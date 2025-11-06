Carbios Aktie
GNW-News: CARBIOS und die Zhink Group Tochter Wankai New Materials verpflichten sich mit dem Bau einer chinesischen PET-Biorecyclinganlage zum industriellen ...
^* Die beiden Konzerne haben eine verbindliche Vereinbarung über die
wichtigsten Grundsätze ihrer Zusammenarbeit getroffen, mit dem Ziel,
langfristig eine Kapazität von einer Million Tonnen zu erreichen.
* Den Start der Kooperation bildet der Bau einer Anlage in China mit einer
Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen PET-Abfällen pro Jahr.
* Diese Kooperation steht noch unter dem Vorbehalt der Unterzeichnung der
endgültigen Verträge.
Clermont-Ferrand (Frankreich), 6. November 2025 (08:30 Uhr MEZ). Nach der am
24. Juni 2024 unterzeichneten Absichtserklärung haben CARBIOS (Euronext Growth
Paris: ALCRB) und Wankai New Materials (?Wankai"), eine börsennotierte
Tochtergesellschaft der Zhink Group(1), dem drittgrößten PET-Hersteller in China
und viertgrößten weltweit, die Unterzeichnung einer Vereinbarung über die
Grundprinzipien einer Zusammenarbeit bekannt gegeben. Das Ziel dieser
Vereinbarung ist der industrielle Einsatz der enzymatischen PET-
Recyclingtechnologie von CARBIOS in Asien.
Gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung verpflichten sich CARBIOS und
Wankai langfristig mehrere PET-Biorecyclinganlagen mit einer Gesamtkapazität von
bis zu einer Million Tonnen pro Jahr in Asien zu bauen und zu betreiben. CARBIOS
würde dem im Rahmen dieser Vereinbarung gegründeten Joint Ventures eine
exklusive Lizenz für die CARBIOS-Technologie für den asiatischen Raum gewähren.
Der erste Schritt dieser Zusammenarbeit wird die Gründung eines Joint Ventures
zum Bau und Betrieb einer ersten PET-Biorecyclinganlage mit einer jährlichen
Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen PET-Abfällen in China sein. CARBIOS
wird diesem Unternehmen eine Lizenz zur Herstellung von PTA- und MEG-Monomeren
erteilen.
Die Finanzierung dieses künftigen Joint Ventures wird von Wankai garantiert, der
damit zum Hauptaktionär wird. Der Baubeginn für die erste Anlage ist für das
erste Quartal 2026 vorgesehen.
Darüber hinaus würde Wankai zur Stärkung der strategischen Partnerschaft 5
Millionen Euro in CARBIOS S.A. investieren.(2)
Die Umsetzung dieses Partnerschaftsprojekts, einschließlich der Planung einer
ersten Anlage und der Investition in Carbios, bleibt vorbehaltlich des
Abschlusses und der Unterzeichnung der endgültigen Verträge - insbesondere des
Aktionärs- und des Lizenzvertrags. Beide Parteien streben einen Abschluss dieser
Vereinbarungen bis Ende 2025 an.
Die Abmachung würde auch die erste Lizenz für die Technologie von CARBIOS
bedeuten und damit die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells des Unternehmens
bestätigen.
China ist als weltweit führender PET-Produzent ein zentraler Markt für CARBIOS.
Die jetzt getroffene Vereinbarung markiert für beide Partner einen bedeutenden
strategischen Fortschritt und unterstreicht ihr gemeinsames Engagement, den
Aufbau einer zirkulären PET-Industrie in Asien konsequent voranzutreiben.
Vincent Kamel, CEO von CARBIOS:?Diese Vereinbarung stellt einen entscheidenden
Meilenstein für die weltweite Implementierung unserer Technologie und die
Umsetzung unseres Lizenzmodells dar. Die Partnerschaft mit Wankai, dem
drittgrößten PET-Hersteller Chinas, ermöglicht es uns, enzymatisch recyceltes
PET erstmals in Asien zu produzieren und so einen spürbaren Beitrag zum Aufbau
einer kreislauforientierten und kohlenstoffarmen PET-Industrie zu leisten."
###
Über CARBIOS:
CARBIOS ist ein Biotechnologieunternehmen, das biologische Lösungen entwickelt
und industrialisiert, um den Lebenszyklus von Kunststoffen und Textilien neu zu
gestalten. Inspiriert von der Natur entwickelt CARBIOS enzymbasierte biologische
Verfahren zum Abbau von Kunststoffen mit dem Ziel, die Verschmutzung durch
Kunststoffe und Textilien zu verhindern und den Übergang zu einer
Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Seine beiden innovativen Technologien -
für das Biorecycling von PET und den biologischen Abbau von PLA - werden derzeit
auf industrielles und kommerzielles Niveau skaliert. Die industrielle
Demonstrationsanlage für Biorecycling ist seit 2021 in Betrieb, und der Bau der
weltweit ersten Biorecycling-Anlage soll noch vor dem Jahresende 2025 wieder
aufgenommen werden, sofern die erforderlichen zusätzlichen Finanzmittel
gesichert werden können. Das Unternehmen wird von renommierten Marken aus der
Kosmetik-, Lebensmittel- und Bekleidungsindustrie unterstützt, die die
Recyclingfähigkeit und Kreislaufwirtschaft ihrer Produkte verbessern wollen.
Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe sind Mitglieder eines
von CARBIOS und L'Oréal gegründeten Verpackungskonsortiums. On, Patagonia, PUMA,
PVH Corp. und Salomon arbeiten mit CARBIOS in einem Textilkonsortium zusammen.
CARBIOS ist Teil der globalen Gemeinschaft von B Corp(TM)-zertifizierten
Unternehmen, die ihre Geschäftsmodelle zum Wohle der Allgemeinheit umgestalten.
Besuchen Sie, www.carbios.com und (https://www.carbios.com/en/), um mehr über
Biotechnologie für kreislauffähige Kunststoffe und Textilien zu erfahren.
LinkedIn: carbios (https://www.linkedin.com/company/carbios/mycompany/) /
Instagram: insidecarbios (https://www.instagram.com/insidecarbios/?hl=en)
Informationen zu CARBIOS-Aktien:
ISIN-Code: FR0011648716
Ticker-Code: Euronext Growth: ALCRB
LEI: 969500M2RCIWO4NO5F08
CARBIOS ist für das PEA-PME-Programm zugelassen, ein staatliches Programm, das
französischen Einwohnern, die in KMU investieren, Einkommensteuervergünstigungen
gewährt.
Haftungsausschluss zu zukunftsgerichteten Aussagen und Risikofaktoren:
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, keine historischen
Daten, und sollte nicht als Garantie dafür verstanden werden, dass die genannten
Fakten und Daten eintreten werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren
auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die CARBIOS für angemessen hält. CARBIOS
ist in einem wettbewerbsintensiven und sich schnell entwickelnden Umfeld tätig.
Das Unternehmen ist daher nicht in der Lage, alle Risiken, Ungewissheiten oder
sonstigen Faktoren, die sich auf seine Geschäftstätigkeit auswirken könnten,
deren potenzielle Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß, in
dem das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken zu
Ergebnissen führen könnte, die erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen
genannten Ergebnissen abweichen, vorherzusehen. CARBIOS weist darauf hin, dass
zukunftsgerichtete Aussagen keinesfalls eine Garantie für die zukünftige
Entwicklung darstellen und dass die tatsächliche Finanzlage, die Ergebnisse, die
Cashflows, die Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die
Entwicklung des Sektors, in dem CARBIOS tätig ist, erheblich von den in diesem
Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Darüber
hinaus selbst wenn die Finanzlage, die Ergebnisse, die Cashflows, die
Partnerschaften und Unternehmensvereinbarungen sowie die Entwicklungen in der
Branche, in der CARBIOS tätig ist, mit den in diesem Dokument enthaltenen
zukunftsgerichteten Informationen übereinstimmen, sind diese Ergebnisse oder
Entwicklungen möglicherweise kein verlässlicher Indikator für die zukünftigen
Ergebnisse oder Entwicklungen von CARBIOS. Lesern wird außerdem empfohlen, die
Risikofaktoren, die im bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (?AMF")
eingereichten Universal-Registrierungsdokument sowie im Halbjahresfinanzbericht,
der kostenlos auf der Website des Unternehmens verfügbar ist, beschrieben sind,
sorgfältig zu prüfen. Sollten alle oder ein Teil dieser Risikofaktoren oder
andere eintreten, haftet CARBIOS in keinem Fall gegenüber irgendjemandem für
Entscheidungen oder Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den Informationen
und/oder Aussagen in dieser Pressemitteilung getroffen oder ergriffen wurden,
oder für damit verbundene Schäden. Diese Informationen gelten nur zum Zeitpunkt
dieser Pressemitteilung. CARBIOS verpflichtet sich nicht, Aktualisierungen
dieser Informationen oder der ihnen zugrunde liegenden Annahmen zu
veröffentlichen, es sei denn, dies ist aufgrund gesetzlicher oder
regulatorischer Verpflichtungen erforderlich.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Pressekontakt
CARBIOS CARBIOS (DACH & UK)
Laura Perrin Benjamin Audebert MC Services
Kommunikation Investor Relations Anne Hennecke
laura.perrin@carbios.com contact@carbios.com carbios@mc-services.eu
(mailto:laura.perrin@carbi (mailto:contact@carbios. (mailto:carbios@mc-
os.com) com) services.eu)
+33 (0)6 46 44 04 79 +33 (0)4 73 86 51 76 +49 (0)211 529 252 22
--------------------------------------------------------------------------------
1 Wankai New Materials ist ein an der Shenzhen-Börse notiertes Unternehmen
(Aktiencode: 301216).
(2) Als Ergebnis dieser Investition könnte Wankai einen Vertreter in den
Verwaltungsrat von CARBIOS entsenden. Die Bedingungen der Kapitalinvestition,
insbesondere die finanziellen Bedingungen, müssen noch in den endgültigen
Vereinbarungen festgelegt werden. Diese Investition unterliegt gegebenenfalls
behördlichen und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in Frankreich und China.
Â°
