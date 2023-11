GNW-Adhoc: Momcozy führt "Stand Up For Mums"-Kampagne im Vereinigten Königreich durch und ehrt Mutterschaft mit Humor und Kraft

^LONDON, Nov. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Momcozy

eine führende Marke für Mütterpflegeprodukte, feiert den erfolgreichen Abschluss

ihrer?Stand Up For Mums"-Kampagne. Diese wirkungsvolle Initiative umfasste eine

lebhafte Stand-up-Comedy-Veranstaltung am 19. November in London und eine

bedeutende Online-Bewegung, um die Stimmen von Müttern zu ehren und zu

verstärken. Die Kampagne, an der rund 8.000 Mütter im gesamten Vereinigten

Königreich teilnahmen, unterstreicht das unermüdliches Engagement von Momcozy

für die Unterstützung und Würdigung der Mutterschaft.

Die Stand-up-Comedy Show: Eine Hommage an Mütter und werdende Mütter

Am 19. November 2023 organisierte Momcozy?Stand Up For Mums" - eine besondere

Stand-up-Comedy-Show im Londoner Soho Theatre, die Müttern und werdenden Müttern

gewidmet war. Das Programm der Komiker, die auch Elternteile sind, darunter

Jacob Hawley, Esther Manito, Michael Akadiri und Lily Phillips, moderiert von

Hatty Ashdown, sorgte für einen Abend voller Lachen und Zusammengehörigkeit.

Großen Anklang fand die Veranstaltung bei den über 100 Zuhörern, die die

gemeinsamen Erfahrungen und Freuden der Mutterschaft feierten.

#StandUpForMums Online-Bewegung: Die Stimmen der Mütter stärken

Vom 15. bis 22. November veranstaltete Momcozy die Online-

Bewegung #StandUpForMums, die Mütter dazu ermutigte, ihre Erfahrungen und

Gedanken zum Thema Mutterschaft zu teilen. Diese digitale Kampagne hatte eine

große Wirkung, denn sie brachte die Geschichten von rund 500 Müttern zusammen

und förderte ein Gefühl der Gemeinschaft und des gemeinsamen Verständnisses. Die

Kampagne beleuchtete die Vielschichtigkeit der Mutterschaft, von ihren Freuden

bis zu ihren Herausforderungen, durch die Stimmen der teilnehmenden Mütter.

Kontinuierliches Engagement für die Unterstützung von Müttern

Momcozy bleibt standhaft in seinem Engagement für die Bereitstellung von echter

Unterstützung und Betreuung für Mütter. Die Kampagne?Stand Up For Mums" ist

Teil der umfassenderen Initiative?Remove Breastfeeding Barriers, Give Mums Real

Support" (Beseitigen Sie Stillbarrieren, geben Sie Müttern echte Unterstützung)

von Momcozy, die darauf abzielt, Mütter durch innovative Produkte und

unterstützende Maßnahmen zu stärken. Seit 2018 bietet Momcozy Müttern auf der

ganzen Welt wichtige Pflegeartikel wie tragbare Milchpumpen und Still-BHs an.

Momcozy wird von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern geschätzt und ist

weiterhin ein zuverlässiger Begleiter von der Schwangerschaft bis zur frühen

Mutterschaft. Mit dem Fokus auf Innovation und der Herstellung von Produkten,

die mit Liebe hergestellt wurden, erweitert Momcozy seine globale Präsenz und

macht die Mutterschaft auf der ganzen Welt komfortabler und unterstützt sie.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7f65d5c9-

9a9b-4e19-942c-2a49b992813e

