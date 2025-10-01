|
GNW-News: Accumulus Synergy ernennt Khushboo Sharma zur Chief Executive Officer
^BURLINGAME, Kalifornien, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy gab
heute bekannt, dass sein Vorstand Khushboo Sharma mit sofortiger Wirkung zur
Chief Executive Officer ernannt hat. Frau Sharma, die seit 2022 als Chief
Regulatory Innovation Officer des Verbandes tätig ist, tritt die Nachfolge von
Francisco Nogueira an, der sich nun ausschließlich auf die Leitung von Accumulus
Technologies konzentrieren wird, dem kommerziellen Technologieunternehmen, das
im August 2025 aus Accumulus Synergy hervorgegangen ist.
?Im Namen des Vorstands freue ich mich sehr, Khushboo Sharma als neue CEO von
Accumulus Synergy begrüßen zu dürfen", erklärte Mark Taisey, Chairman of the
Board.?Nachdem ich in den letzten Jahren mit ihr zusammengearbeitet habe, bin
ich überzeugt, dass sie aufgrund ihrer Führungsqualitäten, ihrer Fachkompetenz
und ihres Engagements für die Weiterentwicklung der Regulierung in einer
einzigartigen Position ist, um den Verband voranzubringen. Wir sind Francisco
ebenfalls dankbar für seine Führungsqualitäten und seine Vision, die uns in
diese nächste Phase geführt haben."
Während ihrer Tätigkeit als Chief Regulatory Innovation Officer spielte Frau
Sharma eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Strategie von Accumulus
Synergy zur Modernisierung der Regulierungspolitik und zur Stärkung der
Zusammenarbeit innerhalb des globalen Ökosystems. Auf dieser Grundlage übernimmt
sie nun ihre Rolle als CEO mit fast 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen
regulatorische Innovation und politische Führung.
Zu ihrer Ernennung äußerte sie sich wie folgt:?Es ist mir eine Ehre, diese
Position in einer so entscheidenden Zeit zu übernehmen. Da politische
Entscheidungsträger, Industrie und Technologieanbieter die digitale
Transformation begrüßen, bleibt die Rolle von Accumulus Synergy als
gemeinnütziger Organisator weiterhin von entscheidender Bedeutung - um
Interessengruppen aufeinander abzustimmen, politische Maßnahmen voranzutreiben
und Ansätze zu fördern, bei denen die Patienten an erster Stelle stehen. Ich
freue mich darauf, auf unserem starken Fundament aufzubauen und gemeinsam mit
unseren Mitgliedern und Partnern weltweit das regulatorische Umfeld der Zukunft
zu gestalten."
Mit Blick auf die Zukunft wird sich Accumulus Synergy weiterhin darauf
konzentrieren, globale Richtlinien zu gestalten, die Wissenschaft, Technologie
und Vorschriften in Einklang bringen und mit dem technologischen Fortschritt
Schritt halten. Die Organisation wird Industrie, politische Entscheidungsträger
und Technologieführer zusammenbringen, um ein kooperatives Ökosystem aufzubauen,
das einen gerechten und zeitnahen Zugang zu Therapien für Patienten weltweit
unterstützt.
Über Accumulus Synergy
Accumulus Synergy ist ein weltweit tätiger, gemeinnütziger Branchenverband, der
sich für regulatorische Innovationen einsetzt - zum Wohl von Patienten auf der
ganzen Welt. Durch einen politikorientierten und global abgestimmten Ansatz
setzen wir uns für eine digitale Transformation ein, die Patienten in den
Mittelpunkt des regulatorischen Fortschritts stellt. Indem wir Life-Science-
Unternehmen, politische Entscheidungsträger und Technologieführer
zusammenbringen, schaffen wir ein kollaboratives Umfeld, in dem sich
wissenschaftliche Erkenntnisse und regulatorische Strategien gemeinsam
weiterentwickeln. So fördern wir gesundheitliche Chancengleichheit und
beschleunigen den weltweiten Zugang zu Arzneimitteln.
Medienkontakt:
Allison Mari
media@accumulus.org (mailto:media@accumulus.org)
(mailto:media@accumulus.org)540-907-6053
