GNW-Adhoc: Monument meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2024

VANCOUVER, British Columbia, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) „Monument" oder das „Unternehmen" hat heute

seine Jahresergebnisse für das am 30. Juni 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr

(?Geschäftsjahr 2024" oder?GJ 2024") bekanntgegeben. Alle Beträge sind in US-

Dollar angegeben, sofern nichts anderes vermerkt ist (siehe www.sedar.com

(http://www.sedar.com) für die vollständigen Finanzergebnisse).

Cathy Zhai, President und CEO, kommentierte dies wie folgt:?Das Geschäftsjahr

2024 war ein bemerkenswertes Jahr für das Unternehmen. Die Goldproduktion

erwirtschaftete einen Bruttoumsatz von 51,42 Mio. USD mit einem Nettogewinn von

6,44 Mio. USD bzw. 0,02 USD pro Aktie, im Gegensatz zu einem Nettoverlust von

(6,27) Mio. USD bzw. (0,20) USD pro Aktie im Vorjahr. Mit einem Cashflow von 14

Mio. USD, einem Kassenbestand von 10,86 Mio. USD und einem gesunden

Betriebskapital von 20,55 Mio. USD hat sich das Unternehmen in eine wesentlich

bessere finanzielle Lage gebracht. Der Betrieb ist nachhaltig und wir sind

bereit, die weitere Unternehmensentwicklung voranzutreiben."

Frau Zhai fügt hinzu:?Das Unternehmen bewertet die potenzielle Wiederaufnahme

der Produktion des Murchison-Goldprojekts, während sich die Goldpreise auf einem

Rekordhoch befinden, und setzt seine Bemühungen auf die Erweiterung der

Ressourcen, das Marktwachstum und die Rückzahlung an unsere Aktionäre."

Highlights des Geschäftsjahrs 2024:

* Hoher Cashflow, stabile Produktion: Ein Netto-Cashflow von 14,39 Mio. USD

aus der Produktion im GJ 2024 im Vergleich zu 0,12 Mio. USD im GJ 2023,

wodurch sich der Barmittelbestand von 5,96 Mio. USD im GJ 2023 auf 10,86

Mio. USD im GJ 2024 erhöht hat.

* Das Betriebskapital stieg um 109 % auf 20,55 Mio. USD am Ende des GJ 2024

gegenüber 9,82 Mio. USD am Ende des GJ 2023

* Positiver Nettogewinn: 6,44 Mio. USD für das GJ 2024 oder 0,02 USD pro

Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 6,27 Mio. USD für das GJ 2023

oder (0,02 USD) pro Aktie;

* Signifikante Steigerung der Bruttomarge um das 14-Fache: 24,83 Mio. USD für

das GJ 2024 gegenüber 1,75 Mio. USD im GJ 2023;

* Produktionsleistung 2024:

* Produktion von 31.542 Unzen Gold produziert (GJ 2023: 10.775 Unzen);

* 30.713 Unzen Gold wurden zu einem Rekord-Durchschnittspreis von 2.116

USD pro Unze verkauft, was einem Bruttoumsatz von 51,42 Mio. USD

entspricht (GJ 2023: 7.060 Unzen wurden zu einem Durchschnittspreis von

1.824 USD pro Unze verkauft, was einem Bruttoumsatz von 12,39 Mio. USD

entspricht);

* Barkosten pro verkaufter Unze von 866 USD pro Unze (GJ 2023: 1.507 USD

pro Unze);

* Rückgang der gesamten Betriebskosten um 32 % auf 1.173 USD/Unze im GJ

2024 gegenüber 1.722 USD/Unze im GJ 2023.

Highlights der Produktion im vierten Quartal:

* Die Goldkonzentratproduktion verbesserte sich in den drei Monaten bis zum

30. Juni 2024 (?4. Quartal des GJ 2024") mit einer Gesamtproduktion von

12.003 Unzen Gold;

* 10.413 Unzen Gold wurden zu einem durchschnittlich realisierten Preis von

2.295 USD/Unze für 18,60 Mio. USD verkauft (4. Quartal des GJ 2023: 1.910

Unzen Gold wurden für insgesamt 3,18 Mio. USD verkauft, einschließlich

1.148 Unzen zu 1.949 USD/Unze für 1,74 Mio. USD aus Goldkonzentratverkäufen

und 762 Unzen zu 1.883 USD/Unze für 1,44 Mio. USD aus Goldbarrenverkäufen);

* Barkosten pro Unze für verkauftes Goldkonzentrat bei 842 USD/Unze (4.

Quartal des GJ 2023: 917 USD/Unze);

* Rückgang der All-in-Sustaining-Kosten (?AISC") auf 1.183 USD/Unze (4.

Quartal des Geschäftsjahres 2023: 1.567 USD/Unze).

Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Production and Financial Highlights

-------------------------------------------------------------------------------

Three months ended June

30, Year ended June 30,

2024 2023 2024 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Production

Ore mined (tonnes) 187,723 144,148 977,987 439,022

Waste removed (tonnes) 2,718,199 2,104,082 10,283,519 8,051,618

Gold Oxide Production

Ore processed (tonnes) - - - 195,263

Average mill feed grade (g/t) - - - 1.03

Processing recovery rate (%) - - - 44.87

Gold produced ((1)) (oz) - 362 - 3,926

Gold sold (oz) - 762 - 5,912

Gold Sulphide Production

Ore processed (tonnes) 179,364 124,768 715,553 223,494

Average mill feed grade (g/t) 2.52 1.66 1.84 1.80

Processing recovery rate (%) 82.59 66.47 74.20 54.06

Gold produced (oz) 12,003 4,409 31,542 6,849

Gold sold (oz) 10,413 1,148 30,713 1,148

Financial (expressed in

thousands of US$) $ $ $ $

Revenue 18,602 3,177 51,421 12,386

Gross margin from mining

operations 9,835 450 24,827 1,749

Net Income / (loss) before

other items 2,715 (891 ) 13,678 (3,948 )

Net income / (loss) 884 (1,951 ) 6,443 (6,273 )

Cash flows provided by (used

in) operations 5,750 (3,327 ) 14,385 118

Working capital 20,552 9,822 20,552 9,822

Earnings (Loss) per share -

basic and diluted (US$/share) 0.02 (0.01 ) 0.02 (0.02 )

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz

Realized price - oxide

production ((2)) - 1,883 - 1,800

Realized price - sulphide

production ((2)) 2,295 1,949 2,116 1,949

Cash cost per ounce sold

Mining 220 392 274 513

Processing 262 810 318 797

Royalties 290 179 205 178

Operations, net of silver

recovery 70 47 69 19

-----------------------------------------------

Total cash cost per ounce sold

((3)) 842 1428 866 1507

By-product silver recovery - - - 1

Operation expenses 5 84 5 23

Corporate expenses 1 5 5 15

Accretion of asset retirement

obligation 5 27 7 28

Exploration and evaluation

expenditures 1 (21 ) 1 66

Sustaining capital expenditures 329 44 289 82

-----------------------------------------------

Total all-in sustaining costs

per ounce sold ((4)) 1,183 1,567 1,173 1,722

-------------------------------------------------------------------------------

(1) Defined as good delivery gold oxide production according to London Bullion

Market Association ("LBMA"), net of gold do?e in transit and refinery

adjustment.

(2) Exclude gold prepaid delivery for comparison purposes.

(3) Total cash cost for both oxide and sulphide plant production includes

production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and

camp administration, royalties, and operating costs such as storage, temporary

mine production closure, community development cost and property fees, net of

by-product credits. For Q4 FY2024 and FY2024, there's sulphide production only.

Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, operation

expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration costs.

(4) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation

expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative

expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation,

exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations.

Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs,

are not included.

ERGEBNISSE DER GOLDPRODUKTION

Jährliche Goldproduktion

* Die Produktion der Sulfidflotationsanlage belief sich im GJ 2024 auf 31.542

Unzen (GJ 2023: 6.849 Unzen) Gold, die in Goldkonzentrat enthalten waren.

Die Mühle verarbeitete 715.553 Tonnen Sulfiderz mit einem Erzgehalt von

1,84 g/t und einer Ausbeute von 74,20 % (GJ 2023: 223.494 Tonnen Sulfiderz

mit einem Erzgehalt von 1,80 g/t und einer Ausbeute von 54,06 %). Die höhere

Goldausbeute ist auf die Optimierung der Leistung durch Anlagenänderungen

und -verbesserungen sowie die Aufbereitung von höherwertigem Sulfiderz

zurückzuführen.

* Die Produktion der CIL-Anlage war im GJ 2024 gleich null, da der CIL-

Kreislauf nun für eine mögliche Wiederinbetriebnahme in der Zukunft gewartet

wird (GJ 2023: Gewinnung von 2.910 Unzen Gold bei einer Beschickungsmenge

von 195.264 Tonnen und einem Durchschnittsgehalt von 1,03 g/t bei einer

Ausbeute von 44,87 %).

* Der Bergbau konzentrierte sich auf Buffalo Reef und Felda Block 7, um

Sulfiderz für die Flotationsanlage zu gewinnen. Insgesamt wurden 977.987

Tonnen Erz (GJ 2023: 439.022 Tonnen) abgebaut und 10.283.519 Tonnen Abfälle

(GJ 2023: 8.051.618 Tonnen) bewegt, wobei das Abraumverhältnis mit 10,51

niedriger war als im Vorjahr (18,34), was in erster Linie auf die

Abbaureihenfolge und den Fortschritt beim Zugang zum Erzkörper

zurückzuführen ist.

Goldproduktion im vierten Quartal

* Die Sulfidflotationsanlage produzierte 12.003 Unzen Gold (4. Quartal des GJ

2023: 4.409 Unzen), bestehend aus 9.968 Unzen aus dem 4. Quartal und einer

zusätzlichen Anpassung von 2.035 Unzen aus früheren Quartalen. Die Mühle

verarbeitete 179.364 Tonnen Sulfiderz mit einem Erzgehalt von 2,52 g/t und

einer Ausbeute von 82,59 % (4. Quartal des GJ 2023: 124.768 Tonnen Sulfiderz

mit einem Erzgehalt von 1,66 g/t und einer Ausbeute von 66,47 %) und

profitierte von einer verbesserten Anlagenleistung und -optimierung sowie

der Verarbeitung von höherwertigem Sulfiderz.

* Die CIL-Anlage wurde in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt,

ohne dass eine Produktion stattfand (Q4 FY2023: Reinigung von 362 Unzen Gold

aus dem Kreislauf ohne Mühlenbeschickung).

FINANZERGEBNISSE

Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024

* Der Verkauf von Goldkonzentrat brachte für das Jahr zum 30. Juni 2024

Einnahmen in Höhe von 51,42 Mio. USD, verglichen mit 12,39 Mio. USD für das

Jahr zum 30. Juni 2023. 30.713 Unzen Gold wurden zu einem durchschnittlichen

realisierten Goldpreis von 2.116 USD pro Unze aus dem Goldkonzentratbetrieb

verkauft (GJ 2023: 1.148 Unzen Gold zu 1.949 USD/Unze), während die

Einnahmen aus dem Goldbarrenbetrieb bei 0 USD lagen, verglichen mit 10,64

Mio. USD im GJ 2023 aus 5.912 Unzen Gold, die zu einem durchschnittlichen

realisierten Preis von 1.800 USD pro Unze verkauft wurden.

* Die Bruttomarge war mit 24,83 Mio. USD höher (GJ 2023: 1,75 Mio. USD), was

auf die gestiegenen Goldkonzentratverkäufe zu höheren realisierten

Goldpreisen zurückzuführen ist.

* Die Barkosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Goldkonzentratbetrieb

betrugen 866 USD (GJ 2023: 917 USD). Die Barkosten pro verkaufter Unze Gold

aus dem Goldbarrenbetrieb betrugen 0 USD (GJ 2023: 1.622 USD).

* Zum 30. Juni 2024 beliefen sich die Barmittel und Barmitteläquivalente auf

10,86 Mio. USD, ein Anstieg um 4,90 Mio. USD gegenüber dem 30. Juni 2023.

Die liquiden Mittel des Unternehmens bestehen in erster Linie aus Geldern,

die bei renommierten Finanzinstituten gehalten werden, und wurden auf

Geldkonten angelegt.

* Der Mittelabfluss für Investitionstätigkeiten in Höhe von 9,37 Mio. USD (GJ

2023: 15,12 Mio. USD) entsprach 9,16 Mio. USD, die in Selinsing für die

Entwicklung des Sulfidprojekts investiert wurden, einschließlich der

Verbesserungen der Flotationsanlage, der Aufrüstung und des Abbaus der

Abraumlagerungsanlage (Tailings Storage Facility,?TSF") und der Stripping-

Aktivitäten (GJ 2023: 14,17 Mio. USD), während 0,86 Mio. USD (GJ 2023: 0,95

Mio. USD) in die Explorations- und Evaluierungsprojekte bei Murchison

investiert wurden, was durch den Erlös von 0,68 Mio. USD für die bedingte

Meilensteinzahlung aus dem Verkauf der 80%igen Mehrheitsbeteiligung an

Tuckanarra ausgeglichen wurde.

Finanzergebnisse des vierten Quartals

* Der Verkauf von Goldkonzentrat im vierten Quartal des GJ 2024 brachte

Einnahmen in Höhe von 18,60 Mio. USD aus 10.413 Unzen Gold, die zu einem

durchschnittlichen Realisierungspreis von 2.295 USD pro Unze verkauft wurden

(4. Quartal des GJ 2023: 1.148 Unzen zu 1.949 USD pro Unze).

* Die Gesamtproduktionskosten im vierten Quartal des GJ 2024 beliefen sich auf

8,77 Mio. USD im Vergleich zu 2,73 Mio. USD im vierten Quartal des GJ 2023.

Der Anstieg ist auf höhere Abbaumengen und höhere Verarbeitungsraten in der

Sulfidanlage in Selinsing sowie auf mehr verkauftes Goldkonzentrat

zurückzuführen.

* Der Bergbaubetrieb vor nicht zahlungswirksamer Amortisierung und

Abschreibung erzielte eine Bruttomarge von 9,84 Mio. USD, was eine deutliche

Steigerung gegenüber 0,45 Mio. USD im vierten Quartal des GJ 2023 darstellt

und auf mehr Goldkonzentratverkäufe und einen höheren realisierten Goldpreis

zurückzuführen ist.

* Die Barkosten pro verkaufter Unze Gold aus dem Sulfidbetrieb betrugen im

vierten Quartal des GJ 2024 842 USD (4. Quartal des GJ 2023: 917 USD für den

Sulfidbetrieb).

MINENENTWICKLUNG

Selinsing-Goldmine

Die Entwicklungsarbeit in Selinsing konzentrierte sich auf die kontinuierliche

Optimierung der Anlage durch Anlagenmodifikationen und das Nachfüllen kritischer

Teile. Es wurde ein neuer Trichter für den Grobabfall installiert, und die

Pumpen für den Grobabfall wurden mit neuen Motoren und einer neuen

Energieversorgung aufgerüstet. Als Ersatz für die ursprüngliche

unterdimensionierte Einheit wurde eine größere Grobkonzentratwaschanlage

installiert, zusätzlich zu einem neuen Skalpiersieb in der Brechanlage. Ein

grobes Rührwerk und zwei saubere Rührwerke wurden ersetzt. Weitere

Modernisierungen des Filterpressenbetriebs, einschließlich einer neuen

Filterpresse, eines neuen Kompressors und eines neuen

Konzentratausgleichsbehälters, sind geplant und sollen im Oktober 2024

abgeschlossen sein. Seit Mai 2024 wird wieder ein Knelson-Konzentrator

eingesetzt, um freies Gold zu gewinnen, bevor die Aufschlämmung zur

Flotationsanlage geleitet wird. Die Kontrolle des Oxidations-Reduktions-

Potenzials und des pH-Werts, die Auswahl des Schaums, die Leistungsaufnahme der

Mühle und die Verwendung von Stahlkugeln zur Vermeidung von Übermahlung haben zu

weiteren Verbesserungen der Gewinnung beigetragen.

Die Erschließung der Mine für die Produktion von Goldkonzentrat wurde mit dem

Ausbau des Tagebaus fortgesetzt, während die Erschließung der Infrastruktur des

Geländes den Abschluss des Baus der Abraumlagerungsanlage beinhaltete.

Murchison-Goldprojekt

Das Unternehmen setzte die Überprüfung des Murchison-Goldprojekts fort,

einschließlich einer Neubewertung der Wirtschaftlichkeit einer

Produktionswiederaufnahme und einer Überprüfung aller historischen und aktuellen

Bohrlochdaten für die Gabanintha-Pachtgebiete, um Infill-Bohrprogramme zu

planen, die in den folgenden Quartalen abgeschlossen werden sollen, sowie

Bestätigungsbohrungen, damit bestimmte historische Ressourcen in einen

zukünftigen Minenplan aufgenommen werden können.

Der Bau eines neuen Kernschuppens wurde im März 2024 abgeschlossen,

einschließlich neuer Kernlagerregale und -kästen. Die Bohrkernproben wurden neu

geordnet, um für die geologische Untersuchung bereit zu sein. Im vierten Quartal

2024 wurde ein Denkmalschutzspezialist engagiert, um die Einhaltung der jüngsten

regulatorischen Änderungen zu überprüfen und zu gewährleisten, und auch die

Einhaltung anderer Vorschriften wurde überprüft. Die Aufbereitungsanlage, die

Unterkünfte, die Verpflegungseinrichtungen, die Büros und die dazugehörige

Infrastruktur wurden auf einem hohen Niveau gehalten, um die

Betriebsbereitschaft zu gewährleisten. Die Unterkunfts- und

Verpflegungseinrichtungen waren im Laufe des Quartals voll einsatzfähig und so

ausgestattet, dass sie die Verwaltungs-, Explorations- und Abbauaktivitäten

unterstützen.

Exploration

Malaysia

Im Laufe des Jahres wurden bei Selinsing keine Explorationsbohrungen

durchgeführt, wobei die Explorationsaktivitäten zur Identifizierung weiterer

Oxid- und Sulfidmineralisierungen voraussichtlich im Geschäftsjahr 2025 wieder

aufgenommen werden.

Westaustralien

Im Geschäftsjahr 2024 wurden im Murchison-Projekt keine Explorationsarbeiten

durchgeführt, obwohl weiterhin beabsichtigt ist, im Rahmen einer möglichen

Wiederaufnahme der Produktion mit Bohrungen zur Bestätigung historischer

Ressourcen bei Gabanintha zu beginnen. Nachfolgende Explorationsaktivitäten

werden eine regionale geologische Interpretation im Anschluss an die beiden

Explorationsphasen umfassen, die im GJ 2022 und GJ 2023 bei Burnakura

abgeschlossen wurden, während gleichzeitig die Durchführbarkeit der

Wiederaufnahme der Produktion auf der Grundlage einer von SRK im Jahr 2021

überprüften internen wirtschaftlichen Bewertung beurteilt wird.

_______________________________________

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in

Malaysia und das Murchison Gold Project in der Murchison-Region in

Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige

Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer

Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen

beschäftigt ungefähr 250 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die

höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der

Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden

Gemeinden ein.

Cathy Zhai, President and CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

FÜR WEITERE INFORMATIONEN besuchen Sie die Website des Unternehmens unter

www.monumentmining.com (http://www.monumentmining.com) oder kontaktieren Sie

uns:

Richard Cushing, MMY Vancouver

T: +1-604-638-1661 x102

rcushing@monumentmining.com (mailto:rcushing@monumentmining.com)

?Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend

der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange)

übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser

Pressemitteilung."

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die

Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine

historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf

seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase

bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,

Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff

von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der

geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den

Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und

Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im

Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen

wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",

?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft

nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.

Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,

Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden

?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren

Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften

wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten

Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere

Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,

wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,

Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten

sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von

Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem

Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und

des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im

Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu

beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die

der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der

Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung verwendet

wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die geschätzten Bargeldkosten pro Unze

Goldproduktion und die geschätzten Cashflows, die aus den Betrieben generiert

werden können, allgemeine wirtschaftliche Faktoren und andere Faktoren, die sich

der Kontrolle von Monument entziehen können; Annahmen und Erwartungen in Bezug

auf die Ergebnisse der Explorationen auf den Projekten des Unternehmens;

Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis von Gold und anderen Mineralien; der

Zeitplan und die Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug

auf den Zeitplan und die Ergebnisse der Erschließungsaktivitäten, einschließlich

des Hochlaufprozesses in Selinsing und der Fertigstellung des geplanten

überdachten Lagers und des Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das

Unternehmen weiterhin in der Lage sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von

Lieferanten zu beziehen; Kosten zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und

Betriebsausgaben; Erfolg von Explorationsaktivitäten; Abbau- oder

Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und alle Faktoren und Annahmen, die in der

Diskussion und Analyse der Leitung des Unternehmens und in den technischen

Berichten über die Projekte des Unternehmens beschrieben werden, die alle im

Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Trotz der

Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche

Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren

auf, die dazu führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen

werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da tatsächliche

Ergebnisse und zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen

getätigten abweichen können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes

Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen verpflichtet

sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in

Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

