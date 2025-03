GNW-News: Monument veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025

^VANCOUVER, British Columbia, March 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining

Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1)?Monument" oder das?Unternehmen" gab heute

seine Finanzergebnisse für die drei Monate (?Q2 GJ 2025") und die sechs Monate

bis zum 31. Dezember 2024 (?YTD GJ 2025") bekannt. Alle Beträge sind in US-

Dollar angegeben, sofern nichts anderes vermerkt ist (siehe www.sedar.com

(http://www.sedar.com/) für die vollständigen Finanzergebnisse).

Präsidentin und CEO Cathy Zhai kommentierte:?Im zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2025 lag der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung einer

stabilen Goldproduktion in der Selinsing-Goldmine, der Erzielung eines gesunden

Cashflows und dem Aufbau eines soliden Kassenbestands zur Finanzierung der

Geschäftsentwicklung. Im Quartal stiegen die Barreserven um 5,2 Millionen US-

Dollar auf 23,08 Millionen US-Dollar und das Betriebskapital um 7,2 Millionen

US-Dollar auf 31,92 Millionen US-Dollar. Die Überprüfung des Murchison-Projekts

wurde fortgesetzt und umfasste auch die wirtschaftliche Bewertung einer

möglichen Wiederaufnahme der Produktion als zweite Einnahmequelle, da sich der

Goldpreis 3.000 US-Dollar pro Unze nähert."

Highlights des zweiten Quartals:

* 23,08 Millionen US-Dollar Barmittel, ein Anstieg von 5,20 Millionen US-

Dollar im Vergleich zu 17,88 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2025, verglichen mit 4,84 Millionen US-Dollar Barmittel, ein

Rückgang von 0,30 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal des Geschäftsjahres

2024;

* 31,92 US-Dollar Betriebskapital, 11,37 Millionen US-Dollar oder 55 % mehr

als 20,55 Millionen US-Dollar am 30. Juni 2024;

* Nettogewinn von 8,84 Millionen US-Dollar oder 0,03 US-Dollar pro Aktie für

das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025, verglichen mit einem

Nettoverlust von (0,60 Millionen US-Dollar) oder (0,00 US-Dollar) pro Aktie

für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024;

* Bruttomarge von 11,54 Millionen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres

2025, 1,4-mal mehr als 4,77 Millionen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres

2024;

* Produktionsleistung:

* 8.613 Unzen Gold produziert (zweites Quartal des Geschäftsjahres

2024: 6.809 Unzen);

* 8.987 Unzen Gold wurden zu einem Rekorddurchschnittspreis von 2.678 US-

Dollar/Unze verkauft, was einem Bruttoumsatz von 19,80 Millionen US-Dollar

entspricht (zweites Quartal des Geschäftsjahres 2024: 6.967 verkaufte Unzen

zu einem Durchschnittspreis von 1.946 US-Dollar/Unze, was einem Bruttoumsatz

von 11 Millionen US-Dollar entspricht);

* Barkosten von 918 US-Dollar pro verkaufter Unze (zweites Quartal des

Geschäftsjahres 2024: 894 US-Dollar/Unze);

* Gesamtkosten von 1.201 US-Dollar pro verkaufter Unze für das 2. Quartal des

Geschäftsjahres 2025, was einem Anstieg von 2 % gegenüber 1.175 US-

Dollar/Unze im 2. Quartal des Geschäftsjahres 2024 entspricht;

* Die Planung von Infill- und Step-out-Bohrprogrammen zur Erweiterung der

Lebensdauer der Selinsing-Mine ist im Gange und wird voraussichtlich im 3.

Quartal des Geschäftsjahres 2025 beginnen.

Second Quarter and YTD Fiscal Year 2025 Production and Financial Highlights

-------------------------------------------------------------------------------

Three months ended Six months ended

Dec.31, Dec.31,

2024 2023 2024 2023

-------------------------------------------------------------------------------

Production

Ore mined (tonnes) 177,296 332,684 315,228 589,588

Waste removed (tonnes) 2,061,571 2,673,041 4,374,570 4,788,251

Gold Sulphide Production

Ore processed (tonnes) 169,636 192,217 359,312 369,711

Average mill feed grade (g/t) 1.83 1.55 1.78 1.68

Processing recovery rate (%) 86.09 71.10 81.01 70.34

Gold produced (oz) ((1)) 8,613 6,809 16,672 14,052

Gold sold (oz) 8,987 6,967 18,257 11,574

Financial (expressed in thousands

of US$) $ $ $ $

Revenue 19,796 10,997 39,167 17,908

Gross margin from mining

operations 11,541 4,769 23,152 7,778

Net Income before other items 8,424 1,818 17,025 2,891

Net income (loss) 8,839 (595 ) 11,836 (680 )

Cash flows provided by operations 8,722 2,414 18,398 2,434

Working capital 31,926 14,252 31,926 14,252

Earnings (Loss) per share - basic

and diluted (US$/share) 0.03 (0.00 ) 0.04 (0.00 )

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz

Realized price - sulphide

production 2,678 1,946 2,613 1,940

Cash cost per ounce sold

Mining 242 298 243 285

Processing 313 341 299 344

Royalties 290 172 260 172

Operations 73 83 75 74

---------------------------------------------

Total cash cost per ounce sold

((2)) 918 894 877 875

Operation expenses 4 5 5 6

Corporate expenses 10 8 6 6

Accretion of asset retirement

obligation 6 8 6 9

Exploration and evaluation

expenditures 8 2 4 2

Sustaining capital expenditures 255 258 260 190

---------------------------------------------

Total all-in sustaining costs per

ounce sold(()(3)) 1,201 1,175 1,158 1,088

-------------------------------------------------------------------------------

((1) Out of total 8,613 ounces of gold production reported in Q2 FY 2025, of

which 660 ounces were production adjustments)

((2) Total cash cost for sulphide plant production includes production costs

such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp

administration, royalties, and operating costs such as storage, temporary mine

production closure, community development cost and property fees, net of by-

product credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses,

capital costs, exploration costs and corporate administration costs.)

((3) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation

expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative

expenses for the )(Selinsing)( Gold Mine including share-based compensation,

exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations.

Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs,

are not included.)

ERGEBNISSE DER GOLDGEWINNUNG

Goldproduktion im zweiten Quartal

* Die Sulfidflotationsanlage produzierte 8.613 Unzen Gold, einschließlich 660

Unzen Anpassungen. Die Mühle verarbeitete 169.636 Tonnen Sulfiderz mit einer

verbesserten durchschnittlichen Ausbeute von 86,09 %, was auf Verbesserungen

und Optimierungen der Anlage, die Verwendung neuer Reagenzien,

einschließlich Ethylenglykolfrother, und die Behandlung von höherwertigem

Übergangs- und frischem Sulfiderz zurückzuführen ist. Darüber hinaus wurden

im Vergleich zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 höherwertiges

Übergangserz und frisches Sulfiderz mit 1,83 g/t verarbeitet.

* Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 konzentrierten sich die

Bergbauaktivitäten weiterhin auf Buffalo Reef und Felda Block 7. Die im

Quartal abgebaute Erzmenge war 47 % niedriger als im zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2024, was in erster Linie auf die Vermeidung übermäßiger

Erzlagerbestände und eine Verringerung des Lagerumschlags zurückzuführen

ist, die durch Ausfallzeiten der Verarbeitungsanlage aufgrund eines

Stromausfalls und eines CPU-Fehlers der Primärkugelmühle sowie den Austausch

des Motors verursacht wurden. Die starken Regenfälle führten auch in

bestimmten Bereichen zu Unterbrechungen beim Sprengen und verursachten

Verstopfungen im Brecher.

* Die im Quartal verarbeitete Erzmenge war um 12 % geringer als im zweiten

Quartal des Geschäftsjahres 2024, was auf den Ausfall der CPU der

Primärkugelmühle und den Austausch des Motors sowie auf einen Engpass an der

Filterpresse zurückzuführen ist.

Goldproduktion im Geschäftsjahr 2025

* Die Minenproduktion umfasste insgesamt 4.689.798 Tonnen abgebautes Material

(in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember 2023 (?Geschäftsjahr

2024"): 5.377.839 Tonnen), davon 315.228 Tonnen Erz (Geschäftsjahr

2024: 589.588 Tonnen) und 4.374.570 Tonnen Abfall (Geschäftsjahr

2024: 4.788.251 Tonnen). Die Abraumquote stieg auf 13,88 im Vergleich zu

8,12 im Geschäftsjahr 2024.

* Die Mühle verarbeitete im Geschäftsjahr 2025 bis dato 359.312 Tonnen

Sulfiderz mit einem durchschnittlichen Höchstgehalt von 1,78 g/t und einer

Ausbeute von 81,01 %. Im Vergleich dazu wurden im Geschäftsjahr 2024 bis

dato 369.711 Tonnen Sulfiderz mit einem Höchstgehalt von 1,68 g/t und einer

Gewinnungsrate von 70,34 % verarbeitet.

FINANZERGEBNISSE

Finanzergebnisse für das zweite Quartal

* Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 wurden mit dem Verkauf von

8.987 Unzen Gold aus der Sulfidflotationsanlage Einnahmen in Höhe von 19,80

Millionen US-Dollar zu einem Rekorddurchschnittspreis von 2.678 US-Dollar

pro Unze erzielt (zweites Quartal des Geschäftsjahres 2024: 6.967 Unzen zu

1.946 US-Dollar pro Unze, was einem Bruttoumsatz von 11,00 Millionen US-

Dollar entspricht).

* Der Bergbaubetrieb vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und

Wertminderungen erwirtschaftete eine Bruttomarge von 11,54 Millionen US-

Dollar, 1,4-mal mehr als 4,77 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2024.

* Die Kosten für die Sulfid-Goldproduktion werden auf 918 US-Dollar/Unze im

Vergleich zu 894 US-Dollar/Unze im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024

begrenzt.

* Netto-Barmittel aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 8,72 Millionen

US-Dollar im Quartal, ein Anstieg von 6,31 Millionen US-Dollar im Vergleich

zu 2,41 Millionen US-Dollar Netto-Barmittel im zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2024, was hauptsächlich auf eine höhere Bruttomarge durch

mehr Goldkonzentratverkäufe zu höheren erzielten Goldpreisen zurückzuführen

ist.

* Die Barmittel und Barmitteläquivalente des Unternehmens beliefen sich zum

31. Dezember 2024 auf 23,08 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von

12,22 Millionen US-Dollar gegenüber 10,86 Millionen US-Dollar zum 30. Juni

2024 entspricht. Und das Umlaufvermögen überstieg die kurzfristigen

Verbindlichkeiten um 31,92 Millionen US-Dollar (30. Juni 2024: 20,55

Millionen US-Dollar), was eine starke Nettoumlaufvermögenposition belegt.

Finanzergebnisse seit Jahresbeginn bis zum Geschäftsjahr 2025

* Einnahmen in Höhe von 39,17 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von

Goldkonzentraten, die 18.257 Unzen Gold enthalten und zum durchschnittlich

erzielten Goldpreis von 2.613 US-Dollar/Unze verkauft wurden (Geschäftsjahr

2024: Einnahmen in Höhe von 17,91 Millionen US-Dollar für 11.574 Unzen Gold,

die zum durchschnittlich erzielten Preis von 1.940 US-Dollar pro Unze

verkauft wurden).

* Gesamtkosten für den Bergbau in Höhe von 4,43 Millionen US-Dollar im

Vergleich zu 3,30 Millionen US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr 2024.

* Die Gesamtverarbeitungskosten im Zusammenhang mit den Sulfidbetrieben

beliefen sich auf 5,46 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 3,99 Millionen

US-Dollar im Geschäftsjahr 2024.

* Der Bergbaubetrieb vor nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und

Wertminderungen erwirtschaftete eine Bruttomarge von 23,15 Millionen US-

Dollar, was einem Anstieg von 15,37 Millionen US-Dollar gegenüber 7,78

Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2024 entspricht.

* Die Kosten für die Goldproduktion durch Sulfidflotation beliefen sich auf

877 US-Dollar/Unze (Geschäftsjahr 2024: 875 US-Dollar/Unze für das

Goldkonzentrat).

MINENERSCHLIESSUNG UND EXPLORATION

Selinsing-Goldmine

Vorabbau und Rückschnitt sowie Abbaumethoden

Der Abbau bei Buffalo Reef und Felda Block 7 wurde fortgesetzt und erreichte den

hochgradigen Teil des Erzkörpers. Es wird erwartet, dass die Abbauquote im

weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2025 sinken wird, nachdem die

Abbauaktivitäten gemäß dem Abbauplan durchgeführt wurden.

Erweiterung der Tailings-Lagereinrichtung (TSF)

Die Erhöhung des Hauptdamms der TSF auf 540 m RL wurde abgeschlossen, um eine

zusätzliche dreijährige TSF-Kapazität in Bezug auf die

Sulfidkonzentratproduktion zu ermöglichen, und im Satteldamm wurde ein Überlauf

auf 539,2 m RL gebaut. Ein Stützpfeiler entlang der Spitze des Hauptdamms wurde

mit Abfallmaterial aus den Buffalo-Riff-Gruben fertiggestellt, um die Sicherheit

vor der nächsten, für 2025 geplanten Erhöhung zu verbessern. Die Sicker- und

Entwässerungsarbeiten der sechsten Phase von TSF wurden im September 2024

abgeschlossen und der Beginn der siebten Phase soll dem zweiten Quartal des

Geschäftsjahres 2025 beginnen.

Flotationsanlage und zugehörige Einrichtungen

Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 wurden unter anderem folgende

Verbesserungen zur Anlagenoptimierung vorgenommen: ein neuer Antriebsmotor für

die Primärmühle und CPU-Teile, Änderungen an der Brech- und Flotationsanlage,

einschließlich der Installation neuer Backenbrecher-Auskleidungsplatten,

Kegelbrecher-Konkav- und Mantelauskleidungen, bestimmter Förderbänder und

Getriebe, Reparatur der Zyklon-Förderpumpe, Reparatur der Sekundär-Kugelmühlen-

Entladepumpe, Knelson-Endwaschanlage, Rührflügel des Filterzufuhrbehälters,

Reparatur der Unterlaufpumpe des Wasserrückgewinnungs-Eindickers, Sumpfpumpe der

gröberen Rückstände und andere Pumpen und Rohrleitungen. Der 1.600 kW starke

Hauptmotor der Mühle wurde durch das Ersatzteil ersetzt und ein neuer 75 kW

starker Motor wurde für die TSF-Druckerhöhungspumpe installiert. Weitere

Verbesserungen des Filterpressenbetriebs, darunter eine neue Filterpresse, ein

neuer Kompressor und ein neuer Konzentrat-Ausgleichsbehälter, sind geplant und

sollen nach weiterer Optimierung des Designs und der Zentralisierung der

elektrischen Steuerung im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen

sowie in Betrieb genommen werden.

Exploration

Im zweiten Quartal setzte das Unternehmen einen Überprüfungsprozess für die

potenzielle Erweiterung der Mineralressourcen in Selinsing fort und ein

Vorschlag für Bohrlöcher für die Umwandlungsbohrungen der Ressource Buffalo Reef

wurde geprüft. Für die Erkundungsprogramme wurde ein Erkundungsteam

zusammengestellt und eine zentrale Einrichtung für die Protokollierung, den

Abbau sowie die Probenahme wurde eingerichtet. Ein neues Bohrprogramm soll

voraussichtlich im dritten Quartal beginnen. Ziel ist es, zusätzliche Oxid- und

Sulfidmineralisierungen zu identifizieren, die Ressourcen außerhalb des

aktuellen Grubenmodells zu erweitern und möglicherweise die Lebensdauer der Mine

zu verlängern.

Murchison-Goldprojekt

Im Murchison-Goldprojekt hat das Unternehmen im Quartal die Überprüfung der

historischen Ressourcen in Gabanintha und der Ressourcen in Burnakura

fortgesetzt, einschließlich der Analyse historischer Daten, die im zweiten

Quartal des Geschäftsjahres 2024 von den Aufsichtsbehörden übermittelt wurden.

Außerdem wurden die ersten Planungsarbeiten zur Identifizierung der Ziele für

Ausfallbohrungen in Burnakura und Gabanintha als Möglichkeit zur Erweiterung der

Mineralisierung abgeschlossen.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE:D7Q1) ist ein etablierter kanadischer

Goldproduzent, der zu 100 % Eigentümer und Betreiber der Selinsing-Goldmine in

Malaysia und des Murchison-Goldprojekts im Gebiet Murchison in Westaustralien

ist. Das Unternehmen hält eine 20 %ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in

Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben

Region hat. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 250 Mitarbeiter in beiden

Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei

der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner

Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.

Cathy Zhai, Präsidentin und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 - 1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen

über Monument sowie die Geschäfte und Zukunftspläne des Unternehmens enthalten

(?zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die

Erwartungen, Pläne, Ziele oder zukünftige Ereignisse beinhalten, die keine

historischen Fakten sind. Sie beinhalten die Pläne des Unternehmens in Bezug auf

seine Mineralprojekte, Erwartungen in Bezug auf den Abschluss der Hochfahrphase

bis zum Erreichen der Zielproduktion in Selinsing und deren Zeitplan,

Erwartungen in Bezug auf die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff

von Lieferanten zu beziehen, Erwartungen in Bezug auf die Fertigstellung der

geplanten Lagerhalle und des Ammoniumnitratlagers und deren Zeitplan, sowie den

Zeitplan und die Ergebnisse der anderen vorgeschlagenen Programme und

Ereignisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird. Im

Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen an zukunftsgerichteten Begriffen

wie?plant",?erwartet" oder?erwartet nicht",?wird erwartet",?budgetieren",

?vorgesehen",?schätzt",?sagt voraus",?beabsichtigt",?erhofft" oder?erhofft

nicht" oder?glaubt" sowie Variationen solcher Wörter und Ausdrücke erkennbar.

Sie sind auch erkennbar an Hinweisen darauf, dass bestimmte Tätigkeiten,

Ereignisse oder Ergebnisse?unternommen",?eintreten" oder?erreicht" werden

?können",?könnten" oder?würden". Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Unsicherheiten und weiteren

Faktoren, derentwegen sich tatsächliche Ergebnisse oder Errungenschaften

wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die in den zukunftsgerichteten

Aussagen geäußert oder angedeutet werden. Diese Risiken und bestimmte weitere

Faktoren umfassen unter anderem: Risiken, die sich auf allgemeine geschäftliche,

wirtschaftliche, wettbewerbliche, geopolitische und soziale Unsicherheiten,

Unsicherheiten in Bezug auf die Ergebnisse der aktuellen Explorationsaktivitäten

sowie Unsicherheiten bezüglich des Fortschreitens und des Zeitpunkts von

Entwicklungsaktivitäten beziehen, einschließlich derjenigen, die mit dem

Hochfahrprozess in Selinsing und der Fertigstellung der geplanten Lagerhalle und

des Ammoniumnitratlagers zusammenhängen, sowie Ungewissheiten und Risiken im

Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, Sprengstoff von Lieferanten zu

beziehen; darüber hinaus Risiken von Auslandsaktivitäten, weitere Risiken, die

der Bergbaubranche innewohnen, und weitere Risiken, die im Lagebericht des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden. Diese sind im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com (http://www.sedar.com/) einsehbar. Zu den wesentlichen Faktoren

und Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung verwendet wurden, gehören: Erwartungen in Bezug auf die

geschätzten Bargeldkosten pro Unze Goldproduktion und die geschätzten Cashflows,

die aus den Betrieben generiert werden können, allgemeine wirtschaftliche

Faktoren und andere Faktoren, die sich der Kontrolle von Monument entziehen

können; Annahmen und Erwartungen in Bezug auf die Ergebnisse der Explorationen

auf den Projekten des Unternehmens; Annahmen in Bezug auf den zukünftigen Preis

von Gold und anderen Mineralien; der Zeitplan und die Höhe der geschätzten

zukünftigen Produktion; Annahmen in Bezug auf den Zeitplan und die Ergebnisse

der Erschließungsaktivitäten, einschließlich des Hochlaufprozesses in Selinsing

und der Fertigstellung des geplanten überdachten Lagers und des

Ammoniumnitratlagers; Erwartungen, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage

sein wird, rechtzeitig Sprengstoff von Lieferanten zu beziehen; Kosten

zukünftiger Aktivitäten; Kapital- und Betriebsausgaben; Erfolg von

Explorationsaktivitäten; Abbau- oder Verarbeitungsprobleme; Wechselkurse; und

alle Faktoren und Annahmen, die in der Diskussion und Analyse der Leitung des

Unternehmens und in den technischen Berichten über die Projekte des Unternehmens

beschrieben werden, die alle im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter

www.sedar.com (http://www.sedar.com/) verfügbar sind. Trotz der Bemühungen des

Unternehmens, wichtige Faktoren zu ermitteln, die erhebliche Abweichungen der

tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten

hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu

führen könnten, dass Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt

ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich

diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, da tatsächliche Ergebnisse und

zukünftige Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen

können. Die Leser sollten dementsprechend kein absolutes Vertrauen in

zukunftsgerichtete Aussagen legen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den

geltenden Wertpapiergesetzen.

