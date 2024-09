GNW-Adhoc: Pressemitteilung: Aqua free feiert ihr 25jähriges Jubiläum im Zeichen der Nachhaltigkeit

^HAMBURG, Deutschland, Sept. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nur 3% der

Mittelstandsunternehmen haben laut der Corporate Sustainability Studie im

Mittelstand?Corporate Sustainability im Mittelstand

(https://www.haufe.de/corporate-sustainability/downloads/auct-studie)", schon

vor mehr als 11 Jahren in ihren Unternehmen mit Maßnahmen im Bereich

Nachhaltigkeit begonnen. Die Mehrheit (55-60%) hat nach eigenen Angaben erst vor

2 bis 5 Jahren angefangen, in diesem Bereich aktiv zu werden.

Nicht so die Aqua free GmbH, die bereits 1999 aus einem Forschungsprojekt mit

der Technischen Universität Hamburg Harburg gegründet wurde. Bereits damals

legte das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit. Es konzentrierte sich auf

die Konstruktion eines mehrfach verwendbaren Filters zum Schutz vor Bakterien im

Trinkwasser in Krankenhäusern. Im Laufe der Jahre hat die Aqua free ein

innovatives Mehrweg-Filtersystem entwickelt. Durch dieses System können

Unternehmen 95% des Abfalls vermeiden, der durch die Nutzung von Einwegfiltern

anfallen würde. Zudem entsteht durch den Einsatz von Mehrwegfiltern 70% weniger

CO(2)e (q-acht (https://www.q-acht.de/)). Bis heute ist die Aqua free weltweit

der einzige Anbieter eines solchen Systems in seiner Branche!

Aqua free feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum, erzielt gruppenweit

über 25 Mio EUR Umsatz und setzt weiterhin Maßstäbe in der Nachhaltigkeit.

Die von ihr entwickelten Filter werden in Hamburg gemäß EN ISO 15883

wiederaufbereitet. Darüber hinaus ist Aqua free ISO 9001 sowie 14001

umweltzertifiziert und überprüft das eigene Geschäftssystem jährlich auf

Nachhaltigkeitspotentiale.

Aqua free produziert CO(2)-neutral in Deutschland und Belgien, verwendet 100%

erneuerbare Energien und setzt auf regionale Beschaffung sowie nachhaltige

Verpackung und Versand mit dem Ziel, ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren

und lokale Wirtschaftskreisläufe zu unterstützen.

In den letzten Jahren ist das Mittelstandsunternehmen zweistellig gewachsen und

expandierte in zahlreiche Länder weltweit. In Europa ist es in Frankreich,

Großbritannien, Spanien, Österreich und den Benelux-Ländern mit eigenen

Vertretungen auf Wachstumskurs und beliefert über 1.000 Krankenhäuser! Weltweit

werden weitere Länder über Distributionspartner mit innovativen

Wasserhygieneprodukten versorgt.

Sowohl die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) als auch das Deutsche

Krankenhausinstitut (DKI) betonen die Bedeutung von Nachhaltigkeit und

Klimaschutz in Krankenhäusern. Viele Krankenhäuser haben bereits

Nachhaltigkeitsstrategien entwickelt und setzen verschiedene Maßnahmen um, wie

die Reduzierung des Energieverbrauchs und die Implementierung von

Energiemanagementsystemen?. Eine Studie des DKI zeigt, dass 71% der befragten

Krankenhäuser Klimaschutz in ihre Strategien integriert haben und 30% bereits

Klima-Manager beschäftigen? DKI-Gutachten

(https://www.dkgev.de/fileadmin/default/Mediapool/1_DKG/1.7_Presse/1.7.1_Pressem

itteilungen/2022/2022-07-19_DKI-

Gutachten_Klimaschutz_in_deutschen_Krankenha__usern.pdf).

Eine Klinik mit z.B. 1.600 Filterstellen kann durch den Einsatz von Aqua free

Mehrwegfiltern jährlich bis zu 2,4 Tonnen Abfall vermeiden.

In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit kein Buzzword mehr ist und sich Unternehmen

nicht mehr hinter Greenwashing verstecken können, steht die Aqua free seit über

25 Jahren für über 150 sichere Arbeitsplätze, Nachhaltigkeit und "Made in

Germany".

Kontakt: Aqua free GmbH

Margaretha Gesler

Head of Marketing & Communication

Tel: +49 170 496 79 85

E-Mail: m.gesler@aqua-free.com (mailto:m.gesler@aqua-free.com)

Winsbergring 31

22525 Hamburg

Germany

www.aqua-free.com

Über die Aqua free GmbH:

Die Aqua free GmbH ist einer der größten europäischen inhabergeführten

Hersteller im Bereich Wasserhygiene, der neue Maßstäbe bei der Sicherstellung

von Trinkwasserqualität setzt. Mit innovativen Technologien und Produkten trägt

das Unternehmen maßgeblich dazu bei, die Gesundheit zu schützen und die

Trinkwassersicherheit in den verschiedensten Bereichen zu gewährleisten.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 hat sich Aqua free GmbH einen Namen als ein

europaweiter und verlässlicher Partner für Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen,

Wohnungsbaugesellschaften und industrielle Anwendungen gemacht. Die

hochspezialisierten Wasserfilter- und Desinfektionslösungen des Unternehmens

schützen vor wasserinduzierten Infektionen und tragen zur Reduzierung von

Legionellen und anderen gefährlichen Mikroorganismen bei.

Aqua free ist zertifiziert nach ISO 9001, 14001 sowie 13485.

In der Hamburger Zentrale werden zudem individuelle Branchenlösungen (OEM), u.a.

für die Lufthansa Technik AG, entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website, www.aqua-free.com

(https://www.aqua-free.com/de/) oder kontaktieren Sie uns direkt.

