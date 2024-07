GNW-Adhoc: Tilray erhält erste neue Cannabis-Anbaulizenz in Deutschland nach neuen Vorschriften

^Aphria RX-Anlage von Tilray in Deutschland erhält neue Cannabis-Anbaulizenz, die

eine ca. 5-fache Produktionssteigerung und neue Sorten ermöglicht, um den Zugang

für Patienten im ganzen Land zu verbessern

Aphria RX wurde unter Anleitung eines bekannten Cannabisanbauers von Broken

Coast Cannabis entwickelt

NEUMÜNSTER, Deutschland, July 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Brands, Inc.

(?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), ein weltweit führender Anbieter von

Cannabisforschung, -anbau, -produktion und -vertrieb, hat heute bekanntgegeben,

dass seine deutsche Cannabisanbauanlage, die Aphria RX GmbH (?Aphria RX"), die

erste neue Cannabisanbaulizenz erhalten hat, die nach dem MedCanG, dem neuen

deutschen Cannabisgesetz, erteilt wurde. Die neue Cannabis-Anbaulizenz

ermöglicht Aphria RX den Anbau und die Herstellung eines breiten kommerziellen

Sortiments an medizinischem Cannabis, wodurch Patienten einen besseren Zugang zu

hochwertigem, in Deutschland produziertem medizinischem Cannabis erhalten.

Denise Faltischek, Chief Strategy Officer und Head of International bei Tilray,

kommentierte dies wie folgt:?Wir freuen uns sehr über diese Lizenz, da sie uns

einen besseren Zugang zu medizinischem Cannabis höchster Qualität ermöglicht,

das in Deutschland produziert wird, und uns in die Lage versetzt, das Angebot an

Behandlungsmöglichkeiten für Patienten zu erweitern. Wir schätzen das Vertrauen,

das die deutsche Regierung in Tilray setzt, und sind stolz auf unser Team für

seine bahnbrechende Arbeit im medizinischen Cannabisanbau und der

Patientenversorgung."

Im Mai 2019 erhielt Aphria RX vom Bundesinstitut für Arzneimittel und

Medizinprodukte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2473014-

1&h=135465365&u=https%3A%2F%2Fwww.bfarm.de%2FEN%2FHome%2Fhome_node.html&a=German

+Federal+Institute+for+Drugs+and+Medical+Devices) (das?BfArM") die

umfangreichste Lizenz für den Anbau von medizinischem Cannabis in Deutschland,

da es insgesamt fünf Lose (1.000 kg) erhielt und als einziger lizenzierter

Hersteller in Deutschland alle drei vom BfArM zugelassenen Sorten von

medizinischem Cannabis anbauen darf.

Die Einführung des Medizinal-Cannabisgesetzes in Deutschland hat zu einem

deutlichen Anstieg der Zahl der Patienten und Verschreiber von medizinischem

Cannabis geführt. Mit der neuen Cannabislizenz ist Tilray gut positioniert, um

die Marktchancen voll auszuschöpfen. Außerdem kann Aphria RX nun seine

Anbaukapazitäten voll ausschöpfen und maximieren und gleichzeitig seine Genetik

von zuvor drei zugelassenen Stämmen auf insgesamt 31 zugelassene Stämme

erweitern. Ursprünglich unter Anleitung von Kevin Anderson, dem renommierten

Cannabisanbauer von Broken Coast, entwickelt, kann Aphria RX nun die

Anbaubedingungen von Broken Coast nachbilden und so das Potenzial von Aphria RX

als Premium-Craft-Anbauer maximieren.

Als führendes Unternehmen auf dem Gebiet der medizinischen Cannabisforschung und

-produktion ist Tilray fest davon überzeugt, dass diese Entwicklungen einen

positiven Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden vieler Patienten in

Deutschland haben werden. Wir freuen uns darauf, den Weg zu erkunden, den die

deutsche Regierung und alle Beteiligten für einen verbesserten Zugang zu

medizinischem Cannabis und die Möglichkeit, die Versorgung unserer Patienten zu

optimieren, eröffnet haben.

Über Tilray Medical

Tilray Medical widmet sich der Aufgabe, Leben zu verändern und die Würde von

Patienten in Not zu verbessern, indem es einen sicheren und zuverlässigen Zugang

zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken bietet, darunter

Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray Medical entwickelte

sich von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von

medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, zum Bau der ersten GMP-

zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal und

später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Anbieter

medizinischer Cannabismarken für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken,

Forscher und Regierungen in mehr als 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen finden Sie auch unter www.tilraymedical.de

(https://tilraymedical.de/)

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (?Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für Cannabis-Lifestyle- und -Konsumgüter mit

Niederlassungen in Kanada, den USA, Europa, Australien und Lateinamerika, mit

der Mission, das Leben jedes einzelnen Menschen zum Besseren zu verändern. Das

Unternehmen erfüllt diese Mission, indem es eine weltweite Gemeinschaft dazu

inspiriert und befähigt, das bestmögliche Leben zu führen, bereichert durch

Momente der Verbundenheit und des Wohlbefindens. Tilray hat sich zum Ziel

gesetzt, das verantwortungsvollste, vertrauenswürdigste und marktführende

Unternehmen für Cannabisprodukte der Welt zu sein, mit einem Portfolio

innovativer, hochwertiger und beliebter Marken, die die Bedürfnisse der

Verbraucher, Kunden und Patienten erfüllen, denen wir dienen. Als Pionier in der

Cannabisforschung, im Anbau und im Vertrieb unterstützt Tilray mit seiner

beispiellosen Produktionsplattform mehr als 20 Marken in über 20 Ländern,

darunter ein umfassendes Cannabisangebot, hanfbasierte Lebensmittel und

handwerklich hergestellte Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir eine Welt des Wohlbefindens eröffnen,

finden Sie unter Tilray.com (http://www.tilray.com/) und folgen Sie @Tilray auf

allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung, bei denen es sich nicht um historische

Fakten handelt, stellen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen und im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung sowie

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen dar (zusammen

?zukunftsgerichtete Aussagen"), die von den?Safe Harbor"-Bestimmungen in diesen

Abschnitten und anderen geltenden Gesetze abgedeckt sind. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind an Begriffen wie?Prognose",?Zukunft",?sollte",?könnte",

?ermöglichen",?potenziell",?erwägen",?glauben",?antizipieren",?schätzen",

?planen",?erwarten",?beabsichtigen",?können",?projizieren",?werden",

?würden" und der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken zu

erkennen, wenngleich nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese

identifizierenden Begriffe enthalten. Bestimmte wesentliche Faktoren,

Schätzungen, Ziele, Prognosen oder Annahmen wurden verwendet, um die in den

zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung enthaltenen Schlussfolgerungen

zu ziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über unsere

Absichten, Überzeugungen, Prognosen, Aussichten, Analysen oder aktuellen

Erwartungen, unter anderem in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, neue und

innovative Produkte weltweit zu vermarkten. Viele Faktoren könnten dazu führen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Andere Risiken und Ungewissheiten, die

dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder die das Unternehmen als

unwesentlich erachtet, könnten ebenfalls dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in den hier

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Eine

ausführlichere Erörterung dieser Risiken und anderer Faktoren finden Sie im

zuletzt eingereichten Jahresinformationsformular von Tilray und im Jahresbericht

auf Formular 10-K (und anderen bei der SEC eingereichten periodischen Berichten)

von Tilray, die bei der SEC eingereicht wurden und auf EDGAR verfügbar sind. Die

in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf

das Datum dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche

zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen

Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu

tragen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen

vorgeschrieben.

Für weitere Informationen:

Medien: news@tilray.com (mailto:news@tilray.com)

Anlegerbeziehungen: investors@tilray.com (mailto:investors@tilray.com)

°