

Sicherheitsprofil sowie Entwicklungspläne in den laufenden Studien und die

Beschreibung in bevorstehenden Postern oder Präsentationen; die Fähigkeit

unserer Mutliclonics(®)-Plattformen; unsere Überzeugung, dass diese Daten

weiterhin unsere Ansicht stützen, dass MCLA-129 ein sehr aktives Medikament für

Krebspatienten ist; unsere Pläne, im Jahr 2024 mit einer Kohorte zu beginnen,

die MCLA-129 in Kombination mit Chemotherapie bei EGFR-mutiertem NSCLC in der

Zweitlinie und darüber hinaus untersucht; und unsere fortgesetzte Bewertung von

MCLA-129 mit einer gezielten Investition und dem Interesse an einer

Partnerschaft, um die weitere Entwicklung dieses wichtigen

Arzneimittelkandidaten zu finanzieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen

basieren auf den derzeitigen Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen der

Geschäftsleitung. Sie sind weder Versprechen noch Garantien und unterliegen

bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen

Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse,

Leistungen oder Erfolge erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Entwicklungen

oder Erfolgen abweichen, die durch die zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt

oder impliziert wurden. Hierzu gehören u. a.: unser Bedarf an zusätzlichen

finanziellen Mitteln, die ggf. nicht verfügbar sind, sodass wir unsere Geschäfte

einschränken oder Rechte an unseren Technologien oder an Biclonics(®),

Triclonics(®) und multispezifischen Antikörperkandidaten abtreten müssen;

potenzielle Verzögerungen beim Erhalt der gesetzlichen Zulassung, die sich auf

die Vermarktung unserer Produktkandidaten und die Erwirtschaftung von

Umsätzen/Gewinnen auswirken; das langwierige und teure Verfahren zur Entwicklung

klinischer Arzneimittel mit ungewissem Ausgang; die Unvorhersehbarkeit unserer

in der vorklinischen Phase durchgeführten Bemühungen, marktfähige Arzneimittel

zu entwickeln; mögliche Verzögerungen bei der Aufnahme von Patienten, was den

Erhalt der benötigten gesetzlichen Zulassungen negativ beeinflussen könnte;

unsere Abhängigkeit von Dritten bei der Durchführung unserer klinischen Studien

und eine mögliche nicht zufriedenstellende Leistungsfähigkeit dieser Dritten;

Auswirkungen der Marktvolatilität; dass wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit

ggf. keine geeigneten Biclonics(®) oder bispezifischen Antikörperkandidaten

identifizieren oder dass die Leistungsfähigkeit im Rahmen unserer Zusammenarbeit

ggf. nicht zufriedenstellend ist; unsere Abhängigkeit von Dritten hinsichtlich

der Produktion unserer Produktkandidaten, die unsere Entwicklungs- und

Vertriebsbemühungen ggf. verzögert, verhindert oder beeinträchtigt; Schutz

unserer proprietären Technologie; unsere Patente werden möglicherweise für

ungültig oder nicht durchsetzbar befunden, von Mitbewerbern umgangen, und unsere

Patentanträge werden möglicherweise für nicht die Vorschriften und Verordnungen

der Patentierbarkeit erfüllend befunden; es gelingt uns möglicherweise nicht,

bestehende und potenzielle Gerichtsverfahren wegen Verletzung des geistigen

Eigentums Dritter zu gewinnen; unsere eingetragenen oder nicht eingetragenen

Marken oder Handelsnamen werden möglicherweise angefochten, verletzt, umgangen

oder für generisch erklärt oder als gegen andere Marken verstoßend erachtet.

Diese und andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift?Risikofaktoren"

in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-Q für das Quartal zum 31. März 2024,

der am 8. Mai 2024 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht

wurde, sowie in unseren anderen bei der SEC eingereichten Berichten erörtert

werden, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen geben die Einschätzungen des Managements zum

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder. Wir sind

berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

einem bestimmten Zeitpunkt ggf. zu aktualisieren, und lehnen jedwede

Verpflichtung dazu ab, auch wenn sich unsere Ansichten aufgrund zukünftiger

Ereignisse ändern, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz

vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht über Gebühr auf

solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt

dieser Pressemitteilung gelten.

Multiclonics(®), Biclonics(®) und Triclonics(®) sind eingetragene Marken von

Merus N.V.

