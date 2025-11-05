|
05.11.2025 16:35:38
GNW-News: Anerkennung der Piadina Romagnola g.g.A. in Brasilien
^BERLIN, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Historische Anerkennung für das
Nationalbrot der Romagna: Das INPI (Brasilianisches Nationales Institut für
gewerbliches Eigentum) hat die?Piadina Romagnola" offiziell als geschützte
geografische Angabe anerkannt. Das Produkt, das nach Angaben des
Ismea/Qualivita-Berichts 2024 allein mehr als 50 % des Gesamtwerts des
g.U./g.g.A.-Backwarensektors ausmacht, ist damit ab sofort vor Fälschungen
geschützt.
?Diese Anerkennung", erklärt Alfio Biagini, Präsident des Konsortiums zum Schutz
der Piadina Romagnola g.g.A.,?ist eine Qualitätsgarantie für die Verbraucher in
Übersee und ein wichtiger Meilenstein für den italienischen Export. Letztes Jahr
hat unsere Piadina Romagnola die kollektive Markeneintragung in Japan erhalten.
Die Anerkennung in Brasilien stellt jedoch einen Quantensprung für unser Produkt
dar, da es sich um die erste ausländische geschützte geografische Angabe
handelt, die jemals von der südamerikanischen Behörde anerkannt wurde. Bisher
wurden 112 g.g.A.-Siegel anerkannt, die mit Ausnahme der Piadina alle national
sind."
Mit der Anerkennung in Japan und Brasilien ist die Kampagne für die Piadina
Romagnola g.g.A. jedoch längst nicht abgeschlossen. Der Schutz und die Förderung
des Produkts werden auch in anderen Ländern fortgesetzt und seine Präsenz in
Europa, vor allem in Deutschland, gefestigt. Hier hat das Konsortium ein
umfassendes Informations- und Kommunikationsprojekt gestartet, das von der
Europäischen Union kofinanziert wird. Während man sich im Ausland um die formale
Anerkennung der geschützten geografischen Angabe bemüht, stellt sich auf dem
europäischen Markt eine andere, eher subtile Herausforderung: die Bekanntheit
der Piadina Romagnola g.g.A. zu steigern und sie den Verbrauchern näher zu
bringen, damit sie ihren Ursprung, ihre Tradition und ihren kulturellen Wert
verstehen.
Das Projekt?Choose the European Friendship" zielt darauf ab, die Piadina
Romagnola g.g.A. bei den deutschen Verbrauchern bekannt zu machen und für sie zu
werben. Das im Jahr 2023 gestartete dreijährige Programm umfasste eine Reihe von
Kommunikationsmaßnahmen, die sowohl auf die breite Öffentlichkeit als auch auf
die Industrie abzielten: Messen, Workshops, B2B-Treffen, Werbung in
Fachpublikationen, Influencer-Marketing und Verkaufsförderungsmaßnahmen. Bis zum
Ende des Projekts (28. Februar 2026) sollen rund 55 Millionen Verbraucher im
Alter zwischen 25 und 54 Jahren erreicht werden.
Pressestelle:
SECNewgate Italia - Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it
(mailto:giorgia.rizzi@secnewgate.it)
https://www.piadinaandfriends.com/
Informationen über das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina
Romagnola g.g.A.
Das Konsortium zur Förderung und zum Schutz der Piadina Romagnola g.g.A. wurde
gegründet, um die Bekanntheit der Piadina Romagnola (auch Piada Romagnola
genannt) und ihrer Variante Piadina oder Piada Romagnola alla Riminese
(Fladenbrot nach Rimineser Art) zu fördern und zu stärken sowie die Vorschriften
und den Referenztext für die Herstellung der Piadina nach dem traditionellen
Rezept durchzusetzen. Die Bemühungen des Konsortiums haben dazu geführt, dass
die geschützte geografische Angabe (g.g.A.) am 24. Oktober 2014 anerkannt wurde.
Im Konsortium sind derzeit 12 Unternehmen unterschiedlicher Größe aus der Region
Romagna vertreten, die die Bereiche handwerkliche Produktion, Industrie und
Kioske repräsentieren. Das Konsortium fungiert als Vermittler und Vertreter für
diese Unternehmen.
Finanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten sind die des
Autors und müssen nicht zwangsläufig mit den Ansichten der Europäischen Union
oder der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung (REA) übereinstimmen.
Weder die Europäische Union noch die Förderstelle können dafür verantwortlich
gemacht werden.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ba230cb-241f-47e2-ad5c-
1bd6c15debee/de
Â°
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Arbeitsmarktdaten: US-Börsen zum Handelsende stärker -- ATX beendet Handel leicht im Minus -- DAX dreht letztlich ins Plus -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt konnte seine Verluste abschütteln. An der Wall Street wurden Gewinne verzeichnet. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.