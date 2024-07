GNW-Adhoc: Nature-Publikation untermauert CARBIOS' Expertise im Bereich des enzymatischen Abbaus von Kunststoffen

^* CARBIOS und das Toulouse Biotechnology Institute veröffentlichen einen

wegweisenden Artikel zur Optimierung eines Enzyms, das als Beimischung die

Fähigkeit besitzt, PLA unter Heimkompost-Bedingungen schneller zu zersetzen,

als es für eine entsprechende Zertifizierung notwendig ist

* Diese aktuelle Veröffentlichung in Nature, eine der einflussreichsten

wissenschaftlichen Fachzeitschriften, ist die zweite nach der im Jahr 2020

zum Thema enzymatische Depolymerisation von PET erschienenen Publikation und

bestätigt die Führungsposition von CARBIOS im Bereich Enzymtechnik

* CARBIOS Active ist das Ergebnis des einzigartigen Know-hows der Forschungs-

und Entwicklungsteams von CARBIOS, die die Eigenschaften des

hochspezifischen Enzyms nutzten, um die biologische Abbaubarkeit und den

Lebenszyklus von PLA-basierten Produkten zu verbessern

Clermont-Ferrand (Frankreich), Donnerstag, 17. Juli (18:00 Uhr MESZ). CARBIOS,

(http://www.carbios.com/) (Euronext Growth Paris : ALCRB), ein Pionier in der

Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von

Kunststoff- und Textilpolymeren, hat die Veröffentlichung eines neuen Artikels

in der Zeitschrift Nature, einer der einflussreichsten wissenschaftlichen

Zeitschriften, mit dem Titel "An engineered enzyme embedded into PLA(1) to make

self-biodegradable plastic" (?Ein technologisch hergestelltes Enzym, das

beigemischt wird, um biologischen, selbstabbaubaren PLA-Kunststoff zu erzeugen")

bekannt gegeben. PLA-Kunststoff, dem dieses Enzym beigemischt ist, kann unter

Hauskompost- oder natürlichen Methanisierungsbedingungen vollständig und schnell

abgebaut werden. Der Artikel, der gemeinsam mit dem langjährigen

Kooperationspartner, dem Toulouse Biotechnology Institute (TBI)(2), verfasst

wurde, beschreibt den Optimierungsprozess, mit dessen Hilfe ein Enzym entwickelt

wurde, das einer Temperatur von 170 °C(3) standhält. Diese Temperatur ist

erforderlich, um das Enzym während des Kunststoffherstellungsprozesses dem

geschmolzenen PLA beizufügen. Das neue enzymhaltige Material wird nachweislich

vollständig und biologisch viel schneller abgebaut als die 26 Wochen, die für

eine Zertifizierung für Hauskompostierung gefordert werden. Zudem trägt das

Material zu einer vermehrten Bildung von Biomethan bei - einer weiteren

Ressource der Abfallverwertung. Wichtig ist auch, dass das Material bei

langfristiger Lagerung intakt bleibt, da das Enzym ausschließlich unter

Kompostierungs- oder Methanisierungsbedingungen aktiviert wird, was die

Kompatibilität mit kommerziellen Anwendungen auf PLA-Basis gewährleistet, wie

beispielsweise die Herstellung von flexiblen Verpackungen (wie Soßenpackungen

und Folien) und Einwegartikeln (wie Lebensmittelbehälter, Joghurtbecher und

Kaffeekapseln).

CARBIOS Aktiv: Die kommerzielle Lösung von CARBIOS für den biologischen Abbau

von PLA wurde von den Enzymologie-Experten des Unternehmens entwickelt und ist

das Ergebnis ihres einzigartigen Know-hows

Die Expertise von CARBIOS im Bereich der Enzymoptimierung hat zur Entwicklung

der Formel und der Industrialisierung von CARBIOS Active beigetragen. Das

eingekapselte Enzym CARBIOS Active wird direkt in den Verarbeitungsprozess

integriert, ohne die Produktion von Plastikartikeln anpassen zu müssen, und

ermöglicht die Herstellung einer neuen Generation von PLA-Produkten, die zu 100

% bei Raumtemperatur kompostierbar sind und gleichzeitig einen qualitativ

hochwertigen Kompost gewährleisten, der frei von Giftstoffen und Mikroplastik

ist. CARBIOS Active bietet somit eine neue Lösung für den biologischen Abbau von

PLA bei Umgebungstemparaturen, wie beispielsweise im häuslichen Kompost. Am

CARBIOS-Hauptsitz in Clermont-Ferrand, Frankreich, ist bereits eine

Produktionslinie in Betrieb, die 2 500 Tonnen CARBIOS Active pro Jahr herstellen

kann (dem Äquivalent zu jährlich 50 000 Tonnen enzymhaltiges PLA).

Alain MARTY, Chief Scientific Officer von Carbios:?Eine Publikation in Nature

ist ein besonderer Meilenstein, der alle beteiligten Teams sehr stolz macht, vor

allem in Anbetracht der Anerkennung durch die Kollegen in der wissenschaftlichen

Fachwelt. Die Entwicklung eines effizienten Enzyms, das einer Temperatur von

170°C standhält, die für die Einbringung in PLA erforderlich sind, ist eine

herausragende wissenschaftliche Leistung! Unser vorheriger Artikel, der 2020 in

Nature veröffentlicht wurde, war ausschlaggebend dafür, dass unsere PET-

Biorecycling-Technologie auf die Weltbühne gebracht wurde. Die einzigartige

Biodegradationstechnologie von CARBIOS bietet einen praktischen und skalierbaren

Ansatz für verschiedene industrielle PLA-basierte Verpackungsanwendungen und wir

freuen uns sehr über die erhöhte Sichtbarkeit, die sie durch diese

Veröffentlichung erhält."

Emmanuel Ladent, CEO von Carbios:?CARBIOS Active ist die realitätsnahe

Anwendung von CARBIOS Expertise in der Enzymoptimierung und

Polymerwissenschaften. Da CARBIOS sein Portfolio an enzymatischen Lösungen über

PET hinaus ausweitet, stellt enzymhaltiges PLA einen großen Schritt nach vorne

dar und schließt eine kritische Lücke auf dem Markt für kompostierbaren

Kunststoff. Die Anerkennung der wissenschaftlichen Gemeinschaft durch diese neue

Veröffentlichung in Nature ergänzt die jüngsten Zertifizierungen, wie z.B. der

Food Contact Notification durch die FDA in Nordamerika, die die Leistung von

CARBIOS Active bestätigen und die kommerzielle Anwendung vorantreiben. Dank

unserer langfristigen und exklusiven Partnerschaft mit Novonesis setzen wir

diesen wissenschaftlichen Durchbruch nun in die Realität um."

Isabelle André, Forschungsdirektorin am CNRS:?Ich bin sehr stolz darauf, dass

die Bemühungen und das Engagement der Forscher am TBI und unserer langjährigen

Partner bei CARBIOS von der Zeitschrift Nature anerkannt wurden. Diese

bahnbrechende Arbeit über Enzyme, die als Beimischung PLA in einen biologischen

selbst-abbaubaren Kunststoff verwandeln, ist ein Beweis für unser Engagement bei

der Entwicklung nachhaltiger Lösungen, bei denen die Enzymtechnik im Mittelpunkt

steht."

Der Artikel wurde von Forschern im Fachbereich Biotechnologie von CARBIOS und

seinem akademischen Partner, dem Toulouse Biotechnology Institute, sowie von

zwei renommierten Professoren der Universität Mons (Belgien) und der Kasetsart-

Universität in Bangkok (Thailand) verfasst. Diese Zusammenarbeit beweist einmal

mehr die Ambition und die Fähigkeit von CARBIOS, Partner in einem effizienten

Ökosystem zusammenzubringen, um gemeinsam Lösungen für große ökologische

Herausforderungen zu erarbeiten.

Um den Nature-Artikel online zu lesen, besuchen Sie bitte:

https://www.nature.com/articles/s41586-024-07709-1

Die Veröffentlichung ist für die Nature Ausgabe vom 25. Juli 2024 vorgesehen.

Die Autoren:

* CARBIOS: Marie Guicherd, Marc Guéroult, Madiha Dalibey, Florent Grimaud,

Sabine Gavalda, Marion Noël, Vincent Tournier, Alain Marty

* Toulouse Biotechnology Institute : Maher Ben Khaled, Julian Nomme, Pablo

Alvarez, Emma Kamionka, Marlène Vuillemin, Emilie Amillastre, Delphine

Labourdette, Gianluca Cioci, Isabelle André, Sophie Duquesne

* Universität von Mons Belgien: Philippe Dubois

* Kasetstart Universität von Bangkok Thailand: Vichien Kitpreechavanich

Über CARBIOS

CARBIOS (https://www.carbios.com/en/) ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das

biologische Lösungen entwickelt und industrialisiert, um den Lebenszyklus von

Kunststoffen und Textilien neu zu definieren. Angelehnt an natürliche Prozesse,

entwickelt CARBIOS enzymbasierte Verfahren, um Kunststoffe zu zersetzten. Damit

verfolgt das Unternehmen die Mission, der weltweiten Verschmutzung durch Plastik

und Textilien entgegenzuwirken sowie den Übergang hin zu einer

Kreislaufwirtschaft voranzutreiben. Mit seinen bahnbrechenden Technologien für

das Biorecycling von PET und für den biologischen Abbau von PLA ist das

Unternehmen im Begriff, das Stadium der Industrialisierung und

Kommerzialisierung zu erreichen. Eine Demonstrationsanlage für das Biorecycling

ist bereits seit 2021 in Betrieb, und die einzigartige Referenzanlage, in

Partnerschaft mit Indorama Ventures, soll 2025 die Produktion aufnehmen. Durch

die Veröffentlichung auf der Titelseite von Nature wurde CARBIOS, das 2011 von

Truffle Capital gegründet wurde, wissenschaftliche Anerkennung zuteil.

Renommierte Marken der Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränke-, sowie der

Modeindustrie unterstützen das Unternehmen, um die Recycling- und

Kreislauffähigkeit ihrer Produkte zu verbessern. Nestlé Waters, PepsiCo und

Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines von CARBIOS und L'Oréal

gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon

arbeiten im Rahmen eines Textilkonsortiums mit CARBIOS zusammen.

Um mehr über die Biotechnologie zu erfahren, die Kreislauffähigkeit von

Kunststoffen und Textilien vorantreibt, besuchen Sie bitte

http://www.carbios.com/en

Nachrichten und Medieninhalte finden Sie in unserem Newsroom:

www.carbios.com/newsroom/en/ (http://www.carbios.com/newsroom/en/)

LinkedIn: CARBIOS (https://www.linkedin.com/company/11060555/admin/) /

Instagram: insidecarbios (https://www.instagram.com/insidecarbios/?hl=en)

Informationen zu CARBIOS Aktien:

ISIN Nummer: FR0011648716

Ticker: Euronext Growth: ALCRB

LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08

Aktionäre können das PEA-PME-Programm, ein staatliches Programm, das es in

Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU)

investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren, in

Anspruch nehmen.

Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf

oder zur Zeichnung von CARBIOS-Aktien in einem beliebigen Land dar.

Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken.

Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der französischen Fassung dieser

Pressemitteilung ist die französische Fassung maßgebend.

(1) Polymilchsäure, ein biologisch hergestellter Kunststoff

2 Institut für Biotechnologie, Bio- und Chemieingenieurwesen Toulouse,

gemeinsame Forschungseinheit des INSA von Toulouse, des CNRS und des INRAE

(3) 170°C = 338°F

