GNW-Adhoc: The Coretec Group gibt Einzelheiten zur Telefonkonferenz und Präsentation für Aktionäre am 14. März bekannt

^Das Unternehmen wird seine Aktionäre über die endgültige

Aktientauschvereinbarung mit Core Optics informieren und darüber, wie diese die

Struktur und den Betrieb von Coretec stärken und den Umsatz und die

Kommerzialisierung von Endurion ankurbeln wird

ANN ARBOR, Michigan, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Coretec Group

(https://thecoretecgroup.com) (OTCQB: CRTG), Entwickler von aktiven

Siliziumanoden-Materialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS)

für EV-, Cleantech- und 3D-Display-Technologien, gab heute die Einzelheiten

seiner bevorstehenden Telefonkonferenz und Präsentation für Aktionäre am

14. März 2024 um 10:00 Uhr EDT bekannt.

Matthew Kappers, Chief Executive Officer von Coretec, und Matthew Hoffman, Chief

Financial Officer von Coretec, sowie Dr. Seonkee Kim, CEO von Core Optics,

werden die Einzelheiten der kürzlich von Coretec bekanntgegebenen endgültigen

Aktientauschvereinbarung (https://thecoretecgroup.com/press-releases/the-

coretec-group-and-core-optics-llc-announce-they-have-entered-into-a-definitive-

share-exchange-agreement/) mit Core Optics, LLC (https://www.coreoptics.us)

erörtern und über den aktuellen Stand der Kommerzialisierung des Endurion

(https://thecoretecgroup.com/technology/endurion/)-Batterieprogramms

informieren, das ideal zum Kundenstamm von Core Optics passt.

Die Unternehmensleitung wird dabei auf die Produkt- und Kundenpipeline von Core

Optics sowie die Marktnachfrage für die jeweiligen Kategorien, die in Südkorea

ansässige Fabrik und das Personal, das die Kundenakquise und Forschung und

Entwicklung vorantreibt, sowie die Synergien zwischen den beiden Marken

eingehen. Sie werden insbesondere über die Position von Core Optics in der

Branche der kompakten Kameramodule (CCM) sprechen und erläutern, wie sie die

Entwicklung von CSpace vorantreiben werden, sowie die Vermarktungsbemühungen für

das Endurion-Batterieentwicklungsprogramm beleuchten.

CFO/COO Matt Hoffman wird ein Update zu Endurion geben und erläutern, wie die

bestehenden Kundenbeziehungen und die kommerzielle Pipeline von Core Optics das

Batterieprogramm für die Weiterentwicklung, Bewertung und Einführung

positionieren werden. Herr Hoffman wird insbesondere auf die Erweiterung des

Labors eingehen und darlegen, wie die Testergebnisse Partnerschaften und weitere

kommerzielle Aktivitäten fördern werden.

Abschließend wird die Unternehmensleitung die neue Führungsstruktur des

Unternehmens für die Aktionäre, den Kundenstamm in den Schlüsselmärkten und das

breitere Publikum vorstellen.

Aktionäre und andere Interessierte können sich für die Telefonkonferenz am

14. März 2024, 10:00 Uhr EDT, unter den unten stehenden Links anmelden.

Teilnehmer/Publikum

Link zur Webcast-Anmeldung: https://edge.media-server.com/mmc/p/ikba429s

Link zur Telefonkonferenz-Registrierung:

https://register.vevent.com/register/BI3b8b187f1fa84b5f89793401ab3e3982

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. ist ein in Ann Arbor, Michigan, ansässiger Entwickler

von technischem Silizium und nutzt sein Fachwissen zur Entwicklung von

Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien, die sich schneller aufladen und

länger halten. Dieses Programm heißt Endurion. Silizium kann theoretisch eine

bis zu 10-mal größere Menge an Lithiumionen aufnehmen als herkömmlicher Graphit.

Mit seinem proprietären Micron- und Nanopartikel-Ansatz lädt Endurion Silizium

in die Batterieanode. Eine geringfügige Erhöhung des Siliziumgehalts wird den

Markt für Elektrofahrzeuge und andere Energiespeicheranwendungen

revolutionieren.

Darüber hinaus nutzt das Unternehmen sein technisches Silizium, um ein Portfolio

anderer energieorientierter Produkte zu entwickeln, darunter

Festkörperbeleuchtungen (LEDs), Halbleiter und druckbare Elektronik. Coretec

entwickelt CSpace weiter, seine volumetrische 3D-Displaytechnologie mit einer

breiten Palette von Anwendungen, einschließlich medizinischer Bildgebung,

Automobile und anderer.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com

(https://thecoretecgroup.com/).

Über Core Optics

Core Optics LLC, eine in Virginia eingetragene Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, führt ihre Geschäfte über ihre koreanische Tochtergesellschaft Core

Optics Co., Ltd., die 2023 nach dem Erwerb einer Produktlinie von Prüfgeräten

für Kompaktkameramodule gegründet wurde. Die Gesellschaft ist bekannt für ihre

Beteiligung an einem wertschöpfenden Unternehmen, das sich auf die Herstellung

und den Vertrieb von Inspektionsgeräten für Kompaktkameramodule (CCM)

konzentriert, die in Smartphones und Automobilen zum Einsatz kommen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.coreoptics.us/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen von The

Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf die

Betriebsergebnisse des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen

und können Risiken und Ungewissheiten enthalten, von denen einige außerhalb

unserer Kontrolle liegen. Diese Risiken und Ungewissheiten werden in unseren

Unterlagen, die wir bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange

Commission eingereicht haben, ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in

dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und

Ungewissheiten enthalten und sich jederzeit ändern können, können die

tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten

Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Berichtigungen der

zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein

Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines

Unternehmens dar.

Ansprechpartner des Unternehmens:

The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com (mailto:info@thecoretecgroup.com)

+1 (866) 916-0833

Pressekontakt:

Spencer Herrmann

FischTank PR

coretec@fischtankpr.com (mailto:coretec@fischtankpr.com)

+1 (518) 669-6818

