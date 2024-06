GNW-Adhoc: Weltweit erster internationaler Drohnenwettbewerb erhellt im Juli 2024 den Himmel über Nha Trang

^NHA TRANG, Vietnam, June 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 13. bis 20. Juli

findet der erste internationale Drohnenwettbewerb der Welt statt - der Drone

Light Battle 2024: Ever Glamour Nha Trang (EGN 2024) wird in der malerischen

Küstenstadt Nha Trang in der Provinz Khanh Hoa, Vietnam, veranstaltet.

An zwei Abenden werden vier Teams aus China, Südkorea, Frankreich und den

Vereinigten Arabischen Emiraten, die jeweils über modernste Drohnentechnologien

verfügen, unter verschiedenen Themen miteinander konkurrieren:?Glamour Nha

Trang" und?Night of the Wonders". An jedem Abend werden zwei Teams mit 20-

minütigen Auftritten und einer atemberaubenden Vorführung von jeweils mindestens

1.000 Drohnen zu sehen sein. Beeindruckende Luftbühnen mit Licht und Musik, die

den Himmel über Nha Trang erhellen, versprechen den Zuschauern außerordentliche

visuelle und akustische Erlebnisse.

Ever Glamour Nha Trang 2024 findet im Juli 2024 statt

Als weltweit größtes Lichtfestival des Jahres wird der EGN 2024 ein Meilenstein

für den vietnamesischen Tourismus sein. Bei acht Aufführungen werden in der

Stadt Nha Trang in der Provinz Khanh Hoa innerhalb eines Monats 8.000 Drohnen

zum Einsatz kommen. Damit könnte ein neuer Rekord für die größten Drohnen-

Lichtshows des Landes sowie Südostasiens im Allgemeinen aufgestellt werden.

Das Festival wird die Grenzen der Drohnentechnologie ausweiten und Innovationen

wie superleichte Drohnen, ultraleichte Drohnen und Pyrodrohnen vorstellen.

Als eine der am meisten erwarteten Veranstaltungen für Touristen aus aller Welt

wird der EGN 2024 voraussichtlich mit den größten Lichtfestivals der Welt,

darunter Vivid Sydney (Australien), Fête des Lumières (Frankreich), Diwali

(Indien) und Bright Christmas Festival (Brasilien), gleichziehen. Der Wettbewerb

wird über die traditionellen Lichtfestivals hinausgehen und noch nie dagewesene

Erfahrungen bieten - ein Fest der Technik, des Lichts, der Musik und der

kulturellen Aktivitäten am Meer. Es wird geschätzt, dass rund 1 Million in- und

ausländische Besucher während dieser mit Spannung erwarteten Veranstaltung in

die Stadt Nha Trang kommen werden.

Live-Musikdarbietungen berühmter vietnamesischer Künstler wie Divo Tung Duong,

Van Mai Huong, Phuong Ly und MONO werden die Drohnenkunst ergänzen und dem

Festival eine aufregende konzertähnliche Atmosphäre verleihen.

Die Stadt Nha Trang wird von Touristen aus aller Welt für ihre bezaubernde

Natur, ihr reiches kulturelles Erbe und ihre erstklassige Unterhaltung

geschätzt. In diesem Sommer wird die Stadt noch lebendiger und bietet Tag und

Nacht ein aufregendes Programm: Nachtleben, Erkundungstouren am Meer,

Einkaufsmöglichkeiten und faszinierende Shows auf dem Meer. Bemerkenswerte

Veranstaltungen wie das International Ocean Tourism Festival, WonderFest Nha

Trang by Vinpearl & VinWonders und der EGN 2024 unterstreichen die Position der

Stadt als führendes Freizeitziel in Vietnam und Südostasien.

Dinh Van Thieu, stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz

Khanh Hoa, kommentierte dies wie folgt:?Der EGN 2024 ist eine Chance für die

Provinz Khanh Hoa und die Stadt Nha Trang, das Potenzial von Kultur- und

Kunstfestivals zu steigern und die Stadt zu einem der kommenden internationalen

Event-Hotspots zu machen. Wir hoffen, dass der EGN zum Aushängeschild von Nha

Trang wird und sich zu einem unverzichtbaren Schauplatz für Drohnenvorführungen

von Weltklasse entwickelt."

Der EGN 2024 wird vom Volkskomitee der Provinz Khanh Hoa geleitet und von der

Tourismusabteilung der Provinz Khanh Hoa und Corex Business Solutions

organisiert. Die Veranstaltung rühmt sich einer prestigeträchtigen Liste von

Partnern und Sponsoren, darunter führende vietnamesische und internationale

Marken wie Vinpearl, VinWonders, Heineken, Agribank, VCN und Chicilon Media.

Die Veranstaltung findet an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen, dem 13. und

20. Juli, auf dem Platz des 2. April (2/4 Square) und im VinWonders Nha Trang

statt. Machen Sie sich bereit für den internationalen Drohnenwettbewerb in Nha

Trang via: https://www.facebook.com/egnfest

Über die Provinz Khanh Hoa

Khanh Hoa liegt an der südlichen Zentralküste Vietnams und verfügt über eine

Küstenlinie von fast 400 Kilometern Länge mit über 1.000 touristischen

Unterkünften in der gesamten Provinz. Die Region ist bei Reisenden aus dem In-

und Ausland berühmt für seine unberührten weißen Sandstrände, die von

türkisfarbenem Wasser umspült werden, vor dem Hintergrund einer traumhaften

Naturlandschaft. In Nha Trang, dem Herzen der Provinz Khanh Hoa, erwartet

Besucher eine Vielzahl hochwertiger touristischer Produkte, ein verlockendes

Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten und ein Schatz an historischen Stätten

und berühmten Sehenswürdigkeiten.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c63d8899-50b6-4fb1-aab9-

d214dd81049d

°