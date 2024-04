GNW-Adhoc: Yovivo, das "Airbnb der Hotels", startet Plattform für längere Aufenthalte mit zwei Übernachtungen als Geschenk

^ROTTERDAM, Niederlande, April 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wotels (WOT=World Of

Travel) gehört zu den ersten Anbietern, die das heute gestartete Buchungssystem

der Yovivo-Plattform für längere Aufenthalte nutzen. Um den Start zu feiern,

haben Yovivo und Wotels sich zusammengetan, um einen glücklichen Nutzer der

Plattform mit einem Aufenthalt von zwei Nächten in einer beliebten Wotels-

Unterkunft zu belohnen.

Die Teilnehmer müssen ein Konto auf Yovivo.com erstellen (wofür nur ein Name und

eine E-Mail erforderlich sind), eine andere Person, die sie auf ihren Aufenthalt

mitnehmen möchten, auf dem Instagram-Channel von Yovivo markieren und dem

Instagram-Account von Wotels folgen. Der Gewinner wird nach dem Zufallsprinzip

aus den Kommentaren unter dem Instagram-Post von Yovivo ausgewählt.

?Wir möchten die Art von Personen, die gerne in einem Wotels-Haus übernachten

würden, für unsere Marke gewinnen, da wir der Meinung sind, dass diese spezielle

Zielgruppe unsere Inhalte genießen und einen Nutzen aus unseren Angeboten ziehen

würde", so Karen Kochmann, Head of Product bei Yovivo.

Wotels ist eine schnell wachsende Marke, die aus Hotels, Hostels, Aparthotels

und Gästehäusern besteht und derzeit die portugiesische Gemeinschaft der

digitalen Nomaden im Sturm erobert. Yovivo ist ein Reisetechnologie-Startup, das

das?Airbnb der Hotels" werden möchte, indem es verlängerte Hotelaufenthalte zu

ermäßigten Preisen anbietet.

Die Yovivo-Plattform umfasst eine Buchungsmaschine für Kurzaufenthalte mit mehr

als 350.000 Hotels sowie ein maßgeschneidertes Intranet für Hotels zur

Verwaltung ihrer eigenen Immobilien. Das Kerngeschäft von Yovivo ist jedoch sein

Hotelbuchungssystem für Langzeitaufenthalte, das heute mit den ersten

teilnehmenden Hotels, darunter die Marke Wotels, die Hotelgruppe Amic und das

Son Caliu Spa Hotel, veröffentlicht wurde. Die ersten Häuser, die in das Angebot

für Langzeitaufenthalte aufgenommen werden, befinden sich in den Hotspots für

digitale Nomaden in Spanien und Portugal. Yovivo hat sich zum Ziel gesetzt, bis

Ende Mai 2024 hundert weitere Immobilien zu registrieren.

Das Yovivo-Team entschied sich dafür, das Buchungssystem für Langzeitaufenthalte

mit einer Marke auf den Markt zu bringen, die dieselben Kernwerte wie die

Yovivo-Plattform widerspiegelt, nämlich nicht nur einen Platz zum Schlafen,

sondern ein umfassendes Erlebnis zu bieten. Die Häuser von Wotels bieten

Annehmlichkeiten wie Gemeinschaftsräume, Co-Working Spaces und Aktivitäten wie

Surfen, Yoga und Karaoke, um ein authentisches Reiseerlebnis zu schaffen und

eine Gemeinschaft aufzubauen.

Pressekontakt:

Keren Visser

PR Representative

keren@yovivo.com (mailto:keren@yovivo.com)

